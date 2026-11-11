Take-Two bereitet sich darauf vor, mit technischen Schutzmaßnahmen und juristischen Schritten gegen mögliche KI-Klone von GTA 6 vorzugehen. Dabei geht es insbesondere um Projekte, die das Konsolenspiel durch KI-gestütztes Reverse Engineering rekonstruieren oder ohne Erlaubnis auf den PC bringen könnten.

Die Warnung stammt von Strauss Zelnick, dem CEO des Rockstar-Mutterkonzerns Take-Two Interactive. Zelnick ist damit nicht der CEO von Rockstar Games, vertritt jedoch den Konzern, zu dem das GTA-Studio gehört. Ein konkreter illegaler PC-Port ist bislang nicht bekannt.

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Take-Two verstärkt technische und rechtliche Abwehr

Während der offiziellen Investorenkonferenz zum zweiten Geschäftsquartal 2027 wurde Zelnick nach den Folgen von KI-gestütztem Reverse Engineering und der automatisierten Dekompilierung von Spielen gefragt. Der Manager räumte ein, dass der technische Fortschritt den Schutz vor Piraterie zunehmend erschweren könnte.

Wir konzentrieren uns vollständig darauf, unsere technischen Schutzmaßnahmen auszubauen und unsere rechtlichen Aktivitäten angemessen zu verstärken.

Große Spiele seien bisher unter anderem durch ihre Dateigröße, technische Komplexität und die Verbindung mit Onlinediensten vergleichsweise schwer zu kopieren gewesen. KI-Werkzeuge könnten diese Hürden jedoch teilweise senken und das Rekonstruieren bestehender Software beschleunigen.

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Zelnick bezeichnete das Problem dennoch als beherrschbar. Selbst eine technisch lauffähige Rekonstruktion dürfte nach Einschätzung des Unternehmens nur schwer die von Rockstar vorgesehene Spielerfahrung abbilden. Take-Two signalisiert zugleich deutlich, dass der Konzern bei Verletzungen seiner Markenrechte und seines geistigen Eigentums nicht untätig bleiben wird.

GTA 6 erscheint zunächst nur für Konsolen

Die Warnung erhält zusätzliche Bedeutung, weil Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. Eine offizielle PC-Version hat Rockstar Games bislang weder angekündigt noch mit einem Veröffentlichungstermin versehen.

Der weltweite Preload von GTA 6 startete am 10. November 2026. Damit können digitale Vorbesteller das Spiel bereits herunterladen, bevor die Freischaltung am 19. November 2026 erfolgt. Von Deutschland aus betrachtet liegen zwischen dem 11. November und dem Veröffentlichungstag noch acht Kalendertage.

Take-Two spricht im aktuellen Quartalsbericht von einem bislang außergewöhnlich hohen Vorbestellungsniveau, das deutlich über den ursprünglichen Erwartungen liege. Einen branchenweiten Rekord als meistvorbestelltes Videospiel aller Zeiten hat der Konzern allerdings nicht offiziell bestätigt.

Kein bestätigter Termin für die PC-Version

Gerüchte über eine PC-Veröffentlichung wenige Monate nach dem Konsolenstart bleiben unbestätigt. Die offizielle GTA-6-Seite nennt weiterhin ausschließlich PlayStation 5 und Xbox Series X|S als Plattformen.

Die Aussagen von Zelnick sind deshalb vor allem als vorbeugende Warnung zu verstehen. Take-Two rechnet mit neuen Formen der Piraterie durch KI-Werkzeuge und baut seine Abwehr entsprechend aus. Wer versucht, GTA 6 ohne Erlaubnis zu rekonstruieren oder einen inoffiziellen PC-Port zu veröffentlichen, muss mit einer Reaktion der Rechtsabteilung rechnen.

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