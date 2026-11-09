GTA 6 bekommt eigenes Musikfestival mit Travis Scott, Cardi B und Justice

Rockstar Games hat mit Grand Theft Auto VI: The Festival ein großes Musikereignis angekündigt, das am 21. November 2026 im Mana Wynwood in Miami stattfinden wird. Nur zwei Tage nach dem geplanten Release von GTA 6 sollen dort zahlreiche Künstler auftreten, die auch im Spiel beziehungsweise auf dessen offiziellem Soundtrack vertreten sind. Mit dabei sind unter anderem Travis Scott, Cardi B, Don Toliver und das französische Elektro-Duo Justice.

Das Festival widmet sich der Musik von Vice City und Leonida und bringt die musikalische Welt des Spiels auf zwei Bühnen. Besucher erwartet ein durchgehendes Programm mit Hip-Hop, elektronischer Musik und DJ-Sets.

Travis Scott, Cardi B und Justice gehören zum Line-up

Rockstar hat für das Festival eine umfangreiche Künstlerliste bestätigt. Unter dem Banner „Cactus Jack presents“ treten Travis Scott, Don Toliver, Kodak Black und Sofaygo auf.

Ebenfalls angekündigt sind Cardi B, das argentinische Duo Ca7riel & Paco Amoroso, Metro Boomin, Rauw & Friends, Tainy, Suero und Prospa B2B Skream.

Bild: Rockstar Games.

Für Fans elektronischer Musik dürfte insbesondere Justice interessant sein. Das Duo ist mit einem DJ-Set vertreten. Außerdem stehen Nick León B2B DJ Python sowie The Dare B2B Fcukers auf dem Programm.

Justice dürfte GTA-6-Fans bereits ein Begriff sein: Der Song „Flower in a Hurricane“ war im offiziellen Launch-Trailer des Open-World-Spiels zu hören.

So funktioniert der Ticketvorverkauf

Wer das Festival in Miami besuchen möchte, muss sich zunächst für eine Verlosung registrieren, über die der Zugang zum Ticketvorverkauf vergeben wird.

Die wichtigsten Termine stehen bereits fest:

10. November, 22 Uhr: Anmeldeschluss für die Verlosung

11. November: Beginn der Vorverkaufsauslosung

21. November: GTA VI: The Festival im Mana Wynwood in Miami

Pro Vorverkaufscode können maximal zwei Tickets gekauft werden. Eine erfolgreiche Anmeldung garantiert somit noch keine Eintrittskarten.

Die Registrierung erfolgt über die offizielle Festivalwebsite gtavi-thefestival.miami. Weitere Informationen stellt Rockstar Games unter rsg.ms/gtavi-thefestival bereit.

Mit dem Festival erweitert Rockstar die Veröffentlichung von GTA 6 um ein eigenständiges Live-Event. Der Veranstaltungsort Miami passt dabei zur Spielwelt: Die fiktive Metropole Vice City ist von der US-amerikanischen Küstenstadt inspiriert.

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