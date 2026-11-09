Ubisoft soll neben Assassin’s Creed Hexe an zwei bislang unangekündigten Spielen der langlebigen Actionreihe arbeiten. Die Projekte tragen angeblich die Codenamen Mars und Pocket und würden das Franchise in zwei bereits bekannte Regionen zurückführen.

Die Angaben stammen vom französischen Content Creator J0nathan, der sich in einem Video zu Codename Mars auf zwei Quellen mit Zugriff auf interne Ubisoft-Systeme beruft. Ubisoft hat keines der beiden Spiele angekündigt. Insider Gaming will die Codenamen ebenfalls gehört haben, konnte die Informationen laut einem eigenen Bericht jedoch nicht ausreichend bestätigen.

Mars und Pocket führen nach Rom und Jerusalem

Die beiden Projekte sollen sich hinsichtlich Plattform und Umfang deutlich unterscheiden. Während Mars offenbar als umfangreiches Assassin’s Creed für Konsolen und PC geplant ist, wird Pocket als Mobile-Ableger beschrieben.

Codename Mars: Ein neues Assassin’s Creed, das im antiken Rom spielen soll. Angaben zur Handlung, zum verantwortlichen Studio und zu den Plattformen liegen bislang nicht vor.

Ein neues Assassin’s Creed, das im antiken Rom spielen soll. Angaben zur Handlung, zum verantwortlichen Studio und zu den Plattformen liegen bislang nicht vor. Codename Pocket: Ein Mobile-Spiel mit Jerusalem als Schauplatz. Auch zu diesem Projekt gibt es weder einen Veröffentlichungstermin noch bestätigte Gameplay-Details.

Beide Städte sind fest mit der Geschichte der Reihe verbunden. Jerusalem gehörte bereits 2007 zu den zentralen Schauplätzen des ersten Assassin’s Creed. Rom war wiederum in Assassin’s Creed 2 und vor allem in Assassin’s Creed Brotherhood von großer Bedeutung.

Ein Spiel im antiken Rom wäre trotzdem neues Terrain. Assassin’s Creed Brotherhood zeigte die Stadt während der Renaissance, während Mars offenbar mehrere Jahrhunderte früher angesiedelt wäre. Damit könnte das Projekt thematisch eher an die historischen Welten von Assassin’s Creed Origins und Assassin’s Creed Odyssey anknüpfen.

Netflix-Serie sorgt für zusätzliche Spekulationen

Besonders auffällig ist die mögliche Überschneidung mit der kommenden Live-Action-Serie von Netflix. Deren Handlung spielt laut Netflix im Jahr 64 nach Christus im Römischen Reich. Die Produktion findet größtenteils in den Cinecittà Studios in Rom statt und erzählt eine eigenständige Geschichte über den geheimen Konflikt der verfeindeten Fraktionen.

J0nathan vermutet deshalb eine Verbindung zwischen Codename Mars und der Serie. Belegt ist ein solches Crossover bislang nicht. Denkbar wären ein gemeinsamer historischer Zeitraum, wiederkehrende Figuren oder lediglich eine abgestimmte Wahl des Schauplatzes. Einen Veröffentlichungstermin für die Netflix-Serie gibt es derzeit ebenfalls nicht.

Assassin’s Creed Hexe könnte später erscheinen

Der Bericht liefert zugleich ein mögliches Update zu Assassin’s Creed Hexe. Das nächste große Einzelspielerprojekt soll intern nicht mehr für 2027, sondern erst für 2028 vorgesehen sein. Ubisoft selbst nennt bislang kein Release-Zeitfenster und kündigte lediglich ein größeres Update zum Spiel für 2027 an.

In seinem Franchise-Update vom 29. Oktober 2026 erklärte der Publisher, dass Hexe Fortschritte mache und weiterhin als düsteres Assassin’s Creed mit eigener kreativer Ausrichtung entwickelt werde. Gleichzeitig bestätigte Ubisoft, dass Teams bereits an unangekündigten Spielen mit neuen Schauplätzen und Geschichten arbeiten. Eine direkte Bestätigung für Mars oder Pocket war damit nicht verbunden.

Nach Assassin’s Creed Shadows aus dem Jahr 2025 und dem am 9. Juli 2026 veröffentlichten Assassin’s Creed Black Flag Resynced zeichnet sich damit eine umfangreiche Zukunft für die Marke ab. Neben Hexe und dem offiziell in Entwicklung befindlichen Mehrspielerprojekt Invictus könnten Mars und Pocket das Angebot langfristig um ein weiteres großes historisches Abenteuer und einen neuen Mobile-Ableger erweitern.

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