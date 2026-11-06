Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare 4 ist am 6. November 2026 um 6 Uhr deutscher Zeit gestartet. Infinity Ward nutzt das erste große Saisonupdate für eine umfangreiche Balance-Runde, die insgesamt 17 Waffen und mehrere Apex-Aufsätze betrifft.

Die offiziellen Patchnotes enthalten überwiegend Verbesserungen. Zu den wenigen klaren Verlierern gehören das leichte Maschinengewehr APOC-338 und die Maschinenpistole VEL 46. Besonders einschneidend fällt zudem die Überarbeitung des Hyperburst-Apex-Aufsatzes für die Hyeon Burst aus.

Alle Waffenänderungen aus Season 1

Die folgende Übersicht führt sämtliche veränderten Werte auf. Unveränderte Schadensstufen und Reichweiten sind nicht enthalten.

Waffe Änderungen Axion Mittlere Schadensreichweite von 34,8 auf 38,61 Meter erhöht. Mündungsgeschwindigkeit von 415 auf 470 Meter pro Sekunde gesteigert. Han 86 Kopfschussmultiplikator von 1,25 auf 1,3 erhöht. Hyeon Burst Mittlerer Schaden von 24 auf 25 erhöht. Hyeon Burst mit Hyperburst-Apex-Aufsatz Maximalschaden von 30 auf 23 und Mindestschaden von 25 auf 20 reduziert. Maximale Schadensreichweite von 24,64 auf 30,99 Meter erhöht. Die mittlere Schadensstufe wurde entfernt. Kastov 762 Mittlerer Schaden von 24 auf 25 und dessen Reichweite von 40,13 auf 42,16 Meter erhöht. Multiplikatoren für Kopf, Hals und Oberkörper wurden leicht angehoben. M4 Maximale Schadensreichweite von 25,91 auf 27,94 Meter erhöht. Kopfschussmultiplikator von 1,25 auf 1,3 gesteigert. M4 mit Hurricane-Apex-Aufsatz Maximale Schadensreichweite von 10,49 auf 11,68 Meter erhöht. Patriot XMR Maximale Schadensreichweite von 31,24 auf 33,53 Meter erhöht. Bewegungstempo beim Zielen von 2,22 auf 2,26 Meter pro Sekunde gesteigert. ISO Nightshade Maximale Schadensreichweite von 10,54 auf 11,68 Meter erhöht. Mindestschaden von 13 auf 14 gesteigert. PPSh-41 Zweite mittlere Schadensstufe von 13 auf 14 und Mindestschaden von 12 auf 13 erhöht. VEL 46 Maximale Schadensreichweite von 10,13 auf 9,65 Meter reduziert. Die beiden mittleren Reichweiten sinken von 17,27 auf 16,51 Meter sowie von 25,15 auf 24,13 Meter. Der Mindestschaden steigt von 13 auf 14. Wz.55 Striga Maximalschaden von 26 auf 27 und Mindestschaden von 17 auf 19 erhöht. Kopfschussmultiplikator von 1,3 auf 1,4 gesteigert. Die zweite mittlere Schadensstufe wurde entfernt. X-58 Nyx Zweiter mittlerer Schaden von 15 auf 16 und Mindestschaden von 13 auf 14 erhöht. APOC-338 Mindestschaden von 33 auf 32 und Kopfschussmultiplikator von 1,35 auf 1,3 reduziert. Type 73 Maximale Schadensreichweite von 24,89 auf 25,53 Meter erhöht. Kopfschussmultiplikator von 1,25 auf 1,3 gesteigert. Type 73 mit Assault-Apex-Aufsatz Maximale Schadensreichweite von 22,23 auf 24,13 Meter erhöht. Mittlerer Schaden steigt von 22 auf 23, dessen Reichweite von 41,91 auf 43,13 Meter. Rezi 12 Die drei mittleren Schadensreichweiten steigen auf 4,95, 6,86 und 10,29 Meter. Mindestschaden von 14 auf 16 erhöht. Rezi 12 mit Enforcer-Apex-Aufsatz Mittlere Schadensreichweiten von 5,08 auf 5,33 Meter sowie von 7,37 auf 7,87 Meter erhöht. Mindestschaden steigt von 19 auf 20. Mosin-Nagant Maximale Schadensreichweite von 36,83 auf 40,13 Meter erhöht. Oris 8.6 Maximale Schadensreichweite von 19,05 auf 22,61 Meter und Mindestschaden von 58 auf 63 erhöht. Krait P68 Maximale Schadensreichweite von 8,89 auf 9,4 Meter und mittlere Reichweite von 20,32 auf 21,08 Meter erhöht. Multiplikator für den Unterkörper steigt von 1 auf 1,1.

Damit dürften vor allem Kastov 762, M4, Type 73, Rezi 12 und Oris 8.6 attraktiver werden. Bei der VEL 46 wird der Nahkampfbereich verkleinert, während ihr leicht höherer Mindestschaden Treffer auf große Entfernung etwas stärker macht. Die APOC-338 verliert dagegen ohne Ausgleich Schaden auf Distanz und Kopfschusspotenzial.

Neue Karten, Waffen und Warzone-Integration

Neben den Balance-Anpassungen erweitert Season 1 den Mehrspieler-Modus um Backstab, Canyon, Shoot House und die Kombinationskarte Kill Block: Crash. Mit der Cronen Osprey und der beidhändig geführten CSG-35 stehen außerdem zwei neue Basiswaffen bereit. Weitere Waffen und Aufsätze folgen im Verlauf der Saison.

DMZ erhält mit X01 eine neue unterirdische Ausschlusszone unterhalb von Hajin. Dort warten zusätzliche Aufträge, Ausrüstung und Bedrohungen. Der 100-stufige Battle Pass umfasst unter anderem Waffenbaupläne, Operator-Skins, COD-Punkte und DMZ-Überlebenspakete.

Parallel ist Modern Warfare 4 nun vollständig in Call of Duty: Warzone integriert. Dadurch stehen die 33 Waffen des Hauptspiels sowie die neuen Season-1-Waffen auch im Battle Royale zur Verfügung. Hajin dient als neue große Battle-Royale-Karte, während Zodiac auf kompakte Resurgence-Gefechte ausgelegt ist. Verdansk und Rebirth Island ergänzen die Kartenauswahl.

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