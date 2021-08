Skyrim kommt endlich auf PS5 und Xbox Series X/S – sogar mit neuen Inhalten

Dieses Jahr wird The Elder Scrolls V: Skyrim tatsächlich zehn Jahre alt und wer jetzt dachte, es kommt keine neue Version des Spiels raus, hat die Rechnung nicht mit Bethesda gemacht. Denn sie nutzen das Jubiläum tatsächlich aus, um eine weitere Fassung des gefeierten RPGs zu veröffentlichen.

Im Rahmen der Quake-Con kündigte der Publisher tatsächlich Skyrim: Anniversary Edition an, die für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Jedoch wird es nicht einfach nur ein neues Paket, sondern es gibt auch einige Neuerungen.

Skyrim feiert Jubiläum und bekommt natürlich eine neue Version

Wann erscheint das neue Skyrim? Ihr müsst gar nicht so lange auf die neue Version warten. Passend zum Jubiläum am 11. November wird die „Anniversary Edition“ zur Verfügung stehen. Vor zehn Jahren erschien die erste Version von Skyrim am 11. November 2011 und hatte damit das perfekte Release-Datum 11.11.11.

Am gleichen Tag kommt dann ein Upgrade für alle mit der „Skyrim: Special Edition“. Diese kann genutzt werden, um kostenlos die Vorteile der PS5- und Xbox Series X/S-Versionen zu nutzen. Ihr bekommt dann aber lediglich ein Upgrade für eure Special Edition ohne die Boni aus der neuen Variante.

Kauft ihr euch jedoch die Anniversary-Edition oder holt sie euch zum Release im Xbox Game Pass, dann bekommt ihr Folgendes geboten:

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition

500 Fan-Mods aus dem Creation Club

Neue Gameplay-Funktion: Angeln

Ihr könnt jetzt angeln! Ja ihr lest richtig, die große Neuerung für die „Skyrim: Anniversary Edition“ wird sein, dass ihr angeln könnt. Es gibt noch keine weiteren Infos dazu, aber die Fische in Himmelsrand sollten sich ab November in Acht vor euch nehmen. Ansonsten wurde noch keine weitere Gameplay-Funktion für die neue Version von Skyrim bestätigt.

Eure Augen belügen euch nicht, ihr könnt endlich in Himmelsrand angeln! ©Bethesda

Ebenfalss sind die Mods noch nicht bekannt, die aus dem Creation Club-Tool kostenlos beiliegen werden. Da Bethesda so Fans ermöglichte Mods in einem gewissen Rahmen auf Konsolen anzubieten, können diese 500 Elemente alles sein. Ob richtige Gameplay-Neuerungen beiliegen oder nur kosmetische Items, muss sich nach Release zeigen.

Technische Verbesserungen? Hierzu äußerte sich Bethesda noch nicht. Aber wir können davon ausgehen, dass die Version für PS5 und Xbox Series X/S das FPS-Limit von 30 mindestens auf 60 Frames erhöhen sollte. Aber ob andere grafische Feinheiten ausgebessert werden, bleibt abzuwarten. Skyrim ist bis heute noch sehr beliebt, eine Auffrischung würde dem Spiel aber nicht schaden.