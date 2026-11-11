GTA 6: Trevor soll auf dem Klo sitzen und sterben, wenn es nach seinem Schauspieler geht

Trevor Philips gehört zu den verrücktesten Figuren, die Rockstar Games jemals erschaffen hat. Sollte der unberechenbare GTA-5-Protagonist in GTA 6 zurückkehren, hätte sein Schauspieler Steven Ogg jedenfalls eine ziemlich ungewöhnliche Vorstellung von diesem Wiedersehen: Trevor könnte auf einer Toilette sitzen und dort ein abruptes Ende finden.

Die Idee wäre nicht nur ein makabrer Gag, sondern zugleich eine Möglichkeit, den Staffelstab von GTA 5 an die neue Generation weiterzureichen. Schließlich stehen in GTA 6 mit Jason Duval und Lucia Caminos zwei neue Hauptfiguren im Mittelpunkt.

Trevor-Darsteller wünscht sich einen ungewöhnlichen Abschied

Wie GameSpot berichtet, hat Steven Ogg die Vorstellung geäußert, Trevor in GTA 6 auf einer Toilette auftreten zu lassen. Dort soll die Figur getötet werden, um symbolisch Platz für die neuen Protagonisten zu schaffen.

Für Trevor wäre das ein bemerkenswert unspektakulärer Abschied. Immerhin hat der Charakter in GTA 5 zahlreiche Schießereien, Verfolgungsjagden und andere gefährliche Situationen überstanden. Ausgerechnet auf dem stillen Örtchen könnte seine Geschichte dann enden.

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Der Vorschlag passt allerdings durchaus zum schwarzen Humor der Reihe. Rockstar hat seine Spiele immer wieder mit absurden Situationen, überraschenden Todesfällen und satirischen Anspielungen versehen.

Wird Trevor in GTA 6 überhaupt zurückkehren?

Ob Steven Ogg tatsächlich noch einmal als Trevor Philips auftreten wird, ist bislang nicht bekannt. Rockstar hat eine Rückkehr des GTA-5-Protagonisten nicht angekündigt.

Grundsätzlich wären Gastauftritte bekannter Figuren innerhalb des GTA-Universums nichts Neues. Schon in früheren Spielen hat Rockstar Charaktere aus anderen Teilen wieder aufgegriffen und ihre Geschichten fortgeführt.

Trevor selbst wurde 2013 mit GTA 5 eingeführt und bildet gemeinsam mit Michael De Santa und Franklin Clinton das spielbare Protagonistentrio. Besonders seine unberechenbare Persönlichkeit, seine Wutausbrüche und seine kriminellen Eskapaden machten ihn zu einer der bekanntesten Figuren des Spiels.

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Ein Wiedersehen in GTA 6 könnte deshalb für langjährige Fans durchaus reizvoll sein. Allerdings spielt die neue Geschichte nicht in Los Santos, sondern im fiktiven Bundesstaat Leonida, dessen Schauplätze stark an Florida angelehnt sind.

GTA 6 beginnt eine neue Geschichte mit Jason und Lucia

Mit Jason und Lucia setzt Rockstar auf ein neues Hauptfiguren-Duo. Die beiden geraten in eine kriminelle Geschichte, die sie durch Leonida und dessen Unterwelt führt.

Ein Auftritt von Trevor wäre daher vor allem als Nebenrolle oder kurzer Gastauftritt denkbar. Oggs Idee würde sich beispielsweise für eine überraschende Begegnung eignen, bei der Spieler zunächst eine vertraute Figur wiedererkennen, bevor Rockstar den Moment auf denkbar absurde Weise auflöst.

Ob sich die Entwickler für einen solchen Scherz begeistern könnten, steht auf einem anderen Blatt. Fest steht lediglich, dass Steven Ogg offenbar nichts gegen einen ziemlich würdelosen Abschied seiner bekanntesten Videospielfigur hätte.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

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