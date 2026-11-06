Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time hält sich in vielen Bereichen eng an den Nintendo-64-Klassiker von 1998. Eine bekannte Überraschung im Schloss von Hyrule hat den Sprung auf Nintendo Switch 2 allerdings nicht geschafft: Die versteckten Porträts mehrerer Super-Mario-Charaktere wurden vollständig entfernt.

Die Neuauflage ist seit dem 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. Laut der offiziellen Produktseite von Nintendo wurde das Abenteuer grundlegend überarbeitet und bietet neu gestaltete Grafik, einen aufgefrischten Soundtrack, neue Dialoge, vollständig vertonte Zwischensequenzen und modernisiertes Gameplay.

Mario und Yoshi verschwinden aus dem Schloss

Im Nintendo-64-Original konnten neugierige Fans im Innenhof von Schloss Hyrule durch die Fenster blicken. Dort waren Bilder von Mario, Yoshi, Prinzessin Peach, Bowser und Luigi zu entdecken. Das Easter Egg stellte eine direkte Verbindung zu Super Mario 64 her, das bereits 1996 für dieselbe Konsole erschienen war.

Schon The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D veränderte die Anspielung im Jahr 2011. Die einzelnen Charakterporträts wurden damals durch eine Szene aus einem Super-Mario-Level ersetzt. Im neuen Switch-2-Remake fehlt der Verweis komplett. Hinter den Fenstern befindet sich nun ein Wandteppich, dessen Motiv während des Abenteuers schrittweise ergänzt wird.

Serienproduzent Eiji Aonuma erklärte im Originalinterview, dass solche Easter Eggs bei der Entwicklung des Originals mit einer deutlich unbeschwerteren Haltung eingebaut worden seien. Im modernen Remake könne der unerwartete Anblick von Yoshi die Immersion stören und die Aufmerksamkeit kurzzeitig von Hyrule weglenken.

Nintendo wollte die Spielwelt deshalb in sich geschlossen präsentieren. Eine ähnliche Entscheidung betrifft die in der Nintendo-3DS-Fassung versteckten Illustrationen zu The Legend of Zelda: Skyward Sword. Auch diese Bilder wurden entfernt, da sie nach Ansicht des Entwicklungsteams nichts mit Links aktueller Aufgabe in Ocarina of Time zu tun haben.

Nicht jede Nintendo-Anspielung wurde gestrichen

Die Neuausrichtung bedeutet jedoch nicht, dass Nintendo sämtliche Easter Eggs beseitigt hat. Talon und Malon tragen weiterhin Kleidungsstücke mit Bowser-Emblemen. Aonuma begründet diese Ausnahme damit, dass das Symbol bereits fest zum ursprünglichen Charakterdesign von Talon gehörte und deshalb Teil seiner Darstellung bleibt.

Auch einige spielerische Geheimnisse aus dem Klassiker sind weiterhin vorhanden. Wer im Schlosshof mit der Schleuder auf das richtige Fenster schießt, kann noch immer einen Wachmann dazu bringen, eine Bombe in Richtung Link zu werfen. Die Mythensteine behalten ebenfalls ihre ungewöhnlichen Reaktionen auf Bomben und den Stahlhammer.

Bei anderen Änderungen konzentriert sich Nintendo vor allem auf eine zeitgemäße Bedienung. Dazu gehören eine frei bewegliche Kamera, eine Sprint-Funktion und ein eigener Sprungknopf. Im Wassertempel lassen sich die Eisenstiefel zudem direkt per Tastendruck anlegen, ohne dafür wiederholt das Ausrüstungsmenü öffnen zu müssen.

Das entfernte Super-Mario-Easter-Egg verdeutlicht damit die Linie des Remakes: Nintendo bewahrt viele spielerische Eigenheiten des Originals, verzichtet aber auf Anspielungen, die aus heutiger Sicht nicht zur unmittelbaren Welt von Hyrule beitragen.

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