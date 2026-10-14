Pokémon GO – Mega-Skelabra kommt zum Halloween Super-Mega-Raid-Tag 2026

Pokémon GO stimmt seine Community mit einem neuen Raid-Event auf Halloween ein. Am Samstag, dem 31. Oktober 2026, findet von 14 bis 17 Uhr Ortszeit ein Super-Mega-Raid-Tag statt, bei dem Mega-Skelabra erstmals im Mobile-Game erscheint.

Damit setzt Scopely Explore die Einführung weiterer Mega-Entwicklungen fort, die ursprünglich mit Pokémon-Legenden: Z-A vorgestellt wurden. Mega-Skelabra gehört neben Mega-Staraptor zu den bereits angekündigten Höhepunkten der laufenden Jahreszeit Abendgoldpfade.

Mega-Skelabra und der neue Super-Max-Level

Welche Besonderheiten bietet Mega-Skelabra? Während des Events erscheint Mega-Skelabra in Super-Mega-Raids. Nach einem erfolgreichen Kampf besteht eine erhöhte Chance, einem Schillernden Skelabra zu begegnen. Gefangene Skelabra haben zudem bereits Mega-Level 1 freigeschaltet.

Erstmals kann Mega-Skelabra bis zum Super-Max-Level gesteigert werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Pokémon zuvor den dritten Mega-Level Max erreicht hat. Anschließend muss zusätzliche Mega-Energie investiert werden, da regelmäßige Mega-Entwicklungen allein für den Aufstieg nicht ausreichen.

Auf dem Super-Max-Level kann Mega-Skelabra während seiner Mega-Entwicklung die zusätzliche Lade-Attacke Unheilböe+ einsetzen. In Trainerkämpfen besitzt die Attacke eine Stärke von 50 und kann Angriff sowie Verteidigung des Anwenders jeweils um eine Stufe erhöhen. In Arenen und Raid-Kämpfen erreicht sie eine Stärke von 145. Ihre Kraft steigt außerdem mit dem Mega-Level von Skelabra.

Event-Boni und globale Herausforderung

Welche Boni sind am Halloween-Tag aktiv? Die Raid-Stunden bringen mehrere Vorteile für alle Teilnehmenden. Besonders praktisch sind die zusätzlichen Raid-Pässe und das vorübergehend angehobene Fern-Raid-Limit.

Bis zu sechs kostenlose Raid-Pässe durch das Drehen von Fotoscheiben an Arenen

Erhöhte Chance auf ein Schillerndes Skelabra aus Super-Mega-Raids

Mega-Level 1 ist bei gefangenen Skelabra bereits freigeschaltet

Fern-Raid-Limit von Samstag, dem 31. Oktober 2026 um 1 Uhr bis Sonntag, dem 1. November 2026 um 4 Uhr auf 20 erhöht

Zusätzlich startet eine globale Herausforderung. Sie läuft vom 31. Oktober 2026 um 1 Uhr bis zum 1. November 2026 um 4 Uhr deutscher Zeit. Durch abgeschlossene Raid-Kämpfe schaltet die weltweite Community verschiedene Stufen frei.

Abhängig vom erreichten Ergebnis erhält Mega-Skelabra vom 2. November 2026 um 21 Uhr bis zum 15. November 2026 um 21 Uhr zusätzliche Verstärkungen. Unheilböe+ verursacht dann ab Mega-Level 1 mehr Basisschaden, während Mega-Skelabra auf dem Super-Max-Level einen WP-Bonus erhält. Der Bonus für Unheilböe+ gilt nicht in der GO-Kampfliga.

Befristete Forschung und Event-Ticket

Welche zusätzlichen Belohnungen können Trainer erhalten? Während des Super-Mega-Raid-Tags steht eine Befristete Forschung bereit. Wer sämtliche Aufgaben rechtzeitig abschließt, erhält einen Premium-Kampf-Pass und eine Begegnung mit Despotar. Aufgaben und Belohnungen müssen vor dem Ende des Events abgeschlossen beziehungsweise abgeholt werden.

Darüber hinaus wird ein kostenpflichtiges Event-Ticket angeboten. Die dazugehörigen Vorteile gelten ausschließlich am 31. Oktober 2026 zwischen 14 und 17 Uhr Ortszeit.

Bis zu 14 Raid-Pässe durch das Drehen von Fotoscheiben an Arenen

Erhöhte Chance auf Sonderbonbons XL aus Raid-Kämpfen

Zusätzliche 5.000 EP aus Super-Mega-Raids

Zusätzlicher 5.000 Sternenstaub aus Super-Mega-Raids

Das Ticket kann bis zum 31. Oktober 2026 um 17 Uhr im In-Game-Shop erworben werden und lässt sich nicht mit PokéMünzen bezahlen. Geschenke an Freunde sind möglich, sofern mindestens der Freundschaftslevel Superfreunde erreicht wurde. Eine Hyper-Ticketbox im Pokémon GO-Webstore enthält zusätzlich einen Premium-Kampf-Pass.

Da Super-Mega-Raids nur an ausgewählten Arenen erscheinen und ein gut abgestimmtes Team erfordern, lohnt sich eine frühzeitige Planung. Über die Pokémon GO-Karte lassen sich geeignete Arenen und organisierte Community-Meetups in der Nähe finden.

Werdet ihr euch an Halloween den Super-Mega-Raids stellen und Mega-Skelabra bis zum Super-Max-Level aufwerten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!

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