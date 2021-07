Bravia XR-65A90J kaufen: Was hat Sonys neuer 65-Zoll OLED-Fernseher auf dem Kasten?

Habt ihr es tatsächlich geschafft euch eine der aktuellen Konsolen von Sony oder Microsoft zu schnappen, dann fehlt im Grunde nur noch der passende Fernseher für PS5 oder Xbox Series X/S. Die gute Nachricht ist, dass moderne TVs deutlich besser verfügbar sind und ihr mittlerweile selbst für ein vergleichsweise schmales Budget die neueste Technik erhaltet, die ihr nach kurzer Zeit sicherlich nicht mehr missen möchtet.

XR-65A90J kaufen: Achtet unbedingt auf HDMI 2.1-Schnittstellen

Für Spieler*innen, die ihre neue Konsole voll ausreizen möchten, ist vor allem wichtig, dass der zukünftige Fernseher mindestens über einen HDMI 2.1-Anschluss verfügt. Denn in Kombination mit der PS5 oder Xbox Series X erhaltet ihr 4K-Bilder mit 120 Hertz sowie Audio-Signale in höherer Bandbreite (eARC).

Ein Kandidat aus Sonys aktuellem TV-Angebot ist der Premium-Fernseher Bravia XR-65A90J, der sowohl in puncto Bild als auch Ton begeistern und in seiner Klasse mit einem kontrast- und farbstarken Bild beeindrucken kann. Zwei HDMI 2.1-Anschlüsse versprechen Spieler*innen Gaming-Spaß in hoher 4K-Auflösung und mit hoher Bildwiederholrate. Auf HDMI 2.1-Funktionen wie VRR und ALLM muss allerdings noch gewartet werden. Laut Sony werden diese beiden Optionen mit einer künftigen Firmware-Aktualisierung nachgereicht. Was es mit diesen Beiden Funktionen genau auf sich hat, erklären wir euch im folgenden Abschnitt.

Auto Low Latency Mode (ALLM): Durch diese Funktion schaltet der Fernseher automatisch in den Modus mit der niedrigsten Latenz (Verzögerung), ohne dass ihr dafür erst im Menü nach der entsprechenden Option suchen müsst. Damit ermöglicht ALLM es, dass das Bild mit der geringstmöglichen Verzögerung angezeigt wird, was besonders bei Spielen wichtig ist. Schließlich können nervige Input-Lags das Spielgefühl deutlich negativ beeinträchtigen.

Variable Refresh Rate (VRR): Dank VRR können Fernseher im Zusammenspiel mit Konsolen oder einem Gaming-PC, die ebenfalls VRR unterstützen, die Bildfrequenz variieren. Dies geschieht in einem festdefinierten Bereich von 30 Hz bis 144 Hz. In diesem Bereich kann sich die Bildwiederholrate frei bewegen, wodurch bei Spielen unschöne Verzögerungen und Verzieh-Effekte (Tearing) vermieden werden. Das Resultat sind flüssigere Bewegtbilder, da die Spielekonsole oder die PC-Grafikkarte mit dem Fernseher über HDMI mit VRR verbunden ist, um sich flexibel zu synchronisieren.

In der Bravia XR-A90J-Serie bietet Sony aktuelle drei Modelle mit 55 Zoll, 65 Zoll und riesigen 83 Zoll an:

Möchtet ihr etwas weniger Geld ausgeben, aber dennoch einen LED-TV erhalten, dann ist womöglich das Vorgängermodell der richtige Kandidat für euer Wohnzimmer:

Welche Features bringt der Sony XR-A90J mit?

Android als Betriebssystem (aktuelle Apps wie Maxdome, Disney Plus, Netflix etc.)

Google Chromecast sowie Apple Airplay

Der XR-65A90J ist einer der hellsten 4K-OLEDs überhaupt

Beeindruckende Stereo-Soundkulisse

Standfuß lässt sich in zwei Höhen einstellen

Vier HDMI Anschlüsse , davon zweimal HDMI 2.1

, davon Zwei Triple-Tuner für DVB-C, -S2 und T2

Drei USB-Buchsen (über eine davon lässt sich ein zweiter Sender aufnehmen)

Leistungsaufnahme von 121 Watt bei der Wiedergabe von Videos (177 Watt im HDR-Modus).

