Sony erweitert PlayStation Plus um neue Boni, die über die gewohnten Vorteile auf PS5 und PS4 hinausgehen. Mitglieder erhalten ab sofort zusätzliche Probeabonnements, Filmguthaben und Rabatte bei PlayStation sowie mehreren Partnerdiensten.

Die Aktion gilt für PlayStation-Konten aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr PlayStation Plus Essential, Extra oder Premium nutzt. Laut der offiziellen PlayStation-Seite können sogar Mitglieder während eines kostenlosen PS-Plus-Testzeitraums auf die Angebote zugreifen.

Alle neuen Boni für PlayStation Plus

In Deutschland umfasst das Programm acht unterschiedliche Vergünstigungen. Neben Rabatten auf Hardware stehen vor allem zeitlich begrenzte Probeabonnements und Angebote für Unterhaltungsdienste im Mittelpunkt.

Drei Monate YouTube Premium kostenlos

Zwei Monate Calm Premium kostenlos

Ein Filmguthaben für Sony Pictures Core

Drei Monate Audible für jeweils 0,99 Euro pro Monat

20 Prozent Rabatt auf ein zwölfmonatiges DAZN-Ultimate-Abonnement

5 Prozent Rabatt auf berechtigte Einkäufe bei PlayStation Direct

10 Euro Rabatt auf ausgewählte DualSense Wireless-Controller

10 Prozent Rabatt auf ausgewählte Gaming-Produkte und Bluetooth-Lautsprecher im Sony Store

Der DualSense-Rabatt wird über einen persönlichen Bonuscode eingelöst und kann einmal pro Mitglied genutzt werden. Er lässt sich mit dem regulären Preisnachlass von 5 Prozent bei PlayStation Direct kombinieren. Vorbestellungen sind von den 10 Euro Rabatt ausgeschlossen.

Das Sony-Electronics-Angebot gilt für ausgewählte Produkte und läuft bis zum 31. Dezember 2026. Der DAZN-Rabatt kann von neuen und bestehenden Kunden verwendet werden, setzt allerdings ein Jahresabonnement mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten voraus. Die Aktion ist bis zum 25. Januar 2027 vorgesehen.

Probeabonnements verlängern sich automatisch

Bei den kostenlosen Testzeiträumen gelten zusätzliche Einschränkungen. YouTube Premium richtet sich ausschließlich an Neukunden, die zuvor weder YouTube Premium noch YouTube Music Premium oder YouTube Premium Lite abonniert oder getestet haben. Zur Aktivierung ist eine gültige Zahlungsmethode erforderlich.

Auch Calm Premium steht nicht zur Verfügung, wenn bereits in der Vergangenheit ein kostenloser Testzeitraum genutzt wurde. Nach den zwei Monaten geht das Angebot automatisch in ein kostenpflichtiges Jahresabonnement über, sofern es nicht rechtzeitig beendet wird.

Das Audible-Angebot ist weder für bestehende Mitglieder noch für Personen verfügbar, die innerhalb der vergangenen sechs Monate ein Audible-Abonnement oder einen kostenlosen Testzeitraum genutzt haben. Nach den drei vergünstigten Monaten verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch für derzeit 5,99 Euro pro Monat.

Das Filmguthaben wird direkt über die Sony-Pictures-Core-App auf der Konsole eingelöst. Dafür sind ein separates Konto und ein Mindestalter von 18 Jahren erforderlich. Das Guthaben muss spätestens am 1. Oktober 2027 verwendet werden.

So werden die PS-Plus-Boni eingelöst

Zur Einlösung müsst ihr euch auf der Bonusseite mit eurem PlayStation-Network-Konto anmelden. Anschließend lässt sich beim gewünschten Vorteil die Freischaltung starten, woraufhin ihr den weiteren Anweisungen des jeweiligen Partners folgt. Bei einer frisch abgeschlossenen PS-Plus-Mitgliedschaft kann es 24 bis 48 Stunden dauern, bis die Angebote im Konto erscheinen.

Da mehrere Boni automatisch in kostenpflichtige Abonnements übergehen, sollte die Verlängerung nach der Aktivierung kontrolliert werden. Sony will das Angebot im Laufe des Jahres regelmäßig mit weiteren Vergünstigungen aktualisieren.

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