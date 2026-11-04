Fans von The Elder Scrolls müssen sich offenbar noch länger gedulden. Nach der offiziellen Enthüllung des vollständigen Namens The Elder Scrolls VI: Sentinel hat Bloomberg-Journalist Jason Schreier ein neues, allerdings nicht von Bethesda bestätigtes Release-Zeitfenster genannt. Demnach erscheint das Open-World-Rollenspiel frühestens Ende 2028.

Bethesda selbst präsentierte den Titel am 3. November 2026 in einem offiziellen Teaser. Es handelt sich erst um das zweite kurze Vorschauvideo zum sechsten Hauptteil der Reihe, nachdem die ursprüngliche Ankündigung bereits am 10. Juni 2018 erfolgt war.

Jason Schreier rechnet nicht mit einem baldigen Release

Nur wenige Minuten nach der Namensenthüllung dämpfte Schreier die Erwartungen. In einem Beitrag auf Bluesky erklärte er, dass The Elder Scrolls VI: Sentinel noch mehr als zwei Jahre entfernt sei.

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Leider muss ich sagen, dass dieses Spiel noch mehr als zwei Jahre entfernt ist.

Ausgehend vom Zeitpunkt dieser Aussage wäre eine Veröffentlichung vor dem 4. November 2028 ausgeschlossen. Ein konkretes Datum oder Geschäftsjahr nannte Schreier nicht. Damit bleibt sowohl ein Start gegen Ende 2028 als auch ein späterer Release möglich.

Der Journalist erinnerte außerdem an die ungewöhnlich frühe Enthüllung im Jahr 2018. Seiner Einschätzung nach kündigte Bethesda The Elder Scrolls VI zusammen mit Starfield an, um die Reaktionen auf Fallout 76 abzufedern. Während der damaligen E3-Präsentation wollte das Studio damit signalisieren, dass neben dem Multiplayer-Projekt auch weitere große Einzelspieler-Rollenspiele geplant waren.

Bethesda bestätigt Hammerfell als Schauplatz

Der neue Teaser verrät neben dem Untertitel auch den Schauplatz. The Elder Scrolls VI: Sentinel führt nach Hammerfell. Darauf verweist unter anderem ein Text des Mottenpriesters Yazar, der im Video Königin Iradne von Hammerfell zugeordnet wird und die Jahresangabe 4Ä 206 trägt.

Der Name Sentinel dürfte sich auf die gleichnamige Stadt im Nordwesten der Provinz beziehen. Bethesda teilte nach der Enthüllung über seinen offiziellen Kanal mit, dass die Entwicklung fortgesetzt werde, weitere Informationen aber noch auf sich warten lassen.

Die Entwicklung geht weiter. Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir bereit sind, mehr zu zeigen, aber es fühlt sich großartig an, endlich den Namen und den Schauplatz mit euch zu teilen.

Die Wartezeit übertrifft bereits eine Konsolengeneration

Zwischen der ersten Ankündigung und der Enthüllung des vollständigen Titels lagen acht Jahre, vier Monate und 24 Tage. Sollte The Elder Scrolls VI: Sentinel tatsächlich erst Ende 2028 oder später erscheinen, wächst der Abstand zur ursprünglichen Vorstellung auf mehr als zehn Jahre an.

Noch deutlicher fällt der Vergleich mit The Elder Scrolls V: Skyrim aus. Der Vorgänger feiert am 11. November 2026 bereits seinen 15. Geburtstag. Bethesda hat bislang weder ein offizielles Release-Zeitfenster noch die vorgesehenen Plattformen für The Elder Scrolls VI: Sentinel genannt.

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