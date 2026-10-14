Mass Effect LE1 – Spectre Expansion Mod bringt acht neue Regionen ins Spiel

Die Mass Effect: Legendary Edition erhält auf dem PC weiterhin umfangreiche Unterstützung aus der Modding-Community. Mit der Spectre Expansion Mod für den ersten Teil der Trilogie steht nun eine Erweiterung bereit, die Shepards Reise durch zusätzliche Regionen, neue Hintergrundgeschichten und restaurierte Inhalte ergänzt.

Die von Audemus Tydeous entwickelte Mod befindet sich aktuell in der Beta und erweitert vor allem die Galaxiekarte. Damit richtet sie sich an Fans, die die bekannten Missionen bereits mehrfach abgeschlossen haben, aber noch einmal mit der Normandy aufbrechen möchten.

Acht neue Ziele für die Normandy

Welche neuen Regionen bringt die Spectre Expansion? Nach der Installation sind der Arcturus Stream und der Petra-Nebel standardmäßig freigeschaltet. Darüber hinaus lassen sich im Geschäft Baria Frontiers in den unteren Märkten der Citadel-Zonen acht zusätzliche Cluster erwerben.

Diese Regionen führen Shepard in die Heimatsysteme wichtiger Völker des Mass Effect-Universums. Die acht zusätzlichen Ziele verteilen sich auf folgende Spezies:

Asari

Turianer

Salarianer

Volus

Elcor

Hanar

Kroganer

Batarianer

Jede Region umfasst eigene Planeten und weitere Himmelskörper. Die Mod knüpft damit an eine der großen Stärken des ersten Mass Effect an, nämlich das Gefühl, auf der Galaxiekarte unbekannte Systeme zu entdecken und mehr über ihre Geschichte zu erfahren.

Neue Funde und zusätzliche Hintergrundgeschichten

Was bietet die Mod neben den acht zusätzlichen Clustern? Die Spectre Expansion erweitert mehrere bereits vorhandene Sammelaufträge. Dadurch können Shepard und die Crew unter anderem weitere salarianische Erkennungsmarken, protheanische Datenträger, Schriften der Matriarchinnen, turianische Abzeichen und wertvolle Mineralien finden.

Mit den Allianz-Blackboxes kommt außerdem ein neuer Sammelauftrag hinzu. Dabei sucht die Normandy in den Heimatsystemen außerirdischer Spezies nach geheimen Spionagedrohnen der Allianz. Zufällig ausgewählte Kommentare der aktiven Squadmitglieder sollen Entdeckungen abwechslungsreicher wirken lassen, statt bestimmte Hinweise immer derselben Figur zuzuordnen.

Zu den restaurierten Inhalten gehört außerdem Phobos, einer der Monde des Mars. Ergänzend liefert die Erweiterung Dutzende neue E-Mails, Nachrichtenmeldungen und Kodexeinträge. Sie behandeln unter anderem die Terminus-Systeme, Sicherheitsmechs und die neu eingeführten Blackboxes der Allianz.

Wer zusätzlich das LE1 Diversification Project installiert hat, kann in den Botschaften der Citadel ein vollständig vertontes Gespräch mit dem Hanar-Botschafter erleben. Für die neuen Nachrichten auf der Normandy wird zudem das Private Message Terminal empfohlen.

Weitere Inhalte befinden sich in Arbeit

Wie geht es mit der Spectre Expansion weiter? Die aktuelle Version ist funktionsfähig, enthält aber noch nicht sämtliche geplanten Bestandteile. Für kommende Updates haben die Verantwortlichen bereits mehrere Erweiterungen angekündigt.

Zusätzliche E-Mails zu den Entscheidungen auf Feros und Noveria

Weitere Nachrichtenberichte aus der Galaxis

Stärkere Verbindungen zu den ursprünglichen Nebenaufträgen

Textabenteuer auf der Galaxiekarte

Eine Überarbeitung der Vision auf Eletania

Weitere NPCs und Gespräche

Für die Installation wird mindestens Version 2.0 des LE1 Community Patch benötigt. Die Spectre Expansion ist ausschließlich für die PC-Fassung der Mass Effect: Legendary Edition gedacht und wird über den ME3Tweaks Mod Manager eingerichtet. Die enthaltenen Texte stehen derzeit auf Englisch zur Verfügung, während vertonte Inhalte auch langfristig englischsprachig bleiben sollen.

Während BioWare weiterhin am nächsten Mass Effect arbeitet, liefert die Modding-Szene damit neue Gründe für eine Rückkehr zur ursprünglichen Trilogie. Gerade der stärker auf Erkundung ausgerichtete erste Teil profitiert von zusätzlichen Systemen, Kodextexten und kleinen Entdeckungen, die sich organisch in Shepards Mission einfügen.

Würdet ihr die Normandy für die acht neuen Regionen noch einmal startklar machen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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