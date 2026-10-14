The Elder Scrolls V: Skyrim – Bethesda bringt neue Inhalte für PS5

The Elder Scrolls V: Skyrim begeht im November sein 15-jähriges Jubiläum. Ob aus diesem Grund oder um ein bisschen Nostalgie zu verbreiten – Bethesda hat sich dazu entschieden, Inhabern einer PlayStation 5 mit neuen Spieleinhalten eine Freunde zu bereiten.

Zwar warten Fans der Action-RPG-Reihe gespannt auf Neuigkeiten zu The Elder Scrolls VI, dennoch ist die Geste von Bethesda für den ein oder anderen sicherlich eine schöne Überraschung. Zumal sich damit einerseits die Wartezeit auf den Nachfolger überbrücken lässt. Andererseits sind neue Inhalte ein Anreiz, die Reise nach Skyrim erneut anzutreten.

Skyrim-Mods und Zusatzinhalte jetzt auch für PS5

Auf X hat das Studio am 12. Oktober ein spezielles Creator-Paket angekündigt, das ab sofort für die PlayStation verfügbar ist. „The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition“ ist noch bis zum 22. Oktober zum stark vergünstigten Preis von 18,14 Euro im PlayStation Store erhältlich. Danach greift der reguläre Preis von 54,99 Euro.

Neben dem Hauptspiel sind sämtliche Add-ons der Special Edition im Paket enthalten. Obendrein liefert die Jubiläumsedition mit „East Empire Expansion“, „Bards College Expansion“ und „Sigil of the Fallen“ Inhalte von Kinggath Creations, die es bisland nicht für die PS5 gab. Dazu gehören unter anderem zusätzliche Quests, Dungeons, Waffen, Zauber und Ausrüstungsgegenstände.

Kinggath Creations betont in einem eigenen Post zudem, dass die Kreationen „Trophy Friendly“ sind. In der Regel blockieren derlei Zusätze die die Freischaltung von Trophäen. Damit bekommen Skyrim-Fans nicht nur zusätzliche Spielzeit geliefert, sondern auch die Möglichkeit erneut auf Trophäenjagd zu gehen.

Neue Quests, Mini-Spiele und mehr

Die „East Empire Expansion“ erweitert die Handelsgesellschaft des Kaiserreichs zu einer einflussreichen Organisation, die in ganz Himmelsrand aktiv ist. In einer vollständig vertonten Questreihe müssen Spieler die Jarls aller neun Fürstentümer für ihre Pläne gewinnen, Verliese im Auftrag der Company sichern und deren wirtschaftliche Macht weiter ausbauen. Im Gegenzug übernimmt die Company wiederkehrende Aufgaben: Sie verkauft erbeutete Gegenstände automatisch und kümmert sich um deren Transport.

Mit der „Bards College Expansion“ erhält die bislang eher nebensächliche Bardenakademie in Einsamkeit deutlich mehr Gewicht. Sie entwickelt sich zu einer eigenständigen Fraktion, die zahlreiche neue Aktivitäten bietet. Spieler können Instrumente erlernen, vor Publikum auftreten und sich in verbalen Duellen mit anderen Barden messen.

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Auch als Gesandte kommen ihre rhetorischen Fähigkeiten zum Einsatz, um andere Figuren zu beeinflussen. Ergänzt wird das Angebot durch eine umfangreiche, vollständig vertonte Hauptquest, neue Drachenschreie, ein eigenes Fertigkeitensystem sowie verschiedene Minispiele, Waffen und Kleidungsstücke.

Klassisches Gameplay

„Sigil of the Fallen“ setzt dagegen auf klassische Skyrim-Tugenden: ausgedehnte Erkundungstouren, anspruchsvolle Kämpfe und geheimnisvolle Verliese. Im Zentrum der Handlung stehen das Schicksal dreier mächtiger Helden und die Geschichte eines Mädchens, dessen besondere Gabe einen verhängnisvollen Verlauf nimmt. Auf ihrem Weg durchqueren Spieler weitläufige Dungeons, lösen knifflige Rätsel, entdecken verborgene Geheimnisse und stellen sich herausfordernden Bossgegnern.

Eine besondere Rolle übernimmt dabei ein geisterhafter Begleiter, der die Gestalt, Fähigkeiten und Stimme verschiedener Helden annehmen kann. Durch das Sammeln von Material besiegter Geister lässt sich seine Entwicklung zusätzlich vorantreiben. Dadurch eröffnet sich eine weitere Möglichkeit, den Begleiter im Verlauf des Abenteuers zu verbessern und seine besonderen Fähigkeiten gezielt einzusetzen.

Seid ihr schon wieder unterwegs in Skyrim? Oder findet ihr es eher überflüssig, dass es die Erweiterungen jetzt für die PS5 gibt? Sollte sich Bethesda vielleicht lieber auf The Elder Scrolls VI konzentrieren? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.

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