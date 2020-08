Zum Weihnachtsgeschäft 2020 kommt die neue Spielkonsole von Sony auf den Markt: die Playstation 5. Dieses kleine Wunderwerk der Technologie stellt für Konsolenspieler einen großen Sprung nach vorne dar und erlaubt es diesen, sich auf einem Niveau unterhalten zu lassen, das bisher Besitzern eines PCs vorbehalten war. Doch um die PS5 voll ausreizen zu können, benötigt ihr auch einen Fernseher, der technisch mit dieser mithalten kann.

Hinweis: Wir fokussieren uns in diesem Artikel lediglich auf Fernseher, die mindestens über einen HDMI 2.1-Anschluss verfügen.

Ratgeber – Mit diesem Guide den besten TV für eure PS5 finden!

Der direkte Konkurrent für Microsofts Xbox Series X hält ein paar technische Spielereien für euch parat, die euer Spielgefühl immens steigern können, doch hilft euch dieser Umstand wenig, wenn euer TV die volle Leistung der PS5 nicht anzeigen kann. Wenn ihr euch die neue PS5 holt, solltet ihr euch also vielleicht ernsthaft fragen, wie gut euer aktueller Fernseher für diese Aufgabe gewappnet ist und ob ihr nicht überlegen solltet, euch ein neues Gerät anzuschaffen.

Einige Schlüsselelemente sind bei dieser Überlegung wichtig, allen voran euer eigener Anspruch an Sonys Konsole. Reicht euch eine Auflösung von 4K aus oder sollen es 8K sein? Strebt ihr eine Bildwiederholungsrate von 120 Hertz an oder gebt ihr euch mit 60 Hertz zufrieden? Und dann gibt es noch in Betracht zu ziehende Features wie High Dynamic Range (HDR), Variable Refresh Rate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM).

© Sony Interactive Entertainment

PS5: Was leistet die Konsole von Sony?

Damit ihr euch ein besseres Bild davon machen könnt, wozu die Playstation 5 eigentlich in der Lage ist und welchen TV ihr euch im Zweifelsfall besorgen solltet, verschieben wir die Kaufempfehlungen etwas weiter nach hinten und konzentrieren uns erst einmal darauf, was in der Spielkonsole der 9. Generation steckt.

Laut Konzernangaben wird die PS5 hardwarebeschleunigtes Raytracing unterstützen und eine Solid-State-Drive (SSD) als Datenspeicher verwenden. Sony setzt zudem bei der Entwicklung der neuen Konsole beim Hauptprozessor auf AMDs Ryzen-Produktreihe mit der Zen-2-Mikroarchitektur und beim Grafikprozessor auf AMDs neue RDNA-2-Architektur. Die optischen Datenträger für Spiele sollen 100 GB fassen und die Konsolenversion, die über ein Laufwerk verfügt, dient ebenfalls als 4K-fähiger Blu-ray-Player.

Prozessor : 8 Kerne der Zen-2-Cores-Reihe mit variabler Frequenz bis zu 3,5 Ghz

: 8 Kerne der Zen-2-Cores-Reihe mit variabler Frequenz bis zu 3,5 Ghz Grafikkarte : RDNA 2-Grafikkarte mit 36 Compute Units auf 2,23 Ghz, bis zu 10,28 TFLOPs, hardwarebeschleunigtes Raytracing

: RDNA 2-Grafikkarte mit 36 Compute Units auf 2,23 Ghz, bis zu 10,28 TFLOPs, hardwarebeschleunigtes Raytracing Arbeitsspeicher : 16 GB GDDR6, 256-bit

: 16 GB GDDR6, 256-bit Interner Speicher : 825 GB SSD

: 825 GB SSD Erweiterbarer Speicherplatz : NVMe SSD

: NVMe SSD Externer Speicher : USB-HDD

: USB-HDD Maximale Speicher-Bandbreite : 448 GB SSD

: 448 GB SSD Optisches Laufwerk (optional): Ultra HD Blu-ray

PS5: Auf diese Features müsst ihr beim TV-Kauf achten

All diese Daten sind ja schön und gut und helfen solchen unter euch, die sich ernsthaft für das Potenzial dieser Maschine interessieren, sicherlich weiter, doch für diejenigen, für die diese Angaben schwedisch klingen, haben wir einmal zusammengefasst, worauf es beim Kauf eines neuen Fernsehers, der die Leistung der PS5 voll ausnutzen soll, wirklich ankommt. Im Groben solltet ihr darauf achten, dass euer Wunschfernseher hiermit dienen kann:

Auflösung: 4K oder 8K

oder Bildwiederholungsfrequenz: 60 Hertz bei 8K, 120 Hertz bei 4K

bei 8K, bei 4K HDMI 2.1

HDR (High Dynamic Range)

(High Dynamic Range) VRR (Variable Refresh Rate)

(Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode)

PS5: Diese TVs sind laut Sony besonders kompatibel zur PlayStation 5

Auflösung – 4K oder 8K? 60 oder 120 Hertz?

