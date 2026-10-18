Xbox Game Pass – Diese 8 Spiele fliegen am 31. Oktober 2026 raus

Zum Monatsende wird der Xbox Game Pass erneut deutlich kleiner. Am 31. Oktober 2026 sollen mindestens acht Spiele aus dem Katalog verschwinden, darunter bekannte Koop-Hits, Rollenspiele und zwei Adventure-Klassiker.

Besonders schmerzhaft dürfte der Abgang von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga sein. Zusammen mit Deep Rock Galactic und Wartales gehört das umfangreiche Action-Adventure zu den prominentesten Titeln der bevorstehenden Entfernung.

Diese acht Spiele verlassen den Game Pass

Welche Spiele werden am 31. Oktober 2026 entfernt? Die derzeitige Liste umfasst insgesamt acht Titel. Microsoft könnte die Auswahl bis zur offiziellen Vorstellung der zweiten Oktober-Welle noch anpassen, die voraussichtlich am 20. Oktober 2026 erfolgen wird.

Einige der Spiele waren lediglich wenige Monate verfügbar, während andere bereits seit fast sechs Jahren zum Angebot gehörten. Die folgende Übersicht zeigt alle bislang aufgeführten Abgänge einschließlich ihrer ungefähren Spielzeit.

Spiel Im Game Pass seit Verweildauer OpenCritic Spielzeit Dead Static Drive November 2025 11 Monate 33 4 bis 10 Stunden Wildgate Mai 2026 5 Monate 76 8 bis 19 Stunden Deep Rock Galactic November 2020 5 Jahre und 11 Monate 85 43 bis 480 Stunden Full Throttle Remastered Oktober 2020 6 Jahre 79 4 bis 5 Stunden Day of the Tentacle Remastered Oktober 2020 6 Jahre 85 5 bis 7 Stunden Wartales Oktober 2023 3 Jahre 77 42 bis 159 Stunden LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Dezember 2022 3 Jahre und 10 Monate 82 19 bis 90 Stunden Lara Croft and the Temple of Osiris November 2025 11 Monate 73 5 bis 14 Stunden

Vor allem bei Wartales und Deep Rock Galactic dürfte die verbleibende Zeit kaum ausreichen, um sämtliche Inhalte abzuschließen. Deutlich realistischer ist ein schneller Abschluss der beiden Remaster von Full Throttle und Day of the Tentacle sowie der Kampagne von Lara Croft and the Temple of Osiris.

Ein großer Verlust für LEGO-Fans

Warum wiegt der Abgang von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga besonders schwer? Das 2022 veröffentlichte Spiel zählt zu den umfangreichsten Projekten von TT Games. Es deckt alle neun Episoden der Skywalker-Saga ab und bietet 380 spielbare Charaktere in der Grundversion.

Mit zusätzlichen Inhalten wächst die Auswahl sogar auf 422 Figuren. Offene Gebiete, ein überarbeitetes Kampfsystem, zahlreiche Sammelobjekte und unzählige Nebenaktivitäten heben das Abenteuer deutlich von vielen früheren LEGO-Spielen ab.

Gleichzeitig bleiben die bekannten Stärken der Reihe erhalten. Dazu zählen der zugängliche Koop-Modus an einer Konsole, der familienfreundliche Humor und die verspielte Neuinterpretation zahlreicher bekannter Star-Wars-Szenen.

Der Oktober wird zum großen Abgangsmonat

Wie stark schrumpft das Angebot im Oktober 2026? Bereits zur Monatsmitte musste der Xbox Game Pass zahlreiche Spiele abgeben. Dazu gehörte auch Clair Obscur: Expedition 33, eines der erfolgreichsten und meistbeachteten Rollenspiele des Jahres 2025.

Mit der zweiten Abgangswelle zählt der Oktober zu den Monaten mit den meisten Game-Pass-Entfernungen im Jahr 2026. Abonnenten sollten deshalb ihre Bibliothek prüfen und laufende Kampagnen möglichst vor dem 31. Oktober 2026 abschließen.

Wer einen Titel auch nach der Entfernung weiterspielen möchte, kann ihn dauerhaft erwerben. Besonders bei den umfangreichen Spielen Deep Rock Galactic, Wartales und LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga dürfte dies für viele Fans die entspanntere Option sein.

Welchen dieser acht Abgänge findet ihr besonders schade und welches Spiel möchtet ihr vorher noch beenden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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