Die neue Vorzeigetechnologie bei TV-Geräten nennt sich Neo QLED TV und ist gerade in aller Munde. Samsung hat diese Bildschirmtechnologie in seiner gesamten 4K- und 8K-Fernsehserie von 2021 übernommen, wodurch eine deutliche Verbesserung der Bildqualität gegenüber der vorherigen Generation versprochen wird.

Doch was ist Neo QLED überhaupt, worin besteht der Unterschied zu QLED und OLED und warum sollte irgendjemand mit dem Gedanken spielen, sich einen solchen Fernseher zu holen? Diese Fragen beantworten wir euch in diesem Special und geben nützliche Informationen rund um die neue Technologie.

Was ist ein Neo QLED TV?

Um es direkt zu Beginn gesagt zu haben, ein Neo-QLED-Fernseher ist nichts vollkommen Neues, sondern im Kern noch immer ein LCD-/LED-TV. Um die kraftvollen Farben zu erzeugen, wird eine Schicht aus Flüssigkristallen mit LED´s von hinten angeleuchtet. Mit QLED hatte Samsung ihre TV-Geräte im Vergleich zu den herkömmlichen LED-Fernsehern bereits aufpoliert, und zwar mit einer weiteren Schicht aus den so bezeichneten Quantum Dots.

Bei Quantum Dots handelt es sich um mikroskopisch kleine Partikel, die die Darstellung von mehr Farben ermöglichen und sich entsprechend schnell großer Begeisterung unter TV-Liebhaber*innen erfreuten. Neo QLED ist entsprechend die nächste Entwicklungsstufe in diesem Bereich und wird von Samsung ab sofort in allen 4K- und 8K-Fernsehern verbaut.

Wirklich neu an dieser Technologie ist die Zusammensetzung der Hintergrundbeleuchtung. Bei den neuen Fernsehern setzt Samsung nämlich auf deutlich kleinere LEDs, sogenannte Mini-LEDs, die in sehr großer Zahl zum Einsatz kommen. Was allgemein als Mini-LED bezeichnet wird, kombiniert der südkoreanische Konzern mit den Quantum Dots und bezeichnet das Ergebnis als Neo QLED TV.

Samsung ist übrigens nicht die einzige Firma, die eine solche Technologie zum Einsatz kommen lässt, jedoch sind sie die einzigen, die sie als Neo QLED bezeichnen. LG verwendet beispielsweise den Begriff QNED für seine Mini-LED-Angebote und auch andere Hersteller wie TCL und Hisense vertreiben zusätzlich Mini-LED-TVs wie den TCL C825K 4K Mini-LED-Fernseher.

©Samsung Group.

Neo QLED, QLED und OLED

Wer sich für einen Neo QLED TV entscheidet, erhält Fernseher mit einem größeren Vergleichsverhältnis. Wenn ihr also beispielsweise Inhalte mit schwarzen Balken anzeigen lasst, sind die Schwarztöne dank dieser Technologie näher an echten Schwarztönen mit minimalem Lichthof um den auf dem Bildschirm angezeigten Webinhalt.

Gut zu wissen ist hierbei jedoch, dass OLED-Displays nicht auf irgendeine Art von Hintergrundbeleuchtung angewiesen sind, und die privaten Pixel können sich selbst ein- oder auch ausschalten. Da ein OLED-Pixel im ausgeschalteten Zustand keinerlei Licht emittiert, erhalten Kund*innen ein grenzenloses Kontrastverhältnis und Schwarz ist tatsächlich echtes Schwarz.

Doch lasst euch davon nicht abschrecken, denn OLED-Fernseher haben auch ihre ganz eigenen Nachteile. So sind beispielsweise Neo-QLED- sowie QLED-Displays in Bezug auf Helligkeitsstufen unübertroffen, wobei manch ein Gerät eine Spitzenbeleuchtung von 2.000 Nits erreicht. Moderne OLED-Bildschirme erreichen hingegen nur eine Spitzenbeleuchtung von traurigen 700 Nits.

Aus diesem Grund gibt es im direkten Vergleich zwischen QLED und OLED bis heute keinen Sieger und es bleibt eine Sache der eigenen Prioritäten beim Kauf. Dank der Neo-QLED-Technologie wird der Unterschied zwischen diesen beiden Varianten jedoch ein wenig enger.

