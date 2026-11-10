Wenige Tage vor dem Start von GTA 6 zeigt sich Take-Two-Chef Strauss Zelnick ausgesprochen zuversichtlich. Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine weitere Verschiebung schloss der Manager im Originalinterview ausdrücklich aus.

Es wird nicht noch einmal verschoben.

Wie groß das Interesse ausfällt, zeigen die aktuellen Geschäftszahlen. Laut dem Quartalsbericht von Take-Two liegen die Vorbestellungen weit über den ursprünglichen Erwartungen des Konzerns. Konkrete Stückzahlen nennt das Unternehmen allerdings noch nicht.

GTA Online läuft parallel zu GTA 6 weiter

Mit der Veröffentlichung des neuen Teils endet die Unterstützung für GTA Online nicht. Take-Two möchte den Onlinemodus auch nach dem Start von GTA 6 mit weiteren Inhalten und laufenden Events versorgen. Zelnick verweist dabei auf die Widerstandsfähigkeit des mittlerweile langjährigen Dienstes, der sich über die Jahre positiv entwickelt habe.

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GTA 5 hat inzwischen weltweit fast 235 Millionen Exemplare verkauft. Gleichzeitig verzeichnete die Reihe zuletzt zweistellige Zuwächse bei wiederkehrenden Ausgaben und bei den durchschnittlichen monatlichen Mitgliedern von GTA+. Take-Two betrachtet GTA Online damit nicht als auslaufendes Produkt, sondern weiterhin als wichtigen Bestandteil des Rockstar-Portfolios.

Eine technische Herausforderung stellt dagegen die enorme Größe von GTA 6 dar. Der Download benötigt laut der offiziellen Rockstar-Supportseite abhängig vom Gerät bis zu 212 GB freien Speicherplatz. Um die Belastung zum Veröffentlichungstermin zu verteilen, begann der Vorabdownload am 10. November 2026.

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Auf PlayStation 5 startete der Preload jeweils um Mitternacht in der lokalen Zeitzone. Auf Xbox Series X|S wurde er weltweit um 0 Uhr GMT freigeschaltet, was in Deutschland 1 Uhr entspricht. Take-Two und Rockstar wollen damit eine möglichst reibungslose Auslieferung zum Launch gewährleisten.

Rockstars Veröffentlichungen sollen sich verändern

Nach GTA 6 könnte sich die Arbeitsweise bei Rockstar Games spürbar wandeln. Zelnick erwartet, dass Art und Geschwindigkeit neuer Inhalte aus bekannten Marken während der kommenden zehn Jahre deutlich anders aussehen werden. Dazu sollen neue Wege gehören, Fans zu erreichen und sie nach einer Veröffentlichung langfristig zu beschäftigen.

Der Take-Two-Chef möchte den einzelnen Labels trotzdem weiterhin genügend Freiraum geben, um hochwertige Produktionen umzusetzen. Eine konkrete Zusage für kürzere Abstände zwischen vollständigen Rockstar-Spielen gab er nicht. Seit Red Dead Redemption 2 im Jahr 2018 erschienen ist, sind rund acht Jahre vergangen.

Auch mögliche Spielkopien durch generative KI und manipulierte Konsolen sieht Zelnick nicht primär als finanzielle Bedrohung. Für ihn steht vielmehr der Schutz der kreativen Vision im Mittelpunkt. Take-Two werde sein geistiges Eigentum konsequent verteidigen, während die meisten Fans GTA 6 ohnehin in der von Rockstar vorgesehenen Form erleben wollten.

GTA 6 beeinflusst bereits andere Take-Two-Spiele

Die bevorstehende Veröffentlichung könnte sogar Auswirkungen auf andere Marken des Publishers haben. NBA 2K27 blieb im vergangenen Quartal hinter der internen Prognose zurück, erreichte mit mehr als vier Millionen verkauften Exemplaren aber trotzdem den zweitbesten Serienstart nach Umsatz. Zelnick führt die Abweichung unter anderem auf den stark belegten Veröffentlichungszeitraum und die Aufmerksamkeit rund um GTA 6 zurück.

Für die kommenden Monate plant 2K umfangreiche zusätzliche Inhalte für NBA 2K27. Dazu gehören neue Saisons, College-Basketball-Erlebnisse und Erweiterungen für MyTeam. Auch Borderlands soll langfristig wachsen: Die von Gearbox entwickelte Reihe hat inzwischen die Marke von 100 Millionen verkauften Spielen überschritten, während für Borderlands 4 weitere Inhalte vorgesehen sind.

GTA 6 bleibt dennoch das alles überragende Projekt. Take-Two rechnet für das Geschäftsjahr 2027 mit Nettobuchungen zwischen 8 und 8,2 Milliarden US-Dollar. Zelnick selbst fasst seine Stimmung vor dem Start vergleichsweise nüchtern zusammen.

Ich bin optimistisch und freue mich auf die Veröffentlichung.

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