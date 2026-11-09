Resident Evil: Veronica – Weitere Verschiebung zugunsten der Qualität

Survival-Horror Fans müssen sich offenbar länger gedulden, bis sie neues Material zum Remake Resident Evil Veronica zu sehen bekommen. Nach Informationen des Insiders DuskGolem soll Capcom einen ursprünglich für Dezember vorgesehenen zweiten Trailer zurückgestellt haben.

Statt die Marketingkampagne wie geplant voranzutreiben, wolle der Publisher dem Entwicklerteam mehr Zeit für die Arbeit am Spiel geben. Auch der angepeilte Veröffentlichungstermin könnte sich dadurch weiter nach hinten bewegen.

Zweiter Trailer offenbar nicht mehr bei den Game Awards

Wie DuskGolem (aka AestheticGamer) in einer Konversation auf X berichtet, war eine Präsentation des nächsten Trailers bei den Game Awards 2026 im Dezember vorgesehen. Daraus werde nach aktuellem Stand wohl nichts. Ihm zufolge habe Capcom entschieden, die Ressourcen zunächst in die Entwicklung und Qualitätssicherung zu stecken. Ein neuer Trailer sei demnach nicht grundsätzlich vom Tisch, werde aber erst dann erwartet, wenn das Projekt für eine öffentliche Vorstellung bereit sei.

Resident Evil Veronica bekommt mehr Zeit für bessere Qualität

Hintergrund der Entscheidung ist laut dem Insider eine Reihe von Anpassungen am Spiel sowie der Wunsch, auf Rückmeldungen zu „Resident Evil Requiem“ zu reagieren. Capcom wolle demnach auch kleinere und mittlere Schwachstellen in einer späten Entwicklungsphase beseitigen, statt das Remake möglichst früh auf den Markt zu bringen.

Demnach soll das Team mehr Zeit erhalten, Spielmechaniken zu optimieren, das Erzähltempo auszubalancieren und die Grafik weiter zu verfeinern. DuskGolem schildert, dass das Team zuvor unter erheblichem Zeitdruck gestanden habe: Zunächst sei intern offenbar eine Fertigstellung im ersten Quartal 2027 angestrebt worden. Dieser Zeitplan habe sich anschließend auf das zweite Quartal und schließlich voraussichtlich auf den Herbst 2027 verschoben.

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Schon im September hatte Dusk Golem erklärt, von mehreren voneinander unabhängigen Quellen von einer solchen Verschiebung gehört zu haben. Wichtig ist jedoch die Einordnung: Capcom hat bislang lediglich das Jahr 2027 als Veröffentlichungszeitraum genannt. Ein konkretes Datum oder eine offizielle Verschiebung aus dem Frühjahr in den Herbst gibt es nicht.

„Resident Evil“-Schirmherr Jun Takeuchi hatte erst Ende Oktober (via TwistedVoxel) angegeben, dass die Arbeit am Remake zu „Code Veronica“ mehrfach neu gestartet wurde. Er betonte jedoch auch, dass solche Neustarts – insbesondere innerhalb der „Resident Evil“-Reihe – nichts Neues sind. Schließlich müsse Capcom gerade bei Remakes verschiedene Erwartungen miteinander vereinbaren.

Rückkehr zu Claire Redfield und Rockfort Island

Inhaltlich führt das Remake zurück zu Claire Redfield. Die Handlung knüpft an die Suche nach ihrem Bruder Chris an, die Claire in die Gewalt von Umbrella und schließlich auf Rockfort Island führt. Dort wird sie mit einem weiteren biologischen Ausbruch konfrontiert.

Das Original „Resident Evil Code: Veronica“ erschien 2000 und gilt bei vielen Anhängern als einer der wichtigsten Teile der Seriengeschichte. Die Neuauflage soll die Grundpfeiler des Klassikers mit zeitgemäßer Technik, modernisiertem Gameplay und einer überarbeiteten Inszenierung verbinden.

Veröffentlichung weiterhin für 2027 vorgesehen

Fest steht bislang also nur der grobe Rahmen: „Resident Evil: Veronica“ ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 angekündigt und soll 2027 erscheinen. Ob Capcom die Game Awards tatsächlich ohne neues Material verstreichen lässt und wann der nächste Trailer folgt, bleibt abzuwarten. Für Fans bedeutet das vorerst weniger Einblicke – möglicherweise aber auch mehr Zeit für ein Remake, das den hohen Erwartungen gerecht werden soll.

Tut Capcom also gut daran, mehr Zeit in das Remake zu investieren? Oder wäre es euch lieber, wenn Resident Evil Veronica schon eher erschiene und etwaige Fehler nachträglich ausgebessert werden? Was meint ihr? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.

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