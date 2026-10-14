Knack 2, God of War III, Uncharted Collection kurz aus PS Store verschwunden

Drei bekannte PlayStation-Exklusivtitel sind überraschend aus dem PlayStation Store verschwunden. Betroffen waren Knack 2, God of War III Remastered und Uncharted: The Nathan Drake Collection, die zeitweise in den USA und einzelnen weiteren Regionen nicht mehr gekauft werden konnten.

Eine dauerhafte Entfernung zeichnet sich derzeit allerdings nicht ab. Nach ungefähr 24 Stunden kehrten die Spiele in mehrere betroffene Store-Regionen zurück. Eine offizielle Erklärung von Sony Interactive Entertainment steht am 14. Oktober 2026 weiterhin aus.

Drei PlayStation-Klassiker kurzzeitig entfernt

Welche PlayStation-Spiele waren betroffen? Mit Knack 2, God of War III Remastered und Uncharted: The Nathan Drake Collection traf es gleich drei von Sony veröffentlichte PS4-Titel. Während Knack 2 ein familienfreundliches Action-Abenteuer von Japan Studio bietet, bringt God of War III Remastered Kratos Rückkehr auf den Olymp in überarbeiteter Form auf die PS4.

Uncharted: The Nathan Drake Collection umfasst wiederum die drei Abenteuer Uncharted: Drakes Schicksal, Uncharted 2: Among Thieves und Uncharted 3: Drake’s Deception. Die von Bluepoint Games überarbeitete Sammlung gehört bis heute zu den einfachsten Möglichkeiten, Nathan Drakes erste große Abenteuer auf PS4 und dank Abwärtskompatibilität auch auf PS5 nachzuholen.

Für Deutschland gibt es aktuell Entwarnung. Alle drei Spiele sind im deutschen PlayStation Store wieder beziehungsweise weiterhin aufrufbar und können digital gekauft werden. Hinweise darauf, dass bereits erworbene Versionen aus den Spielebibliotheken entfernt wurden, liegen ebenfalls nicht vor.

Preisfehler als mögliche Ursache

Warum verschwanden die drei Spiele aus dem PlayStation Store? Als mögliche Erklärung gilt ein Preisproblem im mexikanischen Store. Dort sollen mehrere Titel kurzzeitig mit ungewöhnlich starken Preisnachlässen angeboten worden sein. Sony könnte die betroffenen Produktseiten vorübergehend deaktiviert haben, um fehlerhafte Preise zu korrigieren.

Bestätigt ist diese Vermutung bislang nicht. Zudem erklärt sie nur eingeschränkt, weshalb die Spiele auch in weiteren Regionen zeitweise nicht erhältlich waren. Da alle drei Titel nach kurzer Zeit zurückkehrten, spricht derzeit jedoch vieles für eine technische oder administrative Store-Panne und nicht für eine geplante dauerhafte Auslistung.

Ebenso gibt es bislang keine verlässlichen Anzeichen dafür, dass Sony neue Sammlungen, Neuauflagen oder Nachfolger vorbereitet. Die kurzzeitige Entfernung sollte deshalb nicht automatisch als Hinweis auf unangekündigte PlayStation-Projekte verstanden werden.

Digitale Verfügbarkeit bleibt ein sensibles Thema

Welche Bedeutung hat die Store-Panne für digitale Spiele? Der Vorfall zeigt erneut, wie stark die Verfügbarkeit digitaler Inhalte von Plattformbetreibern abhängt. Ein Spiel kann vorübergehend aus der Suche verschwinden, für Neukäufe gesperrt oder vollständig aus einem digitalen Angebot entfernt werden. Ohne eine offizielle Mitteilung lässt sich für Kunden häufig nur schwer erkennen, ob es sich um einen Fehler oder eine dauerhafte Entscheidung handelt.

Das Thema erhält zusätzliche Brisanz, weil Sony im Juli 2026 das Ende der Produktion physischer Discs für neue PlayStation-Spiele angekündigt hat. Ab Januar 2028 sollen neu erscheinende Titel ausschließlich digital über den PlayStation Store und entsprechende Verkaufsangebote bei Händlern vertrieben werden. Bereits veröffentlichte Disc-Spiele sind von dieser Umstellung nicht betroffen.

Die schnelle Rückkehr von Knack 2, God of War III Remastered und Uncharted: The Nathan Drake Collection ist daher zunächst eine gute Nachricht. Trotzdem wäre eine Erklärung von Sony wünschenswert, damit PlayStation-Fans besser nachvollziehen können, weshalb gleich drei prominente Exklusivtitel ohne Vorwarnung aus mehreren Store-Regionen verschwanden.

Was haltet ihr von der kurzzeitigen Entfernung und Sonys wachsendem Fokus auf digitale Spiele? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab