Bethesda ab heute offiziell Teil von Microsoft – wo geht die Reise hin?

Nachdem Microsoft die schlappe Summe von 7,5 Milliarden US-Dollar investiert hat, um Bethesda samt 8 Entwicklerstudios aufzukaufen, gibt es nun die hochoffizielle Bestätigung. Die Papiere wurden unterzeichnet. Bethesda ist ab heute ein Teil von Microsoft.

Im Rahmen der Feierlichkeit zeigt Bethesda ein besonderes Video „Here’s to the Journey“, das ein wenig auf die Reise des Unternehmens eingeht. Es zeigt die Spiele, die sie im Laufe der Jahrzehnte erschaffen haben und die die Menschen in all der Zeit liebgewonnen haben. Es ist ein stimmungsvoller Abriss, der die Seele des Unternehmens widerspiegeln soll. Aber seht am besten selbst:

Bethesda offiziell Teil der Xbox-Familie

Wo geht die Reise hin mit Bethesda und Microsoft? Wie zu erwarten, wurde nunmehr offiziell bestätigt, dass sich einige Spiele tatsächlich exklusiv für die Xbox-Familie und PC in Produktion befinden.

Die Übernahme sei der „nächste Schritt, ein Industrie führendes First-Party-Studio-Team aufzubauen“. Phil Spencer, Head of Xbox, erklärt:

„[…] Xbox-Konsolen, PC und Xbox Game Pass sind der beste Ort, neue Bethesda-Spiele zu erfahren, inklusive neuer Titel, die in der Zukunft exklusiv für Xbox und PC erscheinen.“

Welche Spiele oder ganze Marken dabei fortan nur noch für Xbox und PC erscheinen, ist bislang noch ungewiss.

Microsoft erklärt in diesem offiziellen Statement, dass sie den kreativen Köpfen aus den Studios eine bestmögliche Grundlage bieten können, um „ihre großartige Arbeit“ fortzusetzen. Das bedeutet, dass Bethesda und alle Studios ihre Arbeit fortsetzen werden.

Welche Studios gehören jetzt zu Microsoft?

Bethesda Game Studios

id Software

ZeniMax Online Studios

Arkane

MachineGames

Tango Gameworks

Alpha Dog

Roundhouse Studios

Wann wir Neuigkeiten zu Starfield, The Elder Scrolls 6 und dem jüngst angekündigten Indiana Jones-Titel erhalten, ist weiterhin unbekannt.