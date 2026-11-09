God of War: Sons of Sparta könnte seine bisherige PS5-Exklusivität verlieren. Ein neuer Datamine deutet auf eine unangekündigte PS4-Version des im Februar 2026 veröffentlichten Ablegers hin. Sony Interactive Entertainment hat den Port bislang nicht bestätigt.

Die Spur stammt von der für Auswertungen des PlayStation Stores bekannten Quelle PlayStation Game Size. Der Account meldete am 7. November 2026 eine PS4-Fassung und veröffentlichte anschließend einen dazugehörigen Content-Identifier.

Content-ID weist auf eine PS4-Version hin

Bei dem gemeldeten Eintrag handelt es sich um UP9000-CUSA57767_00-SONSOFSPARTAPS40 . Auffällig ist vor allem die Kennung CUSA57767, da CUSA-Nummern für PS4-Produkte verwendet werden. Auch die Bezeichnung am Ende des Eintrags nennt die Plattform ausdrücklich.

UP: Kennzeichnung für die nordamerikanische Region des PlayStation Stores

Kennzeichnung für die nordamerikanische Region des PlayStation Stores 9000: Publisher-Kennung von Sony Interactive Entertainment

Publisher-Kennung von Sony Interactive Entertainment CUSA57767: Titelkennung für ein PS4-Produkt

Titelkennung für ein PS4-Produkt _00: Standardmäßiger Trenner und Suffix innerhalb der Content-ID

Standardmäßiger Trenner und Suffix innerhalb der Content-ID SONSOFSPARTAPS40: Produktbezeichnung mit direktem PS4-Verweis

Die bestehende PS5-Version verwendet dagegen die ID UP9000-PPSA28997_00-SONSOFSPARTAPS50 . Der Aufbau der beiden Kennungen ist damit nahezu identisch, während PPSA für die PS5 und CUSA für die PS4 steht.

Der neue Identifier führt aktuell allerdings zu keiner gültigen Produktseite. Im offiziellen PlayStation Store wird God of War: Sons of Sparta am 9. November 2026 weiterhin ausschließlich als PS5-Spiel geführt. Angaben zu einem Termin, einem Preis oder einer möglichen Cross-Buy-Unterstützung gibt es nicht.

Kratos könnte auf Sonys ältere Konsole zurückkehren

God of War: Sons of Sparta wurde während der State of Play am 12. Februar 2026 angekündigt und unmittelbar für die PS5 veröffentlicht. Laut dem PlayStation Blog entstand das 2D-Action-Adventure bei Mega Cat Studios in Zusammenarbeit mit Santa Monica Studio.

Inhaltlich erzählt der kanonische Ableger von der Jugend des Kratos und seinem gemeinsamen Training mit seinem Bruder Deimos. Die beiden durchqueren Lakonien auf der Suche nach einem verschwundenen Kadetten. Kämpfe mit Speer und Schild, ausbaubare Fähigkeiten, göttliche Artefakte, Rätsel und frei erkundbare Abschnitte verbinden das klassische God of War mit einer Metroidvania-Struktur.

Die Hauptkampagne ist für eine Person ausgelegt. Nach ihrem Abschluss wird mit The Pit ein Roguelite-Herausforderungsmodus freigeschaltet, der allein oder im lokalen Koop-Modus für zwei Personen gespielt werden kann.

Neue Sony-Spiele sind auf der PS4 selten geworden

Eine nachträgliche PS4-Version wäre ungewöhnlich, da Sony neue First-Party-Veröffentlichungen für die Konsole weitgehend eingestellt hat. Zu den letzten gehörte das kostenlose Rennspiel My First Gran Turismo, das am 6. Dezember 2024 für PS4 und PS5 erschien. Bereits am 19. März 2024 hatte MLB The Show 24 als letzter Serienableger auch eine PS4-Fassung erhalten.

Ein Datenbankfund garantiert jedoch keine Veröffentlichung. Bereits 2021 tauchte in den PlayStation-Daten eine vermeintliche PS4-Version des Demon’s Souls-Remakes auf, die nie auf den Markt kam. Der Eintrag zu God of War: Sons of Sparta kann daher ebenso auf interne Tests, verworfene Pläne oder vorzeitig angelegte Store-Daten zurückgehen.

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