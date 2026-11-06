PS5-Besitzer können 007 First Light in Kürze kostenlos ausprobieren. IO Interactive veröffentlicht am 10. November 2026 ein Starter Pack, das die komplette Einführungsmission des Bond-Abenteuers enthält und keinen Kauf des Hauptspiels voraussetzt.

Im Mittelpunkt steht der in Island angesiedelte Kampagnenauftakt Against the Odds. Die Mission führt in die Handlung rund um den jungen James Bond ein und vermittelt zugleich einen ersten Eindruck von der Mischung aus Spionage, Action, Gadgets und unterschiedlichen Vorgehensweisen.

Kampagnenfortschritt wird in die Vollversion übernommen

Wie IO Interactive bestätigt, bleibt der im Starter Pack erzielte Fortschritt erhalten. Wer sich anschließend für die Vollversion entscheidet, kann die Kampagne somit an der erreichten Stelle fortsetzen und muss die Einführungsmission nicht erneut absolvieren.

Auf PC über Steam und auf Xbox Series X und S ist das kostenlose Starter Pack bereits seit dem 5. November 2026 erhältlich. Die PS5-Version folgt wenige Tage später. Inhaltlich soll das Angebot einen kompakten Einblick in das Spielkonzept liefern, das lineare, filmreife Sequenzen mit offeneren Abschnitten und mehreren Lösungswegen kombiniert.

Alternativ steht Abonnenten von PlayStation Plus Premium eine zeitlich begrenzte Testversion zur Verfügung. Laut dem deutschen PlayStation Store lässt sich die vollständige PS5-Version damit eine Stunde lang ohne spielerische Einschränkungen testen. Auch der dabei erzielte Fortschritt kann nach einem Kauf übernommen werden.

Deluxe Edition im deutschen PlayStation Store reduziert

Passend zum kostenlosen Einstieg ist die Deluxe Edition von 007 First Light derzeit im deutschen PlayStation Store günstiger erhältlich. Statt regulär 79,99 Euro werden 39,99 Euro verlangt, was einem Preisnachlass von 50 Prozent entspricht.

Das Angebot endet laut Store-Eintrag am 21. November 2026 um 0:59 Uhr deutscher Zeit. Neben dem Hauptspiel umfasst die Deluxe Edition vier exklusive Outfits, das Gleaming Pack und einen zusätzlichen Waffen-Skin.

Das Starter Pack eignet sich damit besonders für alle, die bislang unsicher waren, ob IO Interactives Interpretation des James-Bond-Universums den eigenen Geschmack trifft. Während die kostenlose Mission einen ersten Eindruck von Geschichte und grundlegenden Mechaniken vermittelt, bietet die einstündige Premium-Testversion etwas mehr Raum, um auch spätere Spielabschnitte kennenzulernen.

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