Bungie stellt die Weichen für den nächsten großen Umbau von Marathon. Das Symbiosis-Update erscheint offiziell am 8. Dezember 2026 und erweitert den Extraction-Shooter um einen permanenten PvE-Modus, klassisches Team-Deathmatch, eine überarbeitete Zone sowie eine neue Runner-Hülle.

Symbiosis soll den bislang stark auf riskante PvEvP-Runs ausgerichteten Shooter für unterschiedliche Spielstile öffnen. Neben neuen Aktivitäten in ruhigeren Umgebungen verspricht Bungie Verbesserungen beim Einstieg und weitere Anpassungen an der Benutzerfreundlichkeit.

Expedition bringt einen permanenten PvE-Modus

Im Mittelpunkt des Updates steht Expedition, die erste Phase eines neuen reinen PvE-Modus. Die Aktivität kann solo oder mit einer Crew gespielt werden und besteht aus Serien von jeweils drei Runs, deren Kampf- und Umgebungsherausforderungen schrittweise anspruchsvoller werden.

Andere Runner stellen dabei keine Gefahr dar. Stattdessen gestalten sogenannte Flash-Boosts den jeweiligen Build während eines Durchlaufs. Diese zufälligen Modifikatoren sollen dafür sorgen, dass sich Crews an wechselnde Bedingungen anpassen und unterschiedliche Kombinationen ausprobieren müssen.

Wer direkte Gefechte gegen andere bevorzugt, erhält mit Deathmatch einen experimentellen PvP-Modus. In kurzen 3-gegen-3-Partien kämpfen zwei Crews um Punkte. Anders als bei regulären Extraction-Runs geht das permanente Loadout nach einer Niederlage nicht verloren.

Die von Bungie bestätigten Neuerungen im Überblick:

Expedition als permanenter PvE-Modus mit dreiteiligen Run-Serien

Deathmatch in der Beta als 3-gegen-3-Teammodus ohne Loadout-Verlust

Eine überarbeitete Grenzbereich-Zone mit Pilzwucherungen und außerirdischem Leben

Neue Gebiete mit den unterirdischen Bauen und dem überschwemmten Reservoir

Eine neue Begegnung gegen die tief unter der Oberfläche lauernde Zeckenkönigin

Limbo als sozialer Treffpunkt mit Schießständen und Duellarena

Bishop als schnelle, mit Klingen bewaffnete Runner-Hülle

Der V17-Flammenwerfer für Gebietsverteidigung auf kurze Distanz

Der Maverick als neuer Revolver-Archetyp mit dem Spielgefühl einer Handkanone

Ein überarbeiteter Einstieg für neue Runner und weitere Komfortverbesserungen

Limbo, Bishop und eine verwandelte Zone

Auch die bekannte Grenzbereich-Zone wird umfassend umgebaut. Pilzartige Vegetation und fremde Lebensformen verändern das Erscheinungsbild, während die unterirdischen Baue und das überflutete Reservoir zusätzliche Wege und Erkundungsbereiche eröffnen. Mit der Zeckenkönigin wartet dort zugleich ein neuer großer Gegner.

Die Runner-Hülle Bishop setzt auf Geschwindigkeit, Überraschungsangriffe und hohen Nahkampfschaden. Ergänzt wird das Arsenal durch den V17-Flammenwerfer, der Gegner auf engem Raum zurückdrängen kann, sowie den Maverick-Revolver.

Limbo übernimmt dagegen die Rolle eines sozialen Hubs. Dort können Runner Kontakte knüpfen, Waffen und Ausrüstung an Schießständen testen oder sich ohne die Verpflichtungen eines vollständigen Runs in einer Duellarena messen.

Marathon kann eine Woche kostenlos ausprobiert werden

Parallel zum Update veranstaltet Bungie vom 8. bis zum 15. Dezember 2026 eine Open-Play-Woche. In diesem Zeitraum kann die vollständige Version von Marathon ohne vorherigen Kauf ausprobiert werden. Erspielte Gegenstände und Fortschritte bleiben erhalten, falls das Spiel anschließend gekauft wird.

Zusätzlich läuft bis zum 22. Dezember 2026 das Crew-Up-Event mit kooperativen Aufgaben in Expedition und zeitlich begrenzten kosmetischen Belohnungen. Laut der offiziellen Event-Ankündigung steht Marathon während der offenen Woche auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC zur Verfügung. Das Symbiosis-Update selbst wird für alle Besitzer des Spiels veröffentlicht.

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