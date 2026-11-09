GTA 6 Online: Neue Spieldaten deuten auf eine wichtige Änderung gegenüber GTA 5 hin

GTA 6 Online könnte bei der Installation einen anderen Weg einschlagen als sein Vorgänger. In den PlayStation-Daten von Grand Theft Auto 6 sind Hinweise auf Multiplayer-Funktionen und eine getrennte Verwaltung von Story- und Online-Inhalten aufgetaucht. Für Spieler wäre das vor allem beim Speicherplatz interessant: Möglicherweise lassen sich die beiden Spielbereiche künftig unabhängig voneinander installieren und wieder entfernen.

Die neuen Informationen stammen von den Dataminern PlayStation Game Size und Tez2, die sich mit den inzwischen zugänglichen Metadaten der PS5-Version beschäftigt haben.

GTA 6 könnte Story-Modus und Online getrennt installieren

Der bekannte Rockstar-Dataminer Tez2 berichtet, dass GTA 6 auf eine gemeinsame Basisinstallation setzt. Die Inhalte der Einzelspielerkampagne sollen davon getrennt sein. Dasselbe gelte für den kommenden Online-Modus.

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Damit würde Rockstar einen anderen Ansatz verfolgen als bei GTA 5. Dort teilen sich Story-Modus und GTA Online zahlreiche Spieldateien, weshalb die beiden Bestandteile nicht einfach unabhängig voneinander entfernt werden können.

Bei GTA 6 könnte sich das ändern: Wer beispielsweise ausschließlich die Geschichte von Jason und Lucia spielen möchte, müsste die Online-Inhalte möglicherweise nicht dauerhaft auf der Konsole behalten. Umgekehrt könnten spätere Online-Spieler die Kampagneninhalte entfernen und dadurch Speicherplatz freigeben.

Wie viel Platz sich auf diese Weise tatsächlich einsparen ließe, geht aus den bisherigen Informationen noch nicht hervor.

Weitere Hinweise liefert PlayStation Game Size. In den Metadaten von GTA 6 wurden mehrere Einträge entdeckt, die auf eine Unterstützung von Multiplayer-Aktivitäten hindeuten.

Dazu gehören die Bezeichnungen joinSession , launchActivity und launchMultiplayerActivity .

Solche Funktionen ermöglichen es auf der PlayStation grundsätzlich, bestimmte Spielaktivitäten zu starten oder einer Sitzung beizutreten. Dass entsprechende Einträge bereits bei GTA 6 auftauchen, ist deshalb ein interessanter Hinweis auf die technische Vorbereitung des künftigen Online-Angebots.

Einen konkreten Starttermin verraten die Daten allerdings nicht. Auch lässt sich daraus nicht ableiten, welche Aktivitäten oder Spielmodi Rockstar zum Start von GTA 6 Online anbieten wird.

Wann erscheint GTA 6 Online?

Rockstar Games konzentriert sich in der bisherigen Kommunikation auf die Einzelspielerkampagne von GTA 6. Das Spiel erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Für den neuen Online-Modus wurde bislang kein Veröffentlichungstermin genannt.

Die nun entdeckten Daten zeigen zumindest, dass Multiplayer-Funktionen bereits in der technischen Struktur der PS5-Version berücksichtigt werden.

Gerade angesichts des großen Speicherbedarfs wäre eine getrennte Installation eine praktische Neuerung. Für GTA 6 nennt Rockstar derzeit einen Speicherbedarf von bis zu 212 GB. Wie groß der spätere Online-Modus ausfallen wird und welche Dateien beide Spielbereiche gemeinsam nutzen, ist noch nicht bekannt.

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