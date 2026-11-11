Was passiert in GTA 6, wenn die Kampagne abgeschlossen ist? Diese Frage musste Take-Two-Chef Strauss Zelnick überraschend kurz vor dem Release beantworten. Seine Reaktion deutet darauf hin, dass Rockstar Games die offene Spielwelt nicht als Erfahrung betrachtet, die mit dem Abspann endet.

Während der Quartalskonferenz von Take-Two am 9. November 2026 wollte ein Analyst wissen, wie das Unternehmen die Community nach dem Ende der Einzelspieler-Kampagne beschäftigen möchte. Als mögliche Szenarien nannte er die Rückkehr zu GTA Online auf der San-Andreas-Karte und das erneute Spielen von Missionen aus GTA 6.

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Strauss Zelnick sieht kein klassisches Ende

Zelnick bezeichnete die angesprochenen Möglichkeiten sinngemäß als eine Reihe angenehmer Probleme. Eine konkrete Endgame-Roadmap stellte der CEO zwar nicht vor, seine Antwort fiel dennoch ausgesprochen selbstbewusst aus.

In allem, was Grand Theft Auto betrifft, gibt es so viel zu tun. Ich musste buchstäblich noch nie die Frage beantworten, was wir machen, wenn wir fertig sind, denn man kann immer weitermachen.

Anschließend betonte Zelnick, dass es in GTA reichlich Spaß zu erleben gebe und dies seiner Einschätzung nach auch beim sechsten Hauptteil der Fall sein werde. Seine Formulierung spricht weniger für ein separates Endgame-System mit neuen Fortschrittsstufen und mehr für die bekannte Sandbox-Struktur der Reihe.

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Es gibt so viel Spaß zu haben. Ich denke, dass es auch in diesem Fall so sein wird.

Damit bleibt offen, welche Inhalte nach dem Abschluss der Handlung konkret verfügbar sind. Die Aussage legt jedoch nahe, dass Vice City und der Bundesstaat Leonida auch abseits der Hauptmissionen langfristig Beschäftigung bieten sollen. Rockstar Games hat GTA 6 als besonders umfangreiche und detaillierte offene Welt präsentiert, in der neben Verbrechen auch Freizeitaktivitäten und alltägliche Beschäftigungen eine große Rolle spielen.

Keine Enthüllung von GTA 6 Online

Die Frage des Analysten zielte möglicherweise auch auf einen bislang nicht ausführlich vorgestellten Online-Modus. Zelnick ging auf diesen Teil allerdings nicht näher ein und sprach ausschließlich über die grundsätzlichen Möglichkeiten innerhalb von Grand Theft Auto.

Take-Two bestätigte in seinen vorbereiteten Quartalsangaben stattdessen, dass das bestehende GTA Online auch nach der Veröffentlichung von GTA 6 mit neuen Inhalten und laufenden Events unterstützt werden soll. Eine unmittelbare Ablösung des bisherigen Mehrspieler-Modus ist damit zum jetzigen Zeitpunkt nicht angekündigt.

Ebenso wenig bedeutet Zelnicks Antwort, dass bereits Story-Erweiterungen oder andere Inhalte für die Zeit nach der Kampagne bestätigt sind. Seine Äußerung beschreibt vor allem Rockstars Ansatz, eine offene Welt zu schaffen, in der Erkundung, Nebenbeschäftigungen und frei verursachtes Chaos auch ohne neue Hauptmissionen funktionieren.

Release steht unmittelbar bevor

Grand Theft Auto 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Laut dem aktuellen Geschäftsbericht von Take-Two erreichen die Vorbestellungen ein außergewöhnlich hohes Niveau.

Ob Rockstar den erwarteten neuen Online-Ableger separat ankündigt oder erst nach dem Verkaufsstart ausführlich vorstellt, bleibt vorerst unbeantwortet. Für die Einzelspieler-Erfahrung vermittelt Zelnick jedoch eine klare Botschaft: Nach dem Ende der Geschichte soll in Leonida noch lange nicht Schluss sein.

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