Wer sich GTA 6 als verpackte Version ins Regal stellen möchte, bekommt bei MediaMarkt einen zusätzlichen Anreiz zur Vorbestellung. Der Händler legt der Code-in-Box-Ausgabe ein kostenloses doppelseitiges GTA-6-Poster bei.

Damit erhalten Käufer neben dem Spiel noch ein Extra für ihre Sammlung. Wichtig bei der Wahl der Ausgabe: In der Verpackung liegt ein Downloadcode, keine Spiel-Disc.

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Eine packende Geschichte

Abwechslungsreiches Gameplay

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Die Aktion wurde am 9. November über das Partnerprogramm von MediaMarktSaturn angekündigt. Auf der offiziellen Aktionsseite von MediaMarkt*Affiliate-Link können Interessierte die verfügbaren Vorbestellmöglichkeiten aufrufen.

Kostenloses GTA-6-Poster zur physischen Version

Das Besondere an der Aktion ist die doppelseitige Gestaltung des Posters. Käufer erhalten damit zwei Motive, zwischen denen sie beim Aufhängen wechseln können.

MediaMarkt bewirbt die kostenlose Beigabe zur Standard Edition für PS5 und Xbox Series X|S. Beide sind physische Code-in-Box-Versionen: Der Spiel-Download erfolgt digital über den enthaltenen Code. Ein gesonderter Kauf des Posters ist für diese Angebote nicht erforderlich.

Bildquelle: MediaMarktSaturn / Rockstar Games

Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Prüft vor der Bestellung auf der Aktionsseite, ob das Poster beim gewählten Angebot aufgeführt ist. Einen verbindlichen Aktionszeitraum und eine ausdrückliche Vorratsklausel nennt die Seite derzeit nicht.

GTA 6 – Standard Edition GTA 6 bei MediaMarkt vorbestellen* Affiliate-Link Kostenloses doppelseitiges GTA-6-Poster zur teilnehmenden PS5- oder Xbox-Standard-Edition. Code-in-Box mit Downloadcode, ohne Disc. Affiliate-Link: Bei einem Kauf erhalten wir gegebenenfalls eine Provision. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.

GTA 6 erscheint am 19. November

Der geplante Veröffentlichungstermin von GTA 6 ist der 19. November 2026. Das Open-World-Abenteuer von Rockstar Games führt Spieler in den fiktiven US-Bundesstaat Leonida, zu dem auch Vice City gehört.

Im Mittelpunkt stehen Jason Duval und Lucia Caminos. Gemeinsam geraten sie in eine kriminelle Geschichte, die sich über verschiedene Regionen der Spielwelt erstreckt.

Wer sich vor dem Release noch mit der Spielwelt beschäftigen möchte, findet auf unserer GTA-6-Übersichtsseite weitere Informationen zum kommenden Rockstar-Spiel.

Die Vorbestelleraktion von MediaMarkt richtet sich vor allem an Fans, die GTA 6 ohnehin in einer Verpackung kaufen möchten und sich das zusätzliche Poster sichern wollen.

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