Sollte euer Anspruch bei einer Auflösung von 4K und 60 Bildern pro Sekunde bereits enden, wird dieser schon jetzt von der PS4 Pro und der Xbox One X abgedeckt, die beide zu solchen Leistungen fähig sind. Die PS5 kann aber auch 4K mit 120 FPS oder 8K in 60 FPS anzeigen, doch dafür benötigt ihr einen Fernseher der neuesten Generation, denn in der Regel verfügen nur die neusten Modelle über den dafür benötigten HDMI 2.1-Anschluss, auf den wir gleich noch genauer zu sprechen kommen.

In erster Linie müsst ihr euch also fragen, welche Leistung ihr anstrebt. Umso höher die Bildwiederholungsfrequenz, desto flüssiger sieht der Spielablauf aus und umso unwahrscheinlicher ist es, dass durch eine zu langsame Datenübertragung Ruckler entstehen. Die Auflösung hingegen sollte sich von selbst erklären. 8K sieht in der Theorie natürlich deutlich schärfer aus als 4K, jedoch ist es auch ein Fakt, dass die PS5 8K nur teilweise unterstützt und ansonsten auf natives 4K setzt.

© Truly Exquisite

Wenn es also nicht wirklich das Beste vom Besten sein muss, sollte 4K absolut ausreichen. Dies ist vor allen Dingen deswegen wichtig, da 8K-TVs noch relativ neu sind und dementsprechend ziemlich viel Geld kosten. Wenn ihr also kein kleines Vermögen ausgeben wollt, bleibt bei 4K und strebt 120 FPS an, dann solltet ihr eigentlich mit so ziemlich jedem PS5-Titel glücklich werden können, der in den nächsten Jahren erscheint.

Solltet ihr jedoch die maximal mögliche Auflösung anstreben, sind die 8K-Fernseher die Objekte eurer Begierde. Bedenkt jedoch, dass es wahrscheinlich nicht viele PS5-Spiele geben wird, die 8K unterstützen, und dass die gesteigerte Datenmenge dafür sorgt, dass euch nur noch 60 Hertz zur Verfügung stehen.

HDMI 2.1 – Wozu brauche ich das?

Der neue Standard für 8K-Fernseher heißt HDMI 2.1 und ist absolutes Pflichtprogramm, wenn ihr eine Bildwiederholungsrate von 120 bei 4K oder eine Bildwiederholungsrate von 60 bei 8K anstrebt. Denn nur diese neue Art von High Definination Multimedia Interface ist dazu in der Lage, Daten so schnell zu übertragen, dass solch hohe Werte erreicht werden können. Das Problem ist jedoch, dass alte Fernseher den notwendigen Anschluss nicht haben und dass selbst neue 4K-TVs diesen nur selten vorweisen können.

Die Ausnahme bilden hier natürlich 8K-Fernseher, die, wie oben bereits angedeutet, immer über diesen Anschluss verfügen, wenn auch nicht für jeden Port.

Sollte euer aktueller Fernseher keinen solchen Anschluss haben, seid ihr jedoch nicht zum Wechsel gezwungen, denn HDMI 2.1 ist abwärtskompatibel. Eure neu gekaufte PS5 kann also trotzdem an ältere TV-Geräte angeschlossen werden. Wer aber die oben genannten Standards anstrebt, kommt nicht darum herum, sich einen Fernseher zu kaufen, der über diesen Anschluss verfügt. Dabei müsst ihr jedoch gut aufpassen, denn obwohl einige Geräte damit angeben, über einen HDMI 2.1-Anschluss zu verfügen, erfüllen sie nicht alle den Standard.

