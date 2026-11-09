The Elder Scrolls 6: Sentinel soll nicht nur eine neue Fantasy-Welt bieten, sondern könnte auch von einigen Verbesserungen profitieren, die auf den ersten Blick erstaunlich unspektakulär wirken. Bruce Nesmith, ehemaliger Lead Designer von The Elder Scrolls 5: Skyrim, hat zwei Wünsche für Bethesdas kommendes Rollenspiel geäußert: bessere Reittiere und Leitern, die sich tatsächlich hinauf- und hinunterklettern lassen.

Im Gespräch mit dem YouTube-Kanal The Examined Game erklärte Nesmith, dass beide Funktionen bereits in früheren Spielen der Reihe zu kurz gekommen seien. Der Grund dafür sei allerdings nicht mangelndes Interesse gewesen, sondern vor allem der erhebliche Entwicklungsaufwand.

Pferde sollen mehr können als nur Spieler transportieren

An erster Stelle seiner Wunschliste stehen die Reittiere. Zwar können Spieler in Skyrim auf Pferden durch Himmelsrand reisen, doch ihre spielerischen Möglichkeiten bleiben vergleichsweise eingeschränkt.

Nesmith würde sich für den Nachfolger ein deutlich umfangreicheres System wünschen. Denkbar wären zusätzliche Interaktionen mit den Tieren, ein stärker in das Gameplay eingebundener Reitkampf oder sogar Pferde, die ihre Besitzer aktiv im Kampf unterstützen.

Gerade die Umsetzung solcher Funktionen sei allerdings komplizierter, als viele Spieler vermuten dürften. Animationen, Bewegungsabläufe und das Zusammenspiel mit der Spielwelt erfordern zahlreiche technische und spielerische Entscheidungen.

Eine grundlegende Form des berittenen Kampfes wurde in Skyrim bereits nachträglich per Update eingeführt. Nesmiths Vorstellungen gehen jedoch über diese vergleichsweise einfache Umsetzung hinaus.

Warum Leitern für Bethesda ein echtes Problem waren

Noch überraschender ist Nesmiths zweiter Wunsch. Er möchte, dass Spieler in The Elder Scrolls 6 endlich ganz gewöhnliche Leitern benutzen können.

In Skyrim funktioniert das nämlich nicht so, wie man es aus vielen anderen Spielen kennt. Statt eine Leiter tatsächlich zu erklimmen, werden Spieler bei entsprechenden Übergängen direkt an eine andere Position versetzt. Alternativ müssen die Entwickler Treppen oder andere Wege vorsehen.

Für Nesmith ist das nicht nur eine Kleinigkeit bei der Fortbewegung. Die fehlende Klettermechanik schränkt seiner Ansicht nach auch die Möglichkeiten der Leveldesigner ein, insbesondere bei mehrstöckigen Gebäuden und komplexeren Umgebungen.

Was zunächst nach einer einfachen Animation klingt, zieht allerdings zahlreiche technische Fragen nach sich. Was passiert beispielsweise, wenn sich ein Spieler und ein NPC gleichzeitig auf einer Leiter befinden und in entgegengesetzte Richtungen bewegen? Müssen sie warten, einander ausweichen oder können sie sich gegenseitig blockieren?

Hinzu kommen weitere Herausforderungen bei der künstlichen Intelligenz, den Animationen und möglichen Kampfsituationen. Solche Probleme hätten laut Nesmith schon während der Entwicklung früherer Bethesda-Spiele dazu geführt, dass das Team seine Ressourcen lieber in andere Bereiche investierte.

The Elder Scrolls 6: Sentinel muss noch viele Fragen beantworten

Ob Bethesda die beiden Wünsche seines ehemaligen Chefdesigners tatsächlich berücksichtigt, ist bislang nicht bekannt. Nesmith spricht in dem Interview über seine persönlichen Vorstellungen, nicht über bestätigte Funktionen des neuen Spiels.

Bethesda hat Anfang November 2026 den vollständigen Titel The Elder Scrolls 6: Sentinel enthüllt. Das kommende Rollenspiel führt die Reihe nach Hammerfell, in die Heimat der Rothwardonen.

Bis Spieler selbst herausfinden können, ob Pferde vielseitiger werden und Leitern endlich funktionieren, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat Bethesda bislang nicht genannt.

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