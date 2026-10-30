Rockstar Games treibt die Simulation von Grand Theft Auto 6 offenbar auf eine neue Stufe. Für die Bevölkerung des Bundesstaates Leonida entstanden rund 600.000 Animationen, durch die Passanten individueller aussehen und auf Situationen unterschiedlich reagieren sollen.

Die Zahl stammt aus einer umfangreichen Titelgeschichte der britischen Zeitschrift Edge. Für den Originalbericht besuchte die Redaktion Rockstar North und sah eine rund 90 Minuten lange Vorführung des Open-World-Spiels.

Eigenschaften bestimmen das Verhalten der NPCs

Rockstar verlässt sich bei den Menschenmengen dem Bericht zufolge nicht ausschließlich auf prozedural erzeugte Passanten. Stattdessen wurde in Los Angeles ein eigenes Team aus Autoren, Regisseuren und Produzenten zusammengestellt, das sich mit den Bewohnern von Leonida beschäftigte.

Neben ihrem Aussehen erhalten die NPCs verschiedene Persönlichkeitseigenschaften. Wie eine Person auf Jason, Lucia oder ein Ereignis in der Umgebung reagiert, wird von mehreren Faktoren beeinflusst:

dem Temperament des NPCs

seiner Aggressionsbereitschaft

seinem aktuellen Aufenthaltsort

bereits beobachteten Ereignissen

dem bisherigen Verhalten der spielbaren Figur

Auch die einzelnen Stadtteile sollen sich in ihrer Bevölkerungsstruktur unterscheiden. Rockstar berücksichtigt dabei demografische und berufliche Merkmale, damit die Straßen verschiedener Regionen nicht mit austauschbaren Menschenmengen gefüllt wirken.

Während der Präsentation starrte Jason beispielsweise einen Mann mit Hund an. Der Passant wertete dies als Provokation, stellte sich ihm entgegen und ließ anschließend seinen Hund von der Leine. Das Tier nahm die Verfolgung auf, während Tauben aus der Umgebung aufflogen. Solche ineinandergreifenden Reaktionen sollen dafür sorgen, dass selbst kleine Begegnungen unerwartet eskalieren können.

Leonida soll glaubwürdiger auf Verbrechen reagieren

Rockstar Norths Co-Studioleiter Rob Nelson erklärte, dass das Team bei der Gestaltung einer Region unter anderem festlegte, welche Bewohner aggressiv auftreten, wer zu einer Waffe greift und welche Personen eine Konfrontation suchen. NPCs sollen deshalb nicht mehr grundsätzlich in Panik davonlaufen, sobald eine Waffe auftaucht.

Die aufwendige Bevölkerungssimulation ergänzt die bereits vorgestellte Spielwelt. Leonida umfasst neben den neonbeleuchteten Straßen von Vice City unter anderem die Leonida Keys, die Sumpfregion Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia und den Mount Kalaga National Park.

Release für PlayStation 5 und Xbox Series

Grand Theft Auto 6 erscheint laut Rockstar Games am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde bislang nicht mit einem Veröffentlichungstermin versehen.

Die rund 600.000 Animationen allein garantieren zwar noch keine glaubwürdige Spielwelt, zeigen aber den enormen Aufwand hinter Leonidas Bevölkerung. Entscheidend dürfte sein, wie häufig sich die verschiedenen Verhaltensweisen im fertigen Spiel überschneiden und ob Begegnungen auch nach vielen Stunden noch überraschend wirken.

Öffnet in einem neuen Tab