Shawn Layden hält wenig davon, die PlayStation 6 vor allem über mehr Rechenleistung zu verkaufen. Der ehemalige PlayStation-Chef plädiert stattdessen für eine kleinere und deutlich günstigere Konsole, die technisch näher an der PS5 bleiben könnte.

Im Originalinterview mit The Trophy Room nennt Layden einen Preis von umgerechnet rund 270 Euro als Ziel. Dieser Betrag ist keine Prognose oder Information zu Sonys Plänen, sondern ein bewusst niedrig angesetztes Beispiel für die von ihm gewünschte Strategie.

Bezahlbarkeit statt weiterer Grafikleistung

Aus Sicht von Layden hat die aktuelle Hardware bereits genügend Leistung für die Spiele, die Entwickler und Fans erleben möchten. Zusätzliche Teraflops, aufwendigeres Raytracing und weitere grafische Verbesserungen könnten zwar technikbegeisterte Käufer ansprechen, für den breiten Markt seien solche Fortschritte jedoch weniger wichtig als ein attraktiver Preis.

Ich denke, wir haben genug Leistung in der Maschine. Innovation sollte nicht darin bestehen, eine PS6 für umgerechnet rund 1.080 Euro zu bauen. Sie sollte darin bestehen, eine weitere PS5 für rund 270 Euro anzubieten. Das wäre echte Innovation.

Layden zieht dabei einen Vergleich zu früheren Generationen. Der Wechsel von der ersten PlayStation zur PS2 habe durch den technischen Sprung und das DVD-Laufwerk sofort erkennbare Vorteile geboten. Spätere Generationen erweiterten die Konsolenerfahrung unter anderem um umfassende Netzwerkfunktionen.

Solche großen Sprünge seien inzwischen schwieriger zu erreichen. Kleinere Verbesserungen bei Auflösung, Beleuchtung oder Bildrate könnten daher aus seiner Sicht kaum dieselbe Begeisterung auslösen wie frühere Generationswechsel. Sony solle die bestehende Technik stattdessen effizienter produzieren, das Gehäuse verkleinern und den Zugang zur Plattform günstiger machen.

Aktuelle PS5-Preise unterstreichen Laydens Kritik

Die Preisentwicklung der laufenden Generation liefert seinem Argument zusätzlichen Stoff. Während Konsolen im späteren Verlauf ihres Lebenszyklus früher häufig günstiger wurden, hat Sony die europäischen Preise zum 2. April 2026 angehoben. Laut dem deutschsprachigen PlayStation Blog kostet die PS5 mit Laufwerk seitdem 649,99 Euro, die Digital Edition 599,99 Euro und die PS5 Pro 899,99 Euro.

Damit liegt selbst das günstigste reguläre Modell weit über dem von Layden skizzierten Ziel. Sein Vorschlag würde voraussetzen, dass Sony bei Chipgröße, Kühlung, Speicher und Herstellung deutlich größere Einsparungen erzielt, anstatt das technische Leistungsniveau der nächsten Generation maximal auszubauen.

Macht sie kleiner, macht sie günstiger und tut alles, was ihr in diese Richtung tun könnt. Die vorhandene Leistung reicht mehr als aus, um die Spiele zu entwickeln, die wir alle spielen möchten.

Laydens Aussagen sind keine Hinweise auf die tatsächliche Ausstattung oder Preisgestaltung der PS6. Sie beschreiben vielmehr einen möglichen Kurswechsel: Eine neue PlayStation müsste sich demnach nicht zwingend über spektakuläre Grafikwerte definieren, sondern könnte mit kompakter Hardware und einem Preis von ungefähr 270 bis 360 Euro ein wesentlich größeres Publikum erreichen.

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