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GTA 6 lockt mit 39 neuen Screenshots

Mandy M. 3 Min. Lesezeit
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Offizieller GTA-6-Screenshot: Jason mit einer Pistole, Lucia hinter ihm.
Bildunterschrift und Bildnachweis: Bild: Rockstar Games

Der sehnlichst erwartete Launch von GTA 6 geht allmählich in die heiße Phase. Während eine Vielzahl an ungeduldigen Gamern den Titel bereits vorbestellt haben, schürt Rockstar Games sein selbstgelegtes Feuer fleißig weiter und legt zwei Wochen vor Release neue Screenshots nach. 

Ob man will oder nicht: An „GTA 6“ kommt mittlerweile kaum noch jemand vorbei. Während Rockstars große Marketing-Kampagne nun auch deutsche Städte erreicht hat, geben uns die Entwickler einen tieferen Einblick in den Bundesstaat Leonida. Nebst unglaublich detailreichen Bildern, die den Fokus auf die Hauptprotagonisten Jason und Lucia legen, zeigen andere etwa das bebende Nachtleben oder einen malerischen Sonnenuntergang.

GTA 6: NPCs soweit das Auge reicht (und noch viel mehr)

Einmal mehr bekommen wir vor Augen geführt, wie viel Mühe unter anderem in die NPCs investiert wurde. Selbst in der größten Menschenmenge gleicht kein Gesicht dem anderen. Hier hat sich die Arbeit des eigens dafür in Los Angeles entsandten Teams wahrlich ausgezahlt.

Weiterhin fällt die Masse an unterschiedlichen Fahrzeugen auf. Unter all den Yachten, Sportbooten, rasanten Zweirädern sowie natürlich der mannigfaltigen Auswahl an Autos sollte für wirklich jeden etwas dabei sein. Zudem haben die Entwickler freilich darauf geachtet, dass uns genügend Waffen zur Verfügung stehen. Von kleinen (aber sicher nicht minder durchschlagkräftigen) Handfeuerwaffen, bis hin zum MG ist alles vertreten, was man sich für eine gelungene Verfolgungsjagd nur wünschen kann.

Aber überzeugt euch am besten selbst von den bildgewaltigen Impressionen aus Vice City:

Offizieller GTA-6-Screenshot: Jason und Lucia im violetten Licht eines Nachtclubs.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: maskierte Menschen bei einem bewaffneten Überfall in einem Laden.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: ein einzelner Baum in einer Graslandschaft bei Sonnenuntergang.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Jason mit einer Pistole, Lucia hinter ihm.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Jason und Lucia in einem gut besuchten Lokal.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Lucia, die aus einem fahrenden Auto eine Waffe abfeuert.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Jason und Lucia nachts in einem Auto.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Jason neben einem Auto während einer nächtlichen Verfolgungsjagd.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Jason, der in einem Raum mit einer Pistole zielt.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Jason auf einem Motorrad in einer neonbeleuchteten Garage.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Jason vor einer Gruppe von Menschen und Fahrzeugen bei Sonnenuntergang.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Jason beim Krafttraining auf einer Hantelbank.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Jason, der nachts eine Waffe abfeuert.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Jason mit einem Gewehr neben einem Auto.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Jason nachts neben einem Auto.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Jason am Steuer eines Autos bei Nacht.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Lucia mit einer Pistole im violetten Licht.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Lucia, die aus einem Auto mit einer Waffe zielt.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Nahaufnahme von Lucia mit gezückter Pistole.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Lucia nachts vor Polizeilichtern.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: ein Mann an einem Lagerfeuer im Sumpfgebiet.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: eine nächtliche Sumpflandschaft mit Boot und Mondlicht.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: ein Hai über einem Korallenriff.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: eine Tänzerin vor einem neonbeleuchteten Cabaret.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: ein voller Nachtclub mit bunten Lichtern.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: zwei Männer im Gespräch auf einer Stadtstraße.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Boote an der Wasserfront vor der Skyline von Vice City.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: ein Mann, der auf der Straße sein Gesicht verdeckt.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Polizeiautos auf einer belebten Straße in Vice City bei Dämmerung.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: eine Person zwischen bunten Geldscheinen.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: zwei Hunde mit den Köpfen aus einem Autofenster.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: tanzende Menschen in einem neonbeleuchteten Raum.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: eine Gruppe Menschen in einem dunklen Raum.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: eine Tankstelle an einer Straße bei Dämmerung.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: mehrere Frauen in einem hell beleuchteten Salon.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: eine Person auf einem bunten Auto an der Wasserfront.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: feiernde Menschen um ein pinkes Auto bei Nacht.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: Draufsicht auf einen begrünten Swimmingpool.
Bild: Rockstar Games
Offizieller GTA-6-Screenshot: die Skyline von Vice City bei Dämmerung.
Bild: Rockstar Games

Mit diesen Screenshots dürfte es selbst den letzten unentschlossenen Gamern in den Fingern jucken. Wie sieht es bei euch aus? Ist euer System schon ready für den Release am 19. November 2026? Denkt dran: Am 10. November startet der digitale Vorabdownload von GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S und die Datei wird bis zu 212 GB Speicher fressen.

Rockstar hat dabei freilich auch an die Käufer der physischen GTA 6-Boxen gedacht. Diese sollen ab dem 12. November 2026 im Handel stehen. Bedenkt jedoch, dass es sich bei diesen Editionen nur um einen Downloadcode in der Verpackung und kein physisches Game handelt.

Quelle: Rockstar Games, GTA 6 Launch Gallery

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Mandy Mischke

Vollblut-Gamerin, die bevorzugt in fantastischen Gefilden unterwegs ist. Bricht gerne aus der eigenen Komfortzone aus und findet Erholung in der Natur. Bekannt für eine ungesunde Portion Sarkasmus.

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