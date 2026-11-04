GTA 6: Rockstar veröffentlicht die offizielle Karte von Leonida zum Release kostenlos

Die vollständige Karte von GTA 6 wird zum Release am 19. November 2026 erstmals offiziell als Download zur Verfügung stehen. Rockstar Games hat angekündigt, die Karte des Bundesstaates Leonida kostenlos auf seiner Webseite anzubieten. Fans können sich das Motiv anschließend selbst ausdrucken oder wenig später eine physische Version für gerade einmal 99 Cent bestellen.

Die Ankündigung stammt aus einer Pressemitteilung vom 3. November, in der Rockstar auch die Termine für den bevorstehenden Preload von GTA 6 bestätigt hat. Während der Vorabdownload bereits am 10. November beginnt, müssen sich Fans auf die offizielle Karte noch bis zum Veröffentlichungstag gedulden.

GTA 6 bekommt eine kostenlose Karte zum Ausdrucken

Am 19. November stellt Rockstar zwei druckfertige Dateien bereit: das offizielle Cover-Artwork von GTA 6 und die Karte von Leonida. Beide Motive können kostenlos über die offizielle Webseite heruntergeladen werden.

Entdecke die Welt von GTA 6 Erkunde Vice City und Leonida auf unserer interaktiven Karte mit zahlreichen Orten, Markern und Sehenswürdigkeiten. Interaktive Karte laden Mit dem Laden wird eine Verbindung zu GTADB.net hergestellt. Dabei können Daten übertragen werden. CDNs und lokaler Speicher: Details Die Karte wird von GTADB.net geladen. Für Kartenbibliothek und Symbole können Dateien von jsDelivr und cdnjs geladen werden. Dabei erhalten diese Dienste technisch notwendige Verbindungsdaten wie deine IP-Adresse. Die Karte kann Einstellungen und Fortschritt im Browser speichern; nach einer Anmeldung können Kontofunktionen hinzukommen. GTADB-Datenschutz · PlayCentral-Datenschutz Karte in voller Größe öffnen

Besonders interessant dürfte dabei die Karte sein. Bislang konnten Fans den Aufbau der Spielwelt hauptsächlich anhand von Trailern, Screenshots und weiteren veröffentlichten Informationen rekonstruieren.

Mit der offiziellen Version erhalten Spieler erstmals eine von Rockstar selbst veröffentlichte Übersicht über die Spielwelt.

Physische GTA-6-Karte kostet nur 99 Cent

Wer die Karte lieber an die Wand hängen möchte, bekommt ebenfalls eine Möglichkeit dazu. Rockstar plant, kurz nach dem Release ein doppelseitiges Poster im offiziellen Rockstar Store anzubieten.

Das Poster kann für 0,99 Euro einzeln gekauft werden. Alternativ erhalten Kunden es kostenlos als Zugabe zu einer Bestellung im Rockstar Store.

Damit erscheint die physische Karte zwar nicht unmittelbar zum Launch, dürfte aber besonders für Sammler interessant sein, die ihre Spielwelt gerne auch abseits des Bildschirms erkunden.

Die Welt von GTA 6 schon jetzt auf einer interaktiven Karte erkunden

Wer nicht bis zum 19. November warten möchte, kann sich bereits jetzt einen Überblick über die bekannte Spielwelt verschaffen.

Auf unserer interaktiven GTA-6-Karte von Leonida lassen sich zahlreiche Orte und Sehenswürdigkeiten erkunden, die anhand des bisher veröffentlichten Materials und der Arbeit der Community eingeordnet wurden.

Die interaktive GTA-6-Karte auf GTADB bietet bereits vor dem Release einen Überblick über die bekannte Spielwelt.

Redaktioneller Einbau: Hier den bestehenden interaktiven GTADB-Karten-Embed verwenden, nicht das illustrative Vorschaubild. Darunter einen Link zur Vollbildkarte anbieten.

Mit der Veröffentlichung der offiziellen Leonida-Karte wird sich außerdem zeigen, wie genau die bisherigen Rekonstruktionen der Spielwelt ausfallen.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der Preload startet bereits am 10. November. Je nach Konsole werden dafür bis zu 212 GB Speicherplatz benötigt.

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