Generell findet ihr Fernseher mit HDMI 2.1 erst bei 4K-Geräten der Mittel- und Oberklasse, die ein Display mit 100/120 Hertz besitzen. Fernseher, die lediglich auf Full HD, also 1080 p kommen, oder nur über ein 50/60-Hertz-Panel verfügen, nutzen die Bandbreite von HDMI 2.1 ohnehin nicht aus und sind für euch daher nutzlos.

Achtet außerdem darauf, wie viele Ports wirklich über HDMI 2.1 verfügen. Manch ein Fernseher hat zwar vier HDMI-Anschlüsse, doch letztendlich stellt sich vielleicht heraus, dass es sich lediglich bei einem um einen HDMI 2.1-Anschluss handelt. Und natürlich braucht ihr ein passendes HDMI 2.1-Kabel, glücklicherweise sind diese aber bereits für verhältnismäßig kleines Geld zu haben.

HDR – Was bringt die High Dynamic Range?

Ein weiterer Vorteil von HDMI 2.1 ist, dass es Dynamic HDR (High Dynamic Range) ermöglicht, was für eine deutlich genauere und dynamischere Bilddarstellung sorgt. Bereits durch das normale HDR profitiert ihr von einem sehr viel besseren Kontrast und könnt damit Details in zu dunklen und zu hellen Bereichen erkennen, die euch sonst verborgen bleiben würden. Dynamic HDR wie zum Beispiel Dolby Vision soll laut Experten für noch bessere Ergebnisse sorgen.

VRR – Wozu dient die Variable Refresh Rate?

Verfügt euer Wunsch-TV über diese Funktion, kann verhindert werden, dass Spiele mit variablen Bildraten unschöne Verzögerungen und Verzieh-Effekte (Tearing) erleiden. Für den leidenschaftlichen Gamer sicherlich eine wichtige Option.

ALLM – Auto Low Latency Mode, ja oder nein?

Viele Fernseher nutzen Bildverbesserer, die nervige Input-Lags vergrößern und damit für ein schlechteres Spielgefühl sorgen können. ALLM sorgt dafür, dass euer Fernseher die Spielkonsole automatisch erkennt und diese Verbesserer abschaltet. ALLM ist praktisch aber nicht unbedingt notwendig. Ihr könnt diese Verzögerungen auch durch zwei andere Möglichkeiten gering halten. Viele preiswerte TVs verfügen über einen eigenen Spielmodi, der aktiviert werden kann, um den beschriebenen Negativeffekt zu verhindern. Oder ihr schaltet die Bildverbesserer manuell einfach ab und speichert diese Einstellung ab.

PS5: Die 6 besten Fernseher für eure Playstation 5 – Kaufberatung

Jetzt wisst ihr in groben Zügen, worauf ihr beim Kauf eines neuen Fernsehers, der die Leistung der Playstation 5 voll ausnutzen können soll, achten müsst. Doch das sind eine Menge Informationen und sich durch das Internet zu wühlen und den richtigen TV zu finden, kann nicht nur sehr lange dauern, sondern auch äußerst mühselig sein. Daher haben wir für euch 6 Fernseher herausgesucht, die jeweils unterschiedliche Fokusse haben und allesamt als Kaufempfehlung verstanden werden können.

Natürlich entsprechen die folgenden Fernseher den Ansprüchen, die wir oben aufgelistet haben.

©Samsung Group

Samsung Q950T und Q800T: Mehr als ihr braucht

Dieser Fernseher bietet 8K, QLED-Display und vier vollwertige HDMI 2.1-Anschlüsse. Dieses Gerät gilt als absolutes Spitzenmodell unter Samsungs QLEDS, weswegen sich bereits das kleineste Modell (65 Zoll) gute 6.000,- Euro kosten lässt. Dafür liegt der Input Lag aber auch nur bei 10 ms, er verfügt über hervorragendes Local Dimming und zahlreiche weitere Features. Außerdem ist eine Bildwiederholungsrate von 120 Hertz bei diesem Modell selbstverständlich.

Vorbehaltlos können wir den Samsung QLED Q950T jedoch nicht empfehlen, denn potenzielle Käufer sollten sich darüber bewusst sein, dass dieser Fernseher über kein Dolby Vision verfügt, abseits davon nichtsdestoweniger mehr bietet, als ihr für die PS5 benötigt. Spiele mit 8K-Auflösung wird es nicht in reichlicher Zahl geben und viele der High-End-Features, die dieser Fernseher bietet, werden im Gaming-Modus sowieso zugunsten eines niedrigen Input-Lags abgeschaltet.

