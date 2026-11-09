LEGO könnte seine One Piece Reihe im August 2027 um mindestens fünf weitere Sets erweitern. Ein am 6. November 2026 veröffentlichter Leak nennt fünf bislang unangekündigte Modelle und deutet außerdem auf eine für Sammler besonders interessante neue Minifigur hin.

Die Informationen stammen vom Instagram-Konto BuggyLeaks. LEGO hat die Sets bislang nicht offiziell vorgestellt, weshalb Namen, Preise, Teilezahlen und konkrete Veröffentlichungstermine noch nicht feststehen. Als gemeinsames Release-Zeitfenster wird lediglich August 2027 genannt.

Diese fünf LEGO One Piece Sets nennt der Leak

Dem Leak zufolge setzt LEGO die Nummerierung der bisherigen Produktreihe ohne Unterbrechung fort. Die fünf mutmaßlichen Neuerscheinungen sollen die Set-Nummern 75648 bis 75652 tragen.

Set-Nummer Name Teile Release-Zeitfenster 75648 Noch unbekannt Noch unbekannt August 2027 75649 Noch unbekannt Noch unbekannt August 2027 75650 Noch unbekannt Noch unbekannt August 2027 75651 Noch unbekannt Noch unbekannt August 2027 75652 Noch unbekannt Noch unbekannt August 2027

Die Nummern würden direkt auf die 2026 veröffentlichte Gum-Gum-Frucht 75647 folgen. Das 482-teilige Modell basiert wie die übrigen Sets der Reihe auf der Netflix-Realverfilmung und enthält Minifiguren des jungen sowie des erwachsenen Monkey D. Ruffy.

Portgas D. Ace könnte seine erste Minifigur erhalten

Im Umfeld des Leaks kursiert außerdem die Angabe, dass mindestens eines der fünf Sets die erste offizielle LEGO-Minifigur von Portgas D. Ace enthalten soll. Ruffys älterer Adoptivbruder ist bislang in keinem regulären LEGO One Piece Set vertreten.

Eine solche Figur würde gut zu einer möglichen Ausrichtung auf die dritte Staffel der Netflix-Serie passen. Netflix hat bestätigt, dass die neuen Episoden 2027 erscheinen und den Titel One Piece: The Battle of Alabasta tragen. Portgas D. Ace wird darin von Xolo Maridueña verkörpert, der unter anderem aus Cobra Kai und Blue Beetle bekannt ist.

Welche Schauplätze und Begegnungen LEGO auswählen könnte, geht aus den Angaben nicht hervor. Alabasta würde jedoch zahlreiche Vorlagen für größere Modelle und kleinere Szenen liefern, darunter den Königspalast, Rainbase sowie Auseinandersetzungen mit der Baroque-Firma.

Die Nummerierung passt zur bisherigen LEGO Strategie

Die One Piece Themenwelt startete am 1. August 2025 mit Sets zur ersten Staffel der Realverfilmung. Zur damaligen Auswahl gehörten unter anderem das Windmühlendorf, der Kampf im Arlong Park, das Piratenschiff Flying Lamb und das Restaurant Baratié. Die vollständige erste Welle wurde von LEGO gemeinsam mit Netflix vorgestellt.

Am 1. August 2026 folgte die nächste große Erweiterung mit den Set-Nummern 75641 bis 75647. Dazu zählen Modelle rund um Tony Tony Chopper, Kapitän Smoker, die Riesen aus Little Garden, Schloss Drum und Garps Marineschlachtschiff. Die gemeldeten Nummern 75648 bis 75652 würden diese Reihe somit nahtlos fortführen und eine dritte August-Welle markieren.

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