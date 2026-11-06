Xbox eröffnet das Wochenende mit acht zeitlich begrenzten Gratisangeboten. Vom 5. bis zum 8. November 2026 lassen sich zwei vollständige Spiele ohne Game-Pass-Abonnement ausprobieren, während fünf weitere Titel ein aktives Abo voraussetzen. Hinzu kommt eine zweistündige Testversion von IXION.

Die Spiele werden dabei nicht dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzugefügt. Nach dem Ende der Aktion ist für den weiteren Zugriff ein Kauf oder eine entsprechende Game-Pass-Mitgliedschaft erforderlich. Spielstände, Erfolge und der verdiente Gamerscore bleiben laut der offiziellen Xbox-Ankündigung erhalten.

Zwei Spiele ohne Game Pass verfügbar

Für Anno 117: Pax Romana und Crime Boss: Rockay City wird lediglich ein Xbox-Konto benötigt. Beide Spiele sind bis Sonntag, den 8. November 2026 im Rahmen der Free Play Days vollständig zugänglich.

Anno 117: Pax Romana: Das Aufbaustrategiespiel von Ubisoft Mainz versetzt euch in das Römische Reich des Jahres 117. Als Statthalter entwickelt ihr Provinzen, baut Städte, organisiert Handelswege und entscheidet, ob Diplomatie, wirtschaftliche Stärke oder militärischer Druck die Expansion vorantreiben.

Das Aufbaustrategiespiel von Ubisoft Mainz versetzt euch in das Römische Reich des Jahres 117. Als Statthalter entwickelt ihr Provinzen, baut Städte, organisiert Handelswege und entscheidet, ob Diplomatie, wirtschaftliche Stärke oder militärischer Druck die Expansion vorantreiben. Crime Boss: Rockay City: Der Koop-Shooter verbindet Überfälle mit Bandenkriegen und der Eroberung neuer Stadtgebiete. Missionen können allein, mit Bots oder gemeinsam mit Freunden absolviert werden. Im kooperativen Mehrspielermodus ziehen bis zu vier Personen zusammen los.

Anno 117 eignet sich damit besonders für ein längeres Strategie-Wochenende, während Crime Boss schnelle Koop-Einsätze und eine Einzelspieler-Kampagne mit Roguelike-Elementen bietet.

Sechs weitere Angebote mit Game Pass und Testversion

Für fünf zusätzliche Spiele wird Xbox Game Pass Ultimate, Premium oder Essential benötigt. IXION steht innerhalb der Aktion als zweistündige Testversion bereit.

PAYDAY 3: Im kooperativen Ego-Shooter plant die PAYDAY-Gang neue Raubzüge in New York. Die Einsätze können unauffällig beginnen und in einer offenen Konfrontation mit der Polizei enden.

Im kooperativen Ego-Shooter plant die PAYDAY-Gang neue Raubzüge in New York. Die Einsätze können unauffällig beginnen und in einer offenen Konfrontation mit der Polizei enden. Nowhere Prophet: Das Einzelspieler-Spiel kombiniert Deckbuilding mit taktischen Kämpfen auf einem Raster. Gefallene Begleiter können dauerhaft verloren gehen, wodurch jede Reise durch das postapokalyptische Ödland anders verläuft.

Das Einzelspieler-Spiel kombiniert Deckbuilding mit taktischen Kämpfen auf einem Raster. Gefallene Begleiter können dauerhaft verloren gehen, wodurch jede Reise durch das postapokalyptische Ödland anders verläuft. BALL x PIT: Der Survival-Roguelite verbindet Brick-Breaker-Mechaniken, abprallende Geschosse und Basisbau. Unterschiedliche Bälle lassen sich fusionieren, um neue Effekte gegen Monsterwellen zu erzeugen.

Der Survival-Roguelite verbindet Brick-Breaker-Mechaniken, abprallende Geschosse und Basisbau. Unterschiedliche Bälle lassen sich fusionieren, um neue Effekte gegen Monsterwellen zu erzeugen. Deceive Inc.: In diesem Mehrspieler-Spionagespiel tarnen sich die Teilnehmer als harmlose Figuren, setzen technische Geräte ein und versuchen, ein wertvolles Paket vor konkurrierenden Agenten zu sichern.

In diesem Mehrspieler-Spionagespiel tarnen sich die Teilnehmer als harmlose Figuren, setzen technische Geräte ein und versuchen, ein wertvolles Paket vor konkurrierenden Agenten zu sichern. Age of Wonders 4: Die Mischung aus 4X-Strategie und rundenbasierten Taktikkämpfen lässt euch eigene Fantasy-Fraktionen erschaffen, Reiche ausbauen und rivalisierende Herrscher bekämpfen.

Die Mischung aus 4X-Strategie und rundenbasierten Taktikkämpfen lässt euch eigene Fantasy-Fraktionen erschaffen, Reiche ausbauen und rivalisierende Herrscher bekämpfen. IXION: Die zweistündige Testversion führt auf die Raumstation Tiqqun. Dort müssen Ressourcen, Besatzung, Infrastruktur und der Zustand der Außenhülle verwaltet werden, während die Menschheit nach einer neuen Heimat sucht.

Installation über den Microsoft Store

Auf Xbox One sowie Xbox Series X und Xbox Series S findet ihr die Auswahl im Microsoft Store unter Abonnements und Free Play Days. Alternativ können die einzelnen Produktseiten im Store aufgerufen werden. Dort muss das passende Xbox-Konto angemeldet sein, damit die Installationsoption erscheint.

Die Aktion läuft nur bis zum 8. November 2026. Wer anschließend weiterspielen möchte, kann die Vollversion erwerben und den während des Wochenendes erreichten Fortschritt übernehmen.

Öffnet in einem neuen Tab