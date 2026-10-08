Pokémon GO-Transfer bekommt Extra-Warnung für perfekte 4-Sterne-Pokémon

Ein unachtsamer Fingertipp kann in Pokémon GO schnell einen wertvollen Fang kosten. Mit einem am 8. Oktober 2026 veröffentlichten Update erhält das Transfersystem deshalb eine wichtige Sicherheitsfunktion, die Pokémon mit maximalen Statuswerten besser vor dem versehentlichen Verschicken schützt.

Wer ein perfektes Pokémon übertragen möchte, bekommt künftig eine zusätzliche Bestätigung angezeigt. Damit reagiert das Entwicklerteam auf einen häufig geäußerten Wunsch aus der Community, denn bislang konnten selbst seltene Vier-Sterne-Pokémon bei einer unvorsichtigen Aufräumaktion verloren gehen.

Zusätzliche Warnung für perfekte Pokémon

Wie schützt das Update wertvolle Pokémon? Sobald ein Trainer versucht, ein Pokémon mit maximalen Statuswerten zu übertragen, erscheint nun ein gesonderter Warnhinweis. Der Vorgang lässt sich an dieser Stelle abbrechen, bevor das perfekte Exemplar endgültig verschwindet.

Besonders hilfreich ist die Neuerung bei umfangreichen Transfers. Werden mehrere Pokémon gleichzeitig ausgewählt, zeigt das Spiel an, wie viele Pokémon mit perfekten Werten in der Auswahl enthalten sind. Dadurch können Trainer ihre Markierungen noch einmal kontrollieren und die betroffenen Exemplare vor dem Transfer entfernen.

Der Schutz ergänzt die bereits vorhandenen Warnungen für besondere und seltene Pokémon. Bei einer Sammelübertragung kann Pokémon GO unter anderem auf folgende Kategorien aufmerksam machen:

Legendäre Pokémon

Mysteriöse Pokémon

Ultrabestien

Pokémon mit Spezialhintergrund

Pokémon mit erhöhtem Mega-Level oder Protomorphose-Level

Mehr Sicherheit beim Aufräumen der Sammlung

Warum ist die Transferwarnung so wichtig? Perfekte Pokémon besitzen bei Angriff, Verteidigung und KP jeweils den maximalen individuellen Wert. Solche Exemplare sind entsprechend selten und können je nach Pokémon besonders interessant für Raids, Kämpfe oder die persönliche Sammlung sein.

Viele Trainer sortieren nach Events oder längeren Fangtouren zahlreiche Pokémon auf einmal aus. Wer dabei zu schnell durch die Bestätigungsfenster tippt, könnte zwar weiterhin eine Warnung übersehen, doch das zusätzliche Fenster reduziert das Risiko deutlich. Favoritenmarkierungen und eigene Suchfilter bleiben trotzdem sinnvolle Werkzeuge, um besonders wichtige Fänge abzusichern.

Die Änderung gehört zu mehreren Komfortverbesserungen für Pokémon GO. Dazu zählen auch eine angepasste Kartendarstellung sowie Änderungen an Routen, durch die gefundene Zygarde-Zellen nach dem Abschluss als Belohnung vergeben werden. Für Sammler dürfte die neue Warnung für perfekte Pokémon dennoch eine der wichtigsten Neuerungen sein.

Habt ihr schon einmal versehentlich ein perfektes oder besonders seltenes Pokémon übertragen? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare.

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