Sollte dieser TV ein wenig zu viel des Guten, euch 8K aber immer noch wichtig sein, dürftet ihr mit dem Samsung Q800T glücklich werden, der zwar immer noch deutlich mehr zu bieten hat, als ihr fürs reine Spielen benötigt, mit 3.600,- Euro für 65 Zoll aber deutlich günstiger ausfällt als der Q950T. Beide Fernseher gibt es auch noch in jeweils 75 Zoll und in 85 beziehungsweise 82 Zoll.

©Sony Corporation

Sony XH90 und ZH8: 4K-Alternative und Preismonster

Wenn es nicht 8K für die PS5 sein muss, könnt ihr euch vielleicht auch mit einem 4K-LED-TV XH90 (bzw. XH9005, XH9007 oder XH9096) anfreunden, die über 4K-Auflösung verfügen und mit Direct LED aufwarten. Die Bildqualität kann mit deutlich preisintensiveren Modellen mithalten und dank Full Array Local Dimming wird das Display in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die entsprechende Szene angepasst wird. Der Input-Lag liegt bei gut 15 ms bei 60 Hz und bei rund 7 ms mit 120 Hz. Zwei der vier HDMI-Anschlüsse verfügen laut aktuellem Informationsstand über HDMI 2.1.

Die XH90-Modelle gibt es in verschiedenen Größen und Farben, doch am wichtigsten ist, dass sie deutlich günstiger sind als ihre großen 8K-Kollegen.

Müssen es aber sowohl 8K sein, als dass auch die Größe des TV-Geräts relevant ist, empfehlen wir euch den Sony ZH8, mit vier vollwertigen HDMI 2.1-Anschlüssen, leistungsstarkem X1-Ultimate-Prozessor, Full Array Local Dimming und einem 4.2-Lautsprechersystem, das Dolby Atmos unterstützt. Dieser TV kostet mit knapp 10.000,- Euro bei 85 Zoll jedoch nicht wenig Geld und bietet im Grunde viel mehr, als ihr für die PS5 benötigt.

©TCL Corporation

TCL X915: 8K zum günstigen Preis

Sollten euch die oben gelisteten Sony-Fernseher für eure PS5 nicht zusagen oder zu teuer sein, möchtet ihr vielleicht mal einen Blick auf den TCL X915 werfen, der über ein 8K-QLED-Display verfügt. Und im Gegensatz zu anderen Modellen von TCL, der eher als Hersteller für Low-Budget-Geräte bekannt ist, verfügt der TCL X915 über drei voraussichtlich vollwertige HDMI 2.1-Anschlüsse. Mit circa 4.000 Euro für 75 Zoll ist das Modell außerdem vergleichsweise günstig.

Es gibt mit diesem TV jedoch ein Problem, denn bis zu diesem Zeitpunkt ist über die gelieferte Qualität noch nicht viel bekannt. Ob der Fernseher also mit der Konkurrenz mithalten kann, steht aktuell noch in den Sternen. Dafür ist bekannt, dass der TCL-TV über Full Array Local Dimming verfügt und eine Spitzenhelligkeit von circa 1.000 cd/m² bietet. Leider ist dieses Modell bisher nur bei wenigen Anbietern verfügbar.

©LG Electronics

LG OLED ZX: Der beste 8K-TV mit HDMI 2.1

Wenn Geld für euch keine Rolle spielt, empfehlen wir euch den LG OLED ZX beziehungsweise ZX9. Mit knapp 20.000 Euro für die kleinste Variante (77 Zoll) handelt es sich hierbei zwar um einen sehr preisintensiven Fernseher, doch dafür vereint er auch das Beste, was aktuell auf dem Markt zu haben ist, in einem Gerät. Wer es noch größer für die PS5 braucht, bekommt für beinahe 30.000,- Euro auch eine 88 Zoll-Version.

Wer sich für diesen TV für die PS5 entscheidet, freut sich über OLED-Display, 8K-Auflösung und riesiger Bildschirmdiagonale. Außerdem verfügt der LG OLED ZX über vier vollwertige HDMI 2.1-Anschlüsse, ein integriertes 4.2 Soundsystem, AI Smart TV und einen leistungsstarken α9 8K AI-Prozessor der 3. Generation. Die Liste an Pro-Argumenten geht noch weiter, doch ihr habt wahrscheinlich schon erraten, dass dieses Monster deutlich stärker ist, als für die PS5 notwendig.

© Sony