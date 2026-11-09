Wenige Tage vor dem Verkaufsstart der Boxversion von GTA 6 sind erste Fotos einer deutschen PS5-Verpackung im Netz aufgetaucht. Die Bilder stammen aus einem inzwischen gelöschten Reddit-Beitrag und zeigen eine eingeschweißte blaue Spielehülle mit dem bekannten Cover sowie den üblichen PlayStation-Logos.

Auf der Vorderseite weist ein gut sichtbarer Vermerk darauf hin, dass sich keine Disc in der Verpackung befindet. Stattdessen enthält die sogenannte physische Ausgabe lediglich einen Downloadcode. Ob die fotografierte Hülle tatsächlich aus dem deutschen Einzelhandel stammt, wurde von Rockstar Games nicht bestätigt. Das gezeigte Konzept entspricht jedoch den bereits offiziell angekündigten Verkaufsdetails.

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Die Box enthält nur einen Downloadcode

Rockstar Games bezeichnet die Ausgabe als physische Version, obwohl kein Datenträger beiliegt. Käufer erhalten eine reguläre PS5-Hülle und einen einmalig einlösbaren Code für die digitale Standard Edition von GTA 6. Für die Aktivierung auf der PS5 werden entsprechend ein PlayStation-Konto und eine Internetverbindung benötigt.

Die Boxversion soll ab dem 12. November 2026 bei teilnehmenden Händlern erhältlich sein. Damit bleibt eine Woche Zeit, den umfangreichen Download vor dem eigentlichen Release abzuschließen. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 um Mitternacht deutscher Ortszeit für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der offizielle Preload der digitalen PS5-Version beginnt bereits am 10. November 2026 um Mitternacht. Laut Rockstar werden je nach Konsole bis zu 212 GB freier Speicherplatz benötigt. Besitzer der Code-in-Box-Ausgabe können den Download starten, sobald sie ihre Verpackung erhalten und den enthaltenen Code eingelöst haben.

GTA 6 zeigt die Zukunft der PlayStation-Boxversionen

Die Veröffentlichung dürfte zu den prominentesten PS5-Spielen gehören, die im Handel als Verpackung ohne Disc angeboten werden. Sammler erhalten damit zwar eine Hülle für das Regal, können das Spiel jedoch weder ohne Download installieren noch den Datenträger verleihen oder weiterverkaufen. Auch der zusätzliche Kunststoffaufwand für ein vollständig digitales Produkt sorgt in der Community für Kritik.

Das Format könnte schon bald deutlich häufiger werden. Sony hat im PlayStation Blog angekündigt, ab Januar 2028 keine Discs mehr für neu erscheinende PlayStation-Spiele zu produzieren. Neue Titel sollen danach digital über den PlayStation Store oder als Downloadcode im Einzelhandel verkauft werden.

Eine gedruckte Karte von Leonida liegt der GTA 6 Boxversion offenbar ebenfalls nicht bei. Rockstar stellt am 19. November 2026 stattdessen eine digitale Karte und das Covermotiv zum kostenlosen Ausdrucken bereit. Eine doppelseitige physische Ausführung soll kurz nach der Veröffentlichung separat im Rockstar Store erscheinen oder dort als Zugabe zu einer anderen Bestellung erhältlich sein.

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