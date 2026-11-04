Red Dead Online feiert Thanksgiving mit zehnfachen Belohnungen für Truthähne und zahlreichen Händlerboni

In Red Dead Online dreht sich im November alles um Thanksgiving. Rockstar Games belohnt Spieler, die Truthähne verkaufen, mit dem Zehnfachen der üblichen RDO$-Auszahlung. Gleichzeitig profitieren Händler von dreifachen Belohnungen für ihre Verkäufe, zusätzlichen Materialien und zahlreichen kostenlosen Kleidungsstücken.

Die Thanksgiving-Aktion läuft im November 2026 und richtet sich besonders an Spieler, die mit der Händlerrolle Geld verdienen möchten. Neben den erhöhten Auszahlungen gibt es wechselnde Herausforderungen, zeitlich begrenzte Kleidung und Rabatte auf verschiedene Ausrüstungsgegenstände.

Zehnfaches Geld für Truthähne und dreifache Händlerbelohnungen

Passend zum amerikanischen Erntedankfest lohnt sich die Truthahnjagd in diesem Monat besonders. Für jeden verkauften Truthahn zahlt Rockstar das Zehnfache der regulären RDO$-Vergütung.

Noch umfangreicher fallen die Boni für Händler aus. Wer seine Waren verkauft, erhält im November dreifache RDO$, Erfahrungspunkte und Rollen-XP. Perfekte Kadaver, Pelze, Felle und Tierhäute liefern außerdem die doppelte Menge an Händlermaterialien.

Auch das Free-Roam-Event „Handelsweg“ wird zusätzlich belohnt. Hier winken dreifache RDO$ und Erfahrungspunkte.

Wer lieber an kompetitiven Spielmodi teilnimmt, erhält in den präsentierten Serien sogar dreifache RDO$, Gold und XP. Bis zum 30. November steht dafür die Hardcore-Pro-Serie im Mittelpunkt.

Kostenlose Kleidung und wöchentliche Belohnungen

Während des gesamten Monats können sich Spieler mehrere Teile des Pittman-Outfits sichern. Bereits für das Spielen von Red Dead Online gibt es das Pittman-Hemd. Wer als Händler aktiv wird, erhält zusätzlich den Pittman-Hut.

Weitere Kleidungsstücke sind an bestimmte Wochen und Herausforderungen gebunden:

Zeitraum Herausforderung und Belohnung Bis 9. November Zweimal spielen: Pittman-Halstuch 10.–16. November Fünf Händlerränge aufsteigen oder Rang 10 erreichen: Pittman-Hose 17.–23. November Eine Rollen-Herausforderung abschließen: Pittman-Stiefel 24.–30. November Fünf Händlerränge aufsteigen oder Rang 15 erreichen: Pittman-Mantel und Lagerflagge „Prairie Moon“ 24.–30. November Red Dead Online spielen: Cordell-Outfit und Krönungs-Gürtelschnalle

Darüber hinaus stellt Rockstar ein kostenloses Community-Outfit bereit. Dieses besteht unter anderem aus dem Kennedy-Hut, dem Winter-Flintenmantel, der opulenten Weste, den Heideland-Beinschützern und den Millard-Stiefeln.

Die zeitlich begrenzten Outfits „Donau“ und „Tasmane“ kehren ebenfalls zurück.

Zahlreiche Rabatte für Händler und andere Spieler

Wer seine Händlerausrüstung erweitern möchte, kann im November ebenfalls sparen. Rockstar reduziert den Preis des Schlachttisches um fünf Goldbarren.

Auf den Jagdwagen, Lagerflaggen und Lagerstile gibt es jeweils 50 Prozent Rabatt. Die gleiche Ermäßigung gilt unter anderem für die Pferderassen Kladruber und Missouri Foxtrotter sowie das Varmint-Gewehr, den verbesserten Bogen, Pistolen und verschiedene Kleidungsstücke.

Alle Einzelheiten zu den Thanksgiving-Aktionen hat Rockstar Games im offiziellen Newswire-Beitrag veröffentlicht.

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