The Legend of Zelda: Ocarina of Time setzt wenige Tage nach seiner Veröffentlichung einen neuen Bewertungsmaßstab für Neuauflagen. Das für Nintendo Switch 2 grundlegend überarbeitete Abenteuer erreicht aktuell einen Metascore von 96 Punkten und gilt damit als bislang bestbewertetes Remake auf Metacritic.

Auch die Community zeigt sich begeistert. Die Nutzerwertung liegt derzeit bei 9,7 von 10 Punkten und übertrifft damit unter anderem Clair Obscur: Expedition 33. Da fortlaufend neue Bewertungen eingehen, können sich sowohl der User-Score als auch die Platzierung noch verändern.

Ocarina of Time überholt die bekanntesten Remakes

Mit seinem Metascore lässt das neue Ocarina of Time zahlreiche gefeierte Neuauflagen hinter sich. Dazu zählen Capcoms moderne Versionen von Resident Evil 4 und Resident Evil 2 sowie die von Bluepoint Games entwickelten Remakes von Demon’s Souls und Shadow of the Colossus.

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Hauptversionen bei Metacritic ergibt sich die folgende Rangfolge:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time mit 96 Punkten Resident Evil 4 mit 93 Punkten Final Fantasy 7 Rebirth mit 92 Punkten Demon’s Souls mit 92 Punkten Resident Evil 2 mit 91 Punkten Shadow of the Colossus mit 91 Punkten

Metacritic führt Bewertungen getrennt nach Plattform, weshalb einzelne Versionen abweichende Ergebnisse besitzen können. An der Spitzenposition von Ocarina of Time ändert diese Besonderheit derzeit nichts.

Auch Remakes wie Silent Hill 2 und Dead Space bleiben unter dem neuen Spitzenwert. Eine Sonderstellung nimmt Metroid Prime Remastered ein. Die 2023 veröffentlichte Neuauflage kommt auf 94 Punkte und würde den zweiten Platz belegen, sofern sie trotz ihres Namens als vollständiges Remake eingestuft wird.

Das Original bleibt unerreicht

Den absoluten Rekord des Bewertungsportals knackt die Neuauflage dennoch nicht. Das 1998 für Nintendo 64 veröffentlichte Original von The Legend of Zelda: Ocarina of Time hält weiterhin einen Metascore von 99 Punkten und steht damit an der Spitze der besten bewerteten Spiele aller Zeiten.

Die neue Version erschien am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Laut der offiziellen Nintendo-Seite wurde das Abenteuer grundlegend überarbeitet und bietet neu gestaltete Grafik, einen aufgefrischten Soundtrack sowie modernisiertes Gameplay.

Hyrule wurde umfassend modernisiert

Nintendo hat die bekannte Geschichte und ihre zentralen Schauplätze erhalten, zugleich aber zahlreiche technische und spielerische Neuerungen integriert. Dazu gehören vollständig vertonte Zwischensequenzen, neue Dialoge, eine Sprint-Fähigkeit, ein Sprung auf Knopfdruck sowie eine modernisierte Steuerung.

Die Okarina lässt sich nicht nur über klassische Tasteneingaben spielen. Besitzer einer Nintendo Switch 2 können Melodien auch in das integrierte Mikrofon summen oder mit einem echten Instrument einspielen. Damit verbindet das Remake die Struktur des Klassikers mit Funktionen, die gezielt für die neue Hardware entwickelt wurden.

Der hohe Metascore zeigt, wie gut diese behutsame Modernisierung bei der Fachpresse ankommt. Während viele Neuauflagen ihre Vorlagen deutlich umgestalten, setzt Ocarina of Time vor allem auf eine technisch aufwendige Rekonstruktion des Originals und übernimmt damit vorerst die Spitzenposition unter den bestbewerteten Remakes.

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