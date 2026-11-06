Kaum ist The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 erschienen, läuft das aufwendig überarbeitete Abenteuer bereits auf dem PC. Erste experimentelle Projekte konnten Links Rückkehr schon rund um den Veröffentlichungstag am 5. November 2026 starten und teilweise bis ins eigentliche Gameplay bringen.

Von einer stabilen PC-Version kann allerdings noch keine Rede sein. Die derzeit aussagekräftigsten Ergebnisse stammen vom experimentellen Switch-2-Emulator Lichii. Je nach Build und Hardware zeigen sich niedrige Bildraten, stark übertriebene Leuchteffekte, fehlerhafter Nebel, fehlende Vegetation und weitere Darstellungsprobleme.

Erste PC-Version erreicht das Gameplay

Mit Build 75 meldeten die Entwickler von Lichii erstmals, dass Ocarina of Time die Einleitung durchläuft und anschließend spielbar wird. Zuvor brach das Remake etwa 20 Sekunden nach dem Start ab. Zudem mussten rund 80 bislang nicht unterstützte Shader übersetzt werden, bevor statt eines weißen Bildschirms die Spielwelt dargestellt werden konnte.

Die offiziellen Lichii-Versionshinweise nennen für einen Ryzen 9 5900X in Verbindung mit einer GeForce RTX 3080 lediglich etwa 12 bis 22 Bilder pro Sekunde. Drei selten eingesetzte Shader wurden zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht unterstützt. Andere Aufnahmen aus der Community zeigen je nach Szene Werte zwischen ungefähr 15 und 30 Bildern pro Sekunde, begleitet von Rucklern und Grafikfehlern.

Schon am 6. November 2026 folgte Build 83 mit weiteren Korrekturen. Dazu zählen reparierte Vegetation, verbesserte Materialdaten, eine überarbeitete Beleuchtung, weniger weiße Bildblitze und zusätzliche Unterstützung für Schatten sowie den internen 1080p-Upscaler. Neuere automatische Builds zeigen, wie schnell derzeit an der Kompatibilität gearbeitet wird.

KI hilft bei der technischen Umsetzung

Bemerkenswert ist auch die Rolle moderner KI-Werkzeuge. Ein entscheidender Patch für den Emulator Eglantine implementierte eine zuvor fehlende 64-Bit-Wartefunktion, durch die das Spiel den Startvorgang fortsetzen konnte. In der zugehörigen GitHub-Dokumentation wird ausdrücklich angegeben, dass OpenAI Codex bei der Diagnose, dem ersten Implementierungsentwurf und automatisierten Tests geholfen hat.

Der Test des Patches erreichte mindestens 1.200 gerenderte Frames und das Hauptmenü mit angezeigten 60 Bildern pro Sekunde. Die Entwickler betonen jedoch, dass dieses Ergebnis keine vollständige Spielkompatibilität belegt. Lichii übernahm den Patch anschließend und ergänzte weitere Shader-Korrekturen.

Parallel kursieren Aufnahmen eines angeblichen nativen Recompilation-Projekts, das ohne klassische Emulation auskommen soll. Dieser Ansatz scheint bislang jedoch kaum über die Einleitung hinauszukommen und stürzt beim Übergang ins Gameplay ab. Der dokumentierte Fortschritt von Lichii ist aktuell wesentlich umfangreicher.

Nintendo Switch 2 bleibt die offizielle Plattform

Offiziell ist das Remake ausschließlich für Nintendo Switch 2 erhältlich. Laut der deutschen Nintendo-Produktseite erschien The Legend of Zelda: Ocarina of Time am 5. November 2026 und bietet neu gestaltete Grafik, modernisiertes Gameplay, einen überarbeiteten Soundtrack, neue Dialoge sowie vollständig vertonte Zwischensequenzen.

Die Emulator-Projekte stellen keine Spieldaten bereit und stehen in keiner Verbindung zu Nintendo. Dass die Switch-2-Exklusivität dennoch innerhalb weniger Stunden technisch umgangen werden konnte, zeigt vor allem, wie stark KI-gestützte Entwicklungswerkzeuge die Arbeit an Emulatoren und Recompilation-Projekten beschleunigen. Für ein störungsfreies Abenteuer durch Hyrule bleibt die offizielle Switch-2-Version vorerst dennoch die einzige verlässliche Option.

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