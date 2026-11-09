GTA 6: Leak enthüllt 55 Trophäen und einen mysteriösen Xbox-Erfolg

Wer in GTA 6 sämtliche Trophäen und Erfolge freischalten möchte, könnte einiges zu tun bekommen. Wenige Tage vor der Veröffentlichung sind neue Informationen zu den Achievement-Listen für PS5 und Xbox Series X/S aufgetaucht. Demnach soll Rockstars Open-World-Blockbuster mit insgesamt 55 Trophäen beziehungsweise Erfolgen erscheinen. Besonders interessant ist ein ungewöhnlicher Eintrag in den Xbox-Daten.

Die Angaben stammen vom bekannten Rockstar-Dataminer TexFunz2, der Hinweise auf bereits konfigurierte Xbox-Achievements entdeckt haben will. Der auf PlayStation-Daten spezialisierte Account PlayStation Game Size meldete anschließend dieselbe Anzahl für die PS5-Version.

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GTA 6 könnte mehr Trophäen bieten als GTA 5

Laut den veröffentlichten Angaben von iGrandTheftAuto sind für GTA 6 derzeit 55 Xbox-Erfolge hinterlegt. Die Einträge tragen allerdings noch keine öffentlich bekannten Namen oder Beschreibungen.

Auch auf der PlayStation 5 sollen 55 Trophäen vorgesehen sein, darunter offenbar die begehrte Platin-Trophäe. Damit würde GTA 6 die ursprünglichen Trophäenlisten früherer Rockstar-Spiele zahlenmäßig übertreffen.

Zum Vergleich:

Spiel Trophäen zum ursprünglichen Release GTA 5 (PS3) 50 Red Dead Redemption 2 (PS4) 52 GTA 6 (PS5) 55 laut Leak

Spannend ist außerdem, dass sich die bislang gemeldeten 55 Aufgaben auf den Einzelspielermodus beziehen sollen.

Bei GTA 5 und Red Dead Redemption 2 waren dagegen bereits zum Start mehrere Trophäen an den jeweiligen Online-Modus gebunden. Sollte Rockstar bei GTA 6 tatsächlich auf solche Anforderungen verzichten, könnten Spieler die Platin-Trophäe möglicherweise vollständig mit Jason und Lucia verdienen.

Wie anspruchsvoll das wird, lässt sich aus der Anzahl allerdings noch nicht ableiten. Schon GTA 5 verlangte für seine Einzelspieler-Trophäen unter anderem einen Spielfortschritt von 100 Prozent, zahlreiche Goldmedaillen und das Absolvieren verschiedener Nebenaktivitäten.

Mysteriöser Xbox-Eintrag sorgt für Spekulationen

Eine weitere Besonderheit steckt in den angeblichen Xbox-Daten. Nach Angaben von TexFunz2 tragen 54 der 55 Einträge Werte zwischen 1 und 54. Der letzte Eintrag besitzt dagegen den Wert 1.000.

Dahinter könnte sich eine besondere Auszeichnung für das vollständige Freischalten aller anderen Erfolge verbergen. Diskutiert wird unter anderem ein sogenanntes Mythic Achievement, mit dem Microsoft besonders herausragende Erfolge kennzeichnet.

Allerdings ist bislang nicht klar, wofür die hinterlegten Zahlen tatsächlich stehen. Sie könnten ebenso gut interne Kennungen oder Platzhalter sein. Dass der letzte Erfolg tatsächlich 1.000 Gamerscore-Punkte vergibt, geht aus den Informationen nicht hervor.

Eine solche Abschlussauszeichnung wäre jedenfalls eine interessante Ergänzung für Spieler, die GTA 6 vollständig abschließen möchten.

Wann erscheint die vollständige Trophäenliste?

Welche Herausforderungen Rockstar für GTA 6 vorbereitet hat, bleibt vorerst unbekannt. Weder die Namen noch die konkreten Freischaltbedingungen wurden veröffentlicht.

Damit ist auch offen, ob bestimmte Trophäen an Story-Entscheidungen, versteckte Sammelobjekte, besonders schwierige Missionen oder den vollständigen Abschluss der Spielwelt geknüpft sind.

Rockstar Games hat die Angaben bislang nicht offiziell bestätigt. Spätestens mit der Veröffentlichung des Spiels dürfte sich zeigen, welche Aufgaben tatsächlich auf die Spieler warten.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

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