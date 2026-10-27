Capcom auf Rekordkurs – Warum Resident Evil: Veronica trotzdem Probleme bereitet

Resident Evil Veronica ist schon seit geraumer Zeit in Arbeit. Dass es länger bis zum Release dauern könnte, als zunächst angenommen, hat dank des Insiders DuskGolem bereits Ende September die Runde gemacht. Nun ist auch der Grund für die Verzögerung bekannt.

Rekordzahlen dank starker Marken und erfolgreicher Neuerscheinungen

Capcom befindet sich wirtschaftlich auf Erfolgskurs. Die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 belegen, wie stark der japanische Publisher von erfolgreichen Neuerscheinungen und langlebigen Spielemarken profitiert.

Gleichzeitig zeigt die Entwicklung des Remakes Resident Evil: Veronica, dass selbst ein wirtschaftlich hervorragend aufgestelltes Unternehmen bei ambitionierten Produktionen vor kreativen Herausforderungen steht.

Von April bis September 2026 steigerte Capcom seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 49 Prozent. Der operative Gewinn legte um 54,5 Prozent zu. Besonders erfolgreich entwickelte sich das Digitalgeschäft, das mit Neuerscheinungen und älteren Titeln gleichermaßen zum Wachstum beitrug.

Ein wichtiger Faktor ist Pragmata. Das Science Fiction-Abenteuer erreichte weltweit rund 2,7 Millionen verkaufte Exemplare und etablierte damit eine neue Marke im Portfolio des Publishers. Auch Onimusha: Way of the Sword überzeugte mit rund 1,7 Millionen Verkäufen. Gleichzeitig profitiert Capcom weiterhin von etablierten Reihen wie Resident Evil und Devil May Cry.

Neue Spiele und ein starker Katalog

Die Neuauflagen von Resident Evil 2 und Resident Evil 4 verkaufen sich weiterhin gut. Auch Resident Evil Requiem trägt mit anhaltend hohen Verkaufszahlen zur positiven Entwicklung bei. Der Erfolg verdeutlicht, dass etablierte Marken über Jahre hinweg wirtschaftlich relevant bleiben können.

Capcom verfolgt damit eine Strategie, die Neuerscheinungen mit der kontinuierlichen Vermarktung des bestehenden Spielekatalogs verbindet. Zugleich stärken sie die Bekanntheit der Marken, auf denen zukünftige Produktionen aufbauen.

Resident Evil: Veronica – Schwierigkeiten der Entwicklung

Das Remake des ursprünglich 2000 veröffentlichten „Code Veronica“ wurde im Juni 2026 offiziell angekündigt und soll 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen.

Laut Jun Takeuchi (via TwistedVoxel), Schirmherr der Reihe bei Capcom, hat das Projekt eine schwierige Entwicklung hinter sich. Demnach wurde die Produktion mehrfach neu gestartet. Solche Neustarts können auf grundlegende kreative oder konzeptionelle Probleme hindeuten.

Außerdem verdeutlicht es, wie komplex es ist, einen Klassiker zeitgemäß neu aufzulegen, ohne dessen ursprüngliche Stärken zu verlieren. Zumal „Code Veronica“ innerhalb der Serienhandlung eine besondere Bedeutung hat, da es die Geschichte von Claire und Chris Redfield fortführt.

Takeuchi betont jedoch auch, dass solche Neustarts – insbesondere innerhalb der Resident Evil-Reihe – nichts Neues sind. Schließlich muss Capcom gerade bei Remakes verschiedene Erwartungen miteinander vereinbaren: Fans wünschen sich eine respektvolle Neuinterpretation des Originals, während neue Spieler einen technisch und spielerisch modernen Horror-Titel erwarten.

Mehr Erfolg, mehr Anspruch

Capcoms Rekordzahlen schaffen günstige Voraussetzungen für kommende Veröffentlichungen. Zugleich steigen mit dem Erfolg die Erwartungen an Qualität und Umfang neuer Spiele. Gerade bei einer traditionsreichen Marke wie Resident Evil kann ein Remake nicht allein von seinem bekannten Namen profitieren.

Die entscheidende Frage lautet deshalb, ob Capcom die schwierige Entwicklung von Resident Evil: Veronica in ein überzeugendes Ergebnis überführen kann. Der Release (voraussichtlich im Herbst) 2027 bleibt der nächste wichtige Orientierungspunkt. Wirtschaftlich ist der Publisher bestens aufgestellt – kreativ muss sich das Unternehmen bei diesem Projekt erneut beweisen.

Was meint ihr: Tut Capcom gut daran, mehr Zeit in das Remake zu investieren? Oder wäre es euch lieber, wenn Resident Evil Veronica schon eher erschiene und etwaige Fehler nachträglich ausgebessert werden? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.





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