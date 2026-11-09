Die Entwicklung von Uncharted 4: A Thief’s End nahm 2014 eine überraschende Wendung, als Amy Hennig Naughty Dog verließ und Neil Druckmann gemeinsam mit Bruce Straley die kreative Leitung übernahm. Wie schnell die beiden das bereits laufende Projekt anschließend auf einen neuen Kurs brachten, schildert jetzt ein ehemaliger Entwickler: Druckmann soll innerhalb weniger Wochen eine neue Richtung für die Geschichte gefunden haben.

Ryan Trowbridge, der als Character Technical Director an mehreren Teilen der Reihe beteiligt war, erinnert sich im Interview mit Kiwi Talkz an diese ungewöhnliche Phase. Besonders beeindruckt habe ihn, wie effizient Druckmann mit den vorhandenen Inhalten umgegangen sei.

Neil Druckmann übernahm ein bereits laufendes Projekt

Als Hennig das Studio Anfang 2014 verließ, befand sich Uncharted 4 längst in Entwicklung. Druckmann und Straley standen damit vor der Herausforderung, nicht einfach ein neues Spiel von Grund auf zu konzipieren, sondern eine bestehende Produktion unter veränderten kreativen Vorzeichen fortzuführen.

Nach Trowbridges Erinnerung brauchte Druckmann nur wenige Wochen, um sich neu zu orientieren. Er habe bereits entwickelte Elemente aufgegriffen, die Geschichte entsprechend angepasst und zusätzliche Ideen eingebracht.

Dadurch habe das Team vergleichsweise schnell wieder eine klare Richtung erhalten. Trowbridge beschreibt Druckmanns Vorgehen als ausgesprochen effizient.

Ob die neue Handlung tatsächlich erst nach dem Führungswechsel entstand, kann der ehemalige Entwickler allerdings nicht genau sagen. Er hält es für möglich, dass Druckmann bereits früher von seiner bevorstehenden Rolle wusste und sich entsprechend vorbereiten konnte.

Die Schilderung bezieht sich somit auf die schnelle Neuausrichtung der Handlung. Dass das vollständige Drehbuch des fertigen Spiels innerhalb weniger Wochen geschrieben wurde, geht daraus nicht hervor.

Amy Hennigs ursprüngliche Version sah anders aus

Wie umfangreich die Änderungen waren, lässt sich auch an früheren Aussagen von Nathan-Drake-Sprecher Nolan North erkennen. Er berichtete bereits 2015, dass nach Hennigs Abschied mehrere Monate zuvor aufgenommener Inhalte verworfen worden seien.

Mit der neuen kreativen Leitung änderte sich nicht nur die Geschichte, sondern auch die Besetzung einzelner Figuren.

Besonders interessant ist dabei Nathan Drakes Bruder Sam. In Hennigs ursprünglichem Konzept sollte er laut späteren Aussagen des ehemaligen Naughty-Dog-Mitarbeiters Matt Radford eine antagonistische Rolle einnehmen.

In der veröffentlichten Version von Uncharted 4, die im Mai 2016 für PlayStation 4 erschien, entwickelte sich Sam dagegen zu einer zentralen Figur in Nathans letztem großen Abenteuer.

Auch der Ton der Geschichte veränderte sich im Laufe der Produktion. Die ursprünglichen Pläne sollen stärker auf eine düstere Erzählung gesetzt haben, während die veröffentlichte Fassung die Beziehung zwischen Nathan, Sam und Elena in den Mittelpunkt rückte.

Ein ungewöhnlicher Entwicklungsprozess mit erfolgreichem Ergebnis

Trotz der erheblichen Umstellungen gelang Naughty Dog mit Uncharted 4 ein erfolgreicher Abschluss von Nathan Drakes Geschichte.

Das Spiel verbindet aufwendige Actionsequenzen mit einer persönlichen Handlung über Familie, Verantwortung und den Abschied vom Abenteurerleben.

Trowbridges Erinnerungen zeigen vor allem, unter welchem Zeitdruck die neue kreative Leitung eine bereits weit fortgeschrittene Produktion übernehmen und neu ausrichten musste. Dass daraus eines der bekanntesten PlayStation-Abenteuer seiner Generation wurde, macht den Blick hinter die Kulissen besonders interessant.

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