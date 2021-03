Xbox: Microsoft bestätigt Exklusivtitel nach Bethesda-Übernahme

Microsoft hat nach einem Mega-Deal Bethesda übernommen. Ab sofort ist Bethesda mitsamt sämtlichen Entwicklerstudios Teil von Microsoft und wird zukünftig einige Titel exklusiv für Xbox-Konsolen und PC entwickeln. Das bestätigt Xbox-Chef Phil Spencer, hält sich dahingehend aber sehr vage.

Bethesda nun Teil von Microsoft: Zukünftige Exklusivtitel bestätigt

Der Mega-Deal in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar ist in trockenen Tüchern und Bethesda gehört hochoffiziell zu Microsoft. Wir haben euch alle wichtigen Details dazu bereits erläutert.

Diese Studios gehören mit Bethesda jetzt zu Microsoft:

Bethesda Game Studios

id Software

ZeniMax Online Studios

Arkane

MachineGames

Tango Gameworks

Alpha Dog

Roundhouse Studios

Damit besitzt der Xbox-Konzern hochkarätige Studios, die Spielereihen wie DOOM, The Elder Scrolls, The Evil Within, RAGE und Fallout im Repertoire haben. Zudem erscheinen zukünftig noch neue Bethesda-IPs wie Deathloop, Starfield oder das neu angekündigte Indiana Jones-Game.

© Bethesda/Microsoft

Einige Bethesda-Titel kommen nur für Xbox-Konsolen und PC

Die Bethesda-Übernahme wird weitreichende Konsequenzen in der Spielebranche haben: Bislang erschienen Bethesda-Titel für eigentlich alle großen Videospiel-Plattformen. Das wird sich in Zukunft ändern. Wie Phil Spencer bestätigt, werden in Zukunft einige Titel ausschließlich für Xbox-Konsolen und PC erscheinen. PlayStation– und Nintendo-Konsolen werden mit gewissen Titeln nicht mehr versorgt.

„Dies ist der nächste Schritt ein branchenführendes Team aus erstklassigen First Party-Studios aufzubauen und gleichermaßen unser Versprechen an die Xbox-Community. Zukünftig sind Xbox-Konsolen, Windows 10 PC und der Xbox Game Pass der beste Ort für Dich, um neue Bethesda-Spiele zu genießen – einige davon zukünftig exklusiv für Xbox- und PC-Spieler.“

Welche Titel zukünftig exklusiv für die Xbox erscheinen werden und wie hoch der Anteil an Exclusives sein wird, dazu hüllt sich Spencer in Schweigen. Es ist durchaus angebracht, dass einige der großen Reihen zukünftig den PlayStation- und Nintendo-Spielern vorenthalten werden könnten.