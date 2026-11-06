GTA 6 lockt mit 39 neuen Screenshots

Der sehnlichst erwartete Launch von GTA 6 geht allmählich in die heiße Phase. Während eine Vielzahl an ungeduldigen Gamern den Titel bereits vorbestellt haben, schürt Rockstar Games sein selbstgelegtes Feuer fleißig weiter und legt zwei Wochen vor Release neue Screenshots nach.

Ob man will oder nicht: An „GTA 6“ kommt mittlerweile kaum noch jemand vorbei. Während Rockstars große Marketing-Kampagne nun auch deutsche Städte erreicht hat, geben uns die Entwickler einen tieferen Einblick in den Bundesstaat Leonida. Nebst unglaublich detailreichen Bildern, die den Fokus auf die Hauptprotagonisten Jason und Lucia legen, zeigen andere etwa das bebende Nachtleben oder einen malerischen Sonnenuntergang.

GTA 6: NPCs soweit das Auge reicht (und noch viel mehr)

Einmal mehr bekommen wir vor Augen geführt, wie viel Mühe unter anderem in die NPCs investiert wurde. Selbst in der größten Menschenmenge gleicht kein Gesicht dem anderen. Hier hat sich die Arbeit des eigens dafür in Los Angeles entsandten Teams wahrlich ausgezahlt.

Weiterhin fällt die Masse an unterschiedlichen Fahrzeugen auf. Unter all den Yachten, Sportbooten, rasanten Zweirädern sowie natürlich der mannigfaltigen Auswahl an Autos sollte für wirklich jeden etwas dabei sein. Zudem haben die Entwickler freilich darauf geachtet, dass uns genügend Waffen zur Verfügung stehen. Von kleinen (aber sicher nicht minder durchschlagkräftigen) Handfeuerwaffen, bis hin zum MG ist alles vertreten, was man sich für eine gelungene Verfolgungsjagd nur wünschen kann.

Aber überzeugt euch am besten selbst von den bildgewaltigen Impressionen aus Vice City:

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Mit diesen Screenshots dürfte es selbst den letzten unentschlossenen Gamern in den Fingern jucken. Wie sieht es bei euch aus? Ist euer System schon ready für den Release am 19. November 2026? Denkt dran: Am 10. November startet der digitale Vorabdownload von GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S und die Datei wird bis zu 212 GB Speicher fressen.

Rockstar hat dabei freilich auch an die Käufer der physischen GTA 6-Boxen gedacht. Diese sollen ab dem 12. November 2026 im Handel stehen. Bedenkt jedoch, dass es sich bei diesen Editionen nur um einen Downloadcode in der Verpackung und kein physisches Game handelt.

Quelle: Rockstar Games, GTA 6 Launch Gallery

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