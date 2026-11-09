Mit seiner modernisierten Steuerung spielt sich The Legend of Zelda: Ocarina of Time deutlich beweglicher als das Nintendo-64-Original. Ausgerechnet diese Erweiterungen machen den Nintendo Switch 2 Pro Controller zu einem besonders passenden Begleiter für Links neues Abenteuer.

Das Remake ist am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erschienen. Am 9. November 2026 erreicht es bei OpenCritic einen Durchschnitt von 95 Punkten auf Grundlage von 53 Kritiken und ist damit das bislang bestbewertete Spiel des Jahres 2026 auf der Plattform.

Die neue Steuerung bringt zusätzliche Eingaben

Nintendo hat den Klassiker nicht nur grafisch überarbeitet. Laut der offiziellen Spielseite kann Link nun auf Knopfdruck springen, sprinten und die Umgebung mit einer frei beweglichen Kamera erkunden. Waffen und Gegenstände lassen sich außerdem schneller wechseln.

Im Entwicklerinterview erklärt Nintendo, dass für den Sprint die Taste für die Rollattacke gehalten wird. Gleichzeitig bleibt es möglich, sich wie im Original mit wiederholten Rollen über die Ebene von Hyrule zu bewegen.

Standardmäßig liegen Sprint beziehungsweise Rollen auf A und Springen auf X, während der rechte Stick die Kamera kontrolliert. Wer schnell laufen und dabei die Blickrichtung anpassen möchte, muss den rechten Daumen deshalb regelmäßig zwischen Stick und Aktionstasten bewegen. Genau hier kommen die beiden rückseitigen Tasten des Pro Controllers ins Spiel.

Diese Belegungen bieten sich für GL und GR an

Der Nintendo Switch 2 Pro Controller verfügt auf seiner Rückseite über die frei belegbaren Tasten GL und GR. Sie ergänzen die vorhandenen Eingaben, wodurch die ursprünglichen Tasten weiterhin normal funktionieren.

Zugewiesene Eingabe Praktischer Vorteil A für Sprint und Rollen Link kann mit voller Geschwindigkeit laufen, während der rechte Daumen die Kamera kontrolliert. X für Springen Sprünge lassen sich ausführen, ohne den Daumen vom rechten Stick zu nehmen. Stiefel wechseln Eisenstiefel und andere Stiefel können gewechselt werden, während der linke Daumen am Bewegungsstick bleibt. Ausrüstung umschalten Häufig verwendete Ausrüstung wie das Auge der Wahrheit ist schneller erreichbar. Navi ansprechen Hinweise der Fee können aufgerufen werden, ohne die Bewegungskontrolle aufzugeben. Item-Schnellauswahl Der Zugriff auf die Gegenstandsauswahl wandert von den Schultertasten auf eine bequem erreichbare Rücktaste.

Für Erkundung, Kämpfe und Sprungpassagen dürfte die Kombination aus A auf GL und X auf GR besonders sinnvoll sein. Damit bleiben Sprint, Sprung und Kamerasteuerung gleichzeitig erreichbar, was vor allem beim Verfolgen von Gegnern oder beim Ausrichten eines Sprungs aus vollem Lauf hilft.

Alternativ können einzelne Rücktasten gezielt an bestimmte Dungeons angepasst werden. Eine Belegung für den Stiefelwechsel ist beispielsweise im Wassertempel praktisch, während sich bei häufigen Kämpfen der direkte Zugriff auf Sprint oder Item-Auswahl stärker anbietet.

So werden die rückseitigen Tasten eingestellt

Die Belegung erfolgt direkt über die Schnelleinstellungen der Nintendo Switch 2. Der Controller muss dazu verbunden und The Legend of Zelda: Ocarina of Time bereits gestartet sein.

Den HOME-Knopf während des Spiels gedrückt halten. In den Schnelleinstellungen den Bereich für die GL- und GR-Tasten öffnen. GL oder GR auswählen. Die gewünschte Taste wie A oder X als Eingabe festlegen. Zum Spiel zurückkehren und die neue Belegung ausprobieren.

Falls die entsprechende Option nicht angezeigt wird, lässt sie sich in den Systemeinstellungen unter Barrierefreiheit und Knopfbelegung aktivieren. Eine ausführliche Anleitung stellt der Nintendo-Support bereit.

GL und GR sind nicht ausschließlich am Pro Controller vorhanden. Auch die separat erhältliche Joy-Con 2-Aufladehalterung besitzt beide Tasten. Damit lässt sich die praktischere Steuerung ebenfalls mit eingesetzten Joy-Con 2 nutzen, während die normale Halterung ohne Aufladefunktion keine rückseitigen Zusatztasten bietet.

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