PlayStation Store startet Black Friday 2026 mit zahlreichen PS5-Angeboten und großen Spiele-Highlights

Sony hat die Black Friday-Angebote 2026 im PlayStation Store gestartet. Ab sofort können sich Spieler zahlreiche PS5- und PS4-Titel zu reduzierten Preisen sichern. Zu den Highlights gehören unter anderem Marvel’s Wolverine, SAROS, ASTRO BOT und 007 First Light. Die Rabattaktion läuft bis zum 30. November 2026 und wird zur Monatsmitte um weitere Angebote ergänzt.

Die diesjährige Black-Friday-Aktion umfasst sowohl große Blockbuster als auch kleinere Produktionen und verschiedene Deluxe-Editionen. Sony hat außerdem bestätigt, dass die Angebote am 16. November aktualisiert werden. Wer bei der ersten Auswahl nicht fündig wird, bekommt damit noch einmal Gelegenheit, neue Rabatte zu entdecken.

Diese PS5-Spiele gehören zu den Black Friday-Highlights

Besonders auffällig ist die Auswahl an großen Spielen und Sondereditionen. Mit Marvel’s Wolverine und SAROS sind gleich zwei bekannte PlayStation-Titel vertreten, während auch Rollenspiel- und Sportfans auf ihre Kosten kommen.

Sony hebt insbesondere folgende Spiele hervor:

Die Auswahl zeigt, dass Sony nicht nur auf ältere Veröffentlichungen setzt. Auch aktuelle Spiele und umfangreichere Editionen gehören zur diesjährigen Aktion.

Welche Ersparnis im Einzelfall möglich ist, hängt vom jeweiligen Titel und der angebotenen Edition ab. Die aktuellen Preise und prozentualen Rabatte sind direkt auf den Produktseiten im PlayStation Store zu finden.

Von ASTRO BOT bis Silent Hill: Weitere Spiele im Angebot

Neben den besonders hervorgehobenen Titeln umfasst die Black-Friday-Aktion zahlreiche weitere Spiele aus unterschiedlichen Genres.

Mit ASTRO BOT ist beispielsweise ein beliebtes Jump ’n’ Run vertreten, während Diablo IV: Lord of Hatred und Echoes of Aincrad Rollenspielfans ansprechen. Wer Horror bevorzugt, findet mit SILENT HILL: Townfall, Mortal Shell II und The Sinking City 2 ebenfalls interessante Kandidaten.

Zu den weiteren von Sony genannten Angeboten gehören:

Spiel Plattform 007 First Light – Deluxe Edition PS5 ASTRO BOT PS5 Beast of Reincarnation PS5 Diablo IV: Lord of Hatred – Standard Edition PS4, PS5 Echoes of Aincrad PS5 Mortal Shell II PS5 NBA 2K27 Deluxe Edition PS5 PRAGMATA Deluxe Edition PS5 SILENT HILL: Townfall PS5 The Sinking City 2 PS5

Die vollständige Auswahl ist deutlich umfangreicher. Sony führt sämtliche verfügbaren Angebote auf der eigens eingerichteten Black-Friday-Seite im PlayStation Store auf.

Am 16. November kommen weitere Black Friday-Angebote hinzu

Die Aktion läuft vom 4. bis zum 30. November 2026. Allerdings bleiben nicht zwangsläufig alle Angebote über den gesamten Zeitraum verfügbar.

Am 16. November aktualisiert Sony die Rabattaktion. Dabei können bestehende Angebote auslaufen und durch neue ersetzt werden. Einige Preisnachlässe enden außerdem bereits vor dem offiziellen Abschluss am 30. November.

Wer ein bestimmtes Spiel im Auge hat, sollte deshalb auf die individuell angegebenen Angebotsfristen achten. Auch die Höhe der Rabatte kann je nach Region variieren.

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