6 Gründe, die für einen Neo QLED-TV sprechen

Jetzt, wo ihr eine Vorstellung davon habt, worum es sich bei einem Neo QLED TV handelt, wollen wir darauf zu sprechen kommen, was für ein solches Gerät spricht und warum ihr euch beim Kauf eines neuen TVs überhaupt Gedanken darüber machen solltet, einem Neo-QLED-Fernseher von Samsung eine Chance zu geben.

Kräftiges Schwarz, hoher Kontrast

Wie bereits weiter oben erwähnt, ermöglicht diese neue Technologie von Samsung ein kräftiges Schwarz und einen deutlich höheren Kontrast. Schließlich erlauben die winzig kleinen LEDs, die Hintergrundbeleuchtung in mehr und kleinere Beleuchtungszonen einzuteilen.

Der positive Aspekt spricht für sich, denn so kann der Fernseher die Lichtpunkte deutlich präziser steuern. Es leuchtet dank Neo QLED also nur da, wo das Licht auch wirklich gebraucht wird und das steigert den Kontrast sowie den Schwarzwert, das Bild wirkt deutlich plastischer.

Weniger Ungleichmäßigkeiten

Ein Problem mit normalen QLED-TVs ist, dass es bei der Bilddarstellung immer wieder zu Ungleichmäßigkeiten kommt, da die LEDs das Bild nicht so auf den Punkt genau beleuchten können. Mit einem Neo QLED TV habt ihr viel mehr LEDs, was dieses Problem abschafft und für eine gleichmäßige Beleuchtung sorgt.

Hellere Hintergrundbeleuchtung

Habt ihr einen gut beleuchteten Raum, in welchem euer TV steht, benötigt ihr eine hohe Leuchtdichte, und die können gerade OLED-Fernseher nicht bieten. Dank Neo-QLED-Technologie ist die Hintergrundbeleuchtung heller, was auch das Bild heller macht. Dies sticht besonders dann hervor, wenn die Sonne euch einen Strich durch eure Pläne machen will, einen düsteren Film am Sonntagnachmittag zu schauen.

Netter Bonus: HDR-Highlights wie beispielsweise eine strahlende Sonne, werden auf diesen neuen Samsung-TVs eindrucksvoller dargestellt, was das Fernseherlebnis deutlich verbessert und einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Deutlich flacher

Da die Mini-LED-Schicht, die in Neo-QLED-Fernsehern verbaut wurde, deutlich dünner ausfällt als bei den bisherigen LED-Beleuchtungen, sind diese TVs eine ganze Ecke flacher gebaut, was natürlich Platz spart. Dadurch eignen sich diese Geräte besonders gut für das Anbringen an der Wand oder überall dort, wo Platzprobleme herrschen.

Das Beste aus beiden Welten

Bisher mussten sich potenzielle Käufer*innen noch zwischen QLED und OLED entscheiden, wobei beide Technologien ihre eigenen Vor- und Nachteile mit sich bringen. Dank dem Neo QLED TV wird die Lücke zwischen diesen beiden Angeboten deutlich verkleinert.

Zwar erreicht Neo QLED nicht das perfekte Schwarz eines OLED-TVs, dafür ist dieser Wert aber auch deutlich besser als bei bisherigen QLED-Fernsehern. Außerdem sind die neuen TVs von Samsung deutlich stärker in Sachen Beleuchtung.

Wer sich also bisher zwangsweise zwischen den beiden Angeboten entscheiden musste, kann mit einem Neo-QLED-Fernseher nun weitgehend das Beste aus beiden Welten zu sich nach Hause holen.

Überzeugende Technologie

Falls ihr noch immer nicht von einem Neo QLED TV überzeugt seid, ist das natürlich kein Beinbruch, doch vielleicht hilft euch die folgende Auflistung dabei, eine andere Einstellung dieser Technologie gegenüber zu bekommen. Technisch ist die Neo-QLED-Serie von Samsung nämlich bestenfalls wie folgt aufgestellt.

Bedenkt bei dieser Liste jedoch bitte, dass nicht jedes Modell alle Merkmale aufweist, insbesondere verzichten manche auf die erwähnte One Connect Box und es gibt bei nicht wenigen TVs einfachere Soundsysteme. Natürlich ist auch die Anzahl der Mini-LEDs bei günstigeren Geräten niedriger.

