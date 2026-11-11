GTA 6 soll Take-Two bis zu 3,5 Milliarden Dollar in nur drei Monaten bescheren

Der bevorstehende Release von GTA 6 könnte für Take-Two Interactive zum größten finanziellen Ereignis der Unternehmensgeschichte werden. Der Mutterkonzern von Rockstar Games erwartet für das laufende Geschäftsquartal Net Bookings zwischen 3,35 und 3,5 Milliarden US-Dollar. Damit könnten die Buchungen innerhalb von nur drei Monaten auf mehr als das Doppelte des vorherigen Quartals steigen. Hauptverantwortlich für den gewaltigen Sprung soll der Verkaufsstart von GTA 6 am 19. November 2026 sein.

Die Zahlen stammen aus dem am 9. November veröffentlichten offiziellen Quartalsbericht von Take-Two. In der begleitenden Investorenpräsentation bezeichnet das Unternehmen den Release von GTA 6 ausdrücklich als wichtigsten Treiber der Prognose.

GTA 6 könnte die Quartalszahlen mehr als verdoppeln

Wie außergewöhnlich die Erwartungen ausfallen, zeigt der Vergleich mit dem gerade abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal. Zwischen Juli und September 2026 erzielte Take-Two Net Bookings von rund 1,60 Milliarden Dollar.

Für das dritte Geschäftsquartal, das am 31. Dezember endet und damit den GTA-6-Launch sowie das Weihnachtsgeschäft umfasst, erwartet das Unternehmen nun bis zu 3,5 Milliarden Dollar.

Im zweiten Geschäftsquartal 2027 erzielte Take-Two Net Bookings von rund 1,60 Milliarden US-Dollar. Für das unmittelbar folgende Quartal erwartet der Publisher dagegen 3,35 bis 3,5 Milliarden Dollar. Sollte die obere Grenze erreicht werden, entspräche das einem Anstieg von rund 119 Prozent innerhalb eines einzigen Quartals. Absolut wären das knapp 1,9 Milliarden Dollar zusätzlich.

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Am oberen Ende der Prognose entspräche das einem Anstieg von rund 119 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Absolut gerechnet wären es knapp 1,9 Milliarden Dollar zusätzlich.

Dabei ist zu beachten, dass Net Bookings nicht mit dem bilanzierten Umsatz gleichzusetzen sind. Die Kennzahl erfasst den Nettowert verkaufter beziehungsweise an den Handel gelieferter Produkte und Dienstleistungen. Dazu gehören unter anderem digitale Spieleverkäufe, physische Auslieferungen, Zusatzinhalte und Ingame-Käufe.

Take-Two rechnet für das dritte Quartal mit einem bilanzierten Umsatz von 3,27 bis 3,42 Milliarden Dollar. Auch diese Spanne verdeutlicht die Dimension des erwarteten Geschäfts.

Vorbestellungen von GTA 6 erreichen laut Take-Two beispiellose Dimensionen

Dass sich der Konzern einen solchen Sprung zutraut, liegt nicht allein an der enormen Bekanntheit der Marke. Take-Two-Chef Strauss Zelnick verwies im aktuellen Geschäftsbericht ausdrücklich auf die außergewöhnliche Nachfrage nach GTA 6.

Die Vorbestellungen würden weiterhin ein bislang unerreichtes Niveau erreichen. Konkrete Stückzahlen nennt das Unternehmen allerdings nicht.

Zelnick erwartet angesichts des bevorstehenden Verkaufsstarts ein historisches Geschäftsjahr für Take-Two. Die Nachfrage nach GTA 6 bildet dabei das Fundament für die bestätigte Jahresprognose.

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Rockstar Games bringt den Open-World-Titel am 19. November 2026 zunächst für PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf den Markt. Damit fallen die ersten sechs Verkaufswochen vollständig in das besonders umsatzstarke Weihnachtsquartal.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Veröffentlichung verschiedener Spielversionen. Take-Two hebt in seiner Prognose insbesondere die GTA 6 Ultimate Edition hervor, deren zusätzliche Inhalte zu höheren Einnahmen pro verkauftem Exemplar beitragen sollen.

8,2 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2027 möglich

Die Erwartungen reichen weit über das Weihnachtsquartal hinaus. Für das gesamte Geschäftsjahr 2027, das am 31. März 2027 endet, bestätigt Take-Two seine Prognose von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar Net Bookings.

Zum Vergleich: Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2026 erzielte der Publisher 6,72 Milliarden Dollar. Sollte Take-Two die obere Grenze seiner neuen Prognose erreichen, entspräche das einem Wachstum von rund 22 Prozent.

Auch beim operativen Cashflow rechnet das Unternehmen mit einem starken Ergebnis. Die Prognose liegt bei mehr als einer Milliarde Dollar für das gesamte Geschäftsjahr.

Dabei profitiert Take-Two nicht ausschließlich von GTA 6. Zum Konzern gehören unter anderem die NBA-2K-Reihe, Red Dead Redemption sowie zahlreiche Mobile-Spiele.

Im zuletzt abgeschlossenen Quartal entfielen 81 Prozent der gesamten Net Bookings auf wiederkehrende Konsumausgaben. Dazu gehören beispielsweise virtuelle Währungen, Zusatzinhalte und Ingame-Käufe.

Für das kommende Quartal prognostiziert Take-Two bei diesen wiederkehrenden Ausgaben ein Wachstum von rund zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Neben NBA 2K soll auch die Grand-Theft-Auto-Reihe dazu beitragen.

Besonders bemerkenswert ist, dass Take-Two in der Investorenpräsentation ausdrücklich die Ultimate Edition von GTA 6 als Wachstumstreiber nennt. Die höheren Ausgaben für diese Edition werden damit bereits in der Prognose berücksichtigt.

GTA 6 könnte neue Maßstäbe für die gesamte Spielebranche setzen

Die aktuellen Zahlen zeigen, welche wirtschaftliche Bedeutung Rockstar Games mittlerweile für den Mutterkonzern besitzt. Während andere große Publisher ihre Einnahmen auf zahlreiche Veröffentlichungen verteilen, könnte GTA 6 innerhalb weniger Wochen einen erheblichen Teil des gesamten Take-Two-Jahresgeschäfts antreiben.

Allerdings lässt sich aus der Quartalsprognose nicht unmittelbar ableiten, wie viel Geld GTA 6 allein einspielen wird. Take-Two veröffentlicht keine separate Umsatzprognose für das Spiel. Die erwarteten 3,35 bis 3,5 Milliarden Dollar umfassen sämtliche Geschäftsbereiche des Konzerns.

Wie hoch der tatsächliche Anteil von GTA 6 ausfällt, wird sich erst mit den kommenden Geschäftszahlen genauer beurteilen lassen. Schon jetzt steht aber fest, dass Take-Two mit einem Verkaufsstart rechnet, dessen finanzielle Auswirkungen weit über ein gewöhnliches Blockbuster-Spiel hinausgehen.

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