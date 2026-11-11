Hollow Knight: Silksong soll nach dem Release noch deutlich weiterwachsen. Das Handbuch der neuen physischen Standard Edition enthält einen eigenen Abschnitt zu kommenden Content-Paketen und verspricht zusätzliche Abenteuer mit neuen Verbündeten, Fähigkeiten und gefährlichen Gegnern.

Besonders interessant ist dabei die Mehrzahl. Offenbar plant Team Cherry neben der bereits angekündigten Erweiterung Sea of Sorrow weitere kostenlose Inhalte. Wie viele Pakete vorgesehen sind und in welchen Abständen sie erscheinen sollen, verrät das Handbuch allerdings nicht.

Sea of Sorrow wird zur gigantischen Erweiterung

Sea of Sorrow wird in dem beiliegenden Handbuch als erste gigantische Erweiterung für Hollow Knight: Silksong bezeichnet. Hornets Reise führt darin über und unter einen von Salz gezeichneten Ozean, der neue Geheimnisse und Bedrohungen bereithält.

Die ursprüngliche Ankündigung von Team Cherry vom 15. Dezember 2025 stellte neue Gebiete, Bosse, Werkzeuge und weitere Inhalte in Aussicht. Zugleich bestätigte das Studio, dass Sea of Sorrow für alle Besitzer von Hollow Knight: Silksong kostenlos angeboten wird.

Das Handbuch nennt für die Erweiterung nur noch eine baldige Veröffentlichung. Das zuvor kommunizierte Release-Zeitfenster im Jahr 2026 wird dort nicht wiederholt. Eine Verschiebung ins Jahr 2027 ist damit jedoch nicht bestätigt, denn die ursprüngliche Ankündigung mit dem Zeitfenster für 2026 ist weiterhin erreichbar.

Physische Edition bringt klassisches Handbuch zurück

Die physische Standard Edition von Hollow Knight: Silksong ist am 10. November 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und Xbox Series X erschienen. Laut der offiziellen Produktseite von Fangamer liegen ein 32 Seiten starkes Handbuch sowie eine von Rubén Molina illustrierte Faltkarte bei.

Sea of Sorrow befindet sich nicht auf der Disc oder dem Modul und muss nach der Veröffentlichung heruntergeladen werden. Fangamer führt den DLC ausdrücklich als kostenlosen Download. Die Verpackungsbeilage ist damit nicht die erste Bestätigung für das kostenlose Modell, liefert aber den bislang konkretesten Hinweis auf mehrere zusätzliche Content-Pakete.

Team Cherry hatte bereits im Dezember 2025 mehr als sieben Millionen verkaufte Exemplare von Hollow Knight: Silksong gemeldet. Hinzu kamen laut dem Studio mehrere Millionen Nutzer über den Xbox Game Pass. Angesichts dieses Erfolgs überrascht eine langfristige Unterstützung kaum, der Umfang der als gigantisch bezeichneten ersten Erweiterung dürfte die Erwartungen jedoch noch einmal steigern.

Weitere Metroidvania-Abenteuer als Überbrückung

Bis Hornets Reise weitergeht, gibt es im Genre mehrere Alternativen. Castlevania: Belmont’s Curse ist seit dem 15. Oktober 2026 erhältlich und verbindet Erkundung mit schneller Peitschen-Action. Am 28. Januar 2027 folgt außerdem Metroid Ravenous exklusiv für Nintendo Switch 2.

Öffnet in einem neuen Tab