Quantum Mini LED : Sorgen für einen hohen Kontrast und eine äußerst präzise Beleuchtung von Bildteilen für einen überzeugenden HDR-Effekt.

: Sorgen für einen hohen Kontrast und eine äußerst präzise Beleuchtung von Bildteilen für einen überzeugenden HDR-Effekt. 12 Bit Farbtiefe : Die neuen Neo-QLED-Fernseher von Samsung können mehr Farbabstufungen darstellen als normale 10-Bit-HDR-Fernseher, allerdings unterstützen sie nicht das Format Dolby Vision.

: Die neuen Neo-QLED-Fernseher von Samsung können mehr Farbabstufungen darstellen als normale 10-Bit-HDR-Fernseher, allerdings unterstützen sie nicht das Format Dolby Vision. Infinity One Design : Dieser Begriff bezeichnet die schlanke Bauweise, die durch die deutlich kleineren LEDs ermöglicht wird, und die schmaleren Displayränder der Neo-QLED-TVs.

: Dieser Begriff bezeichnet die schlanke Bauweise, die durch die deutlich kleineren LEDs ermöglicht wird, und die schmaleren Displayränder der Neo-QLED-TVs. Quantum Matrix : Hierbei handelt es sich um einen Überbegriff für Samsungs Mini-LED-Displaytechnik.

: Hierbei handelt es sich um einen Überbegriff für Samsungs Mini-LED-Displaytechnik. Slim One Connect Box : Alle Anschlüsse der meisten Neo-QLED-Fernseher kommen in einer separaten Set-Top-Box, die über ein einzelnes Kabel mit dem TV verbunden wird.

: Alle Anschlüsse der meisten Neo-QLED-Fernseher kommen in einer separaten Set-Top-Box, die über ein einzelnes Kabel mit dem TV verbunden wird. Neo Quantum Prozessor : So heißt Samsungs neuer Bildprozessor, der die Mini-LEDs und weitere Bildaspekte steuert.

: So heißt Samsungs neuer Bildprozessor, der die Mini-LEDs und weitere Bildaspekte steuert. AMD FreeSync Premium Pro: Dieses Feature synchronisiert die Bildausgabe der AMD-Grafikkarte mit der Bilddarstellung des Fernsehgeräts für flüssiges Spielen ohne Bildrisse.

HDMI 2.1 : Die TVs von Samsung verfügen natürlich auch über den neuen Standard in Sachen HDMI-Anschluss, was gerade für Besitzer einer PS5 oder einer Xbox Series X/S absolutes Pflichtprogramm sein sollte, da nur durch HDMI 2.1 4K-Videospiele mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz möglich sind.

: Die TVs von Samsung verfügen natürlich auch über den neuen Standard in Sachen HDMI-Anschluss, was gerade für Besitzer einer oder einer absolutes Pflichtprogramm sein sollte, da nur durch HDMI 2.1 4K-Videospiele mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz möglich sind. Space Fit Sound : Dank diesem Feature wird der Klang automatisch für den Raum optimiert, in welchem sich der TV befindet.

: Dank diesem Feature wird der Klang automatisch für den Raum optimiert, in welchem sich der TV befindet. Objekt Tracking Sound : Dadurch hört ihr Klänge von dort, wo sie auf dem Bildschirm zu sehen sind.

: Dadurch hört ihr Klänge von dort, wo sie auf dem Bildschirm zu sehen sind. OTS Pro 6.2.2: Die Maximalversion des Objekt Tracking Sound mit 10 Lautsprechern im Gerät.

©Samsung Group.

Nachteile von Neo QLED

Natürlich ist auch bei dieser Technologie nicht alles Gold, was glänzt, daher solltet ihr darüber informiert sein, dass Neo QLED von Samsung auch Nachteile hat. Wie schon erwähnt kommen die Mini-LED-TVs nicht an die pixelgenaue Beleuchtung von OLED-TVs heran, auch wenn sie in diesem Bereich sehr viel besser abschneiden als herkömmliche LCD-Fernseher.

Außerdem sollte erwähnt werden, dass das Bild von OLED-Fernsehern in abgedunkelten Räumen deutlich besser aussieht. Hinzu kommt, dass Neo-QLED-TVs ähnlich viel Geld kosten wie OLED-TVs, daher solltet ihr euch vor dem Kauf ganz sicher sein, wo euer Fokus liegt und was ihr von einem Fernsehgerät erwartet.