H-Hour Worlds Elite ist zurück auf Steam und jetzt dauerhaft kostenlos

Ein bereits abgeschriebener Taktik-Shooter meldet sich überraschend zurück: H-Hour: World’s Elite ist wieder auf Steam erhältlich und kann ab sofort kostenlos gespielt werden. Der ursprünglich am 19. Mai 2015 veröffentlichte PC-Titel war im September 2023 aus dem Verkauf genommen worden.

Am 7. Oktober 2026 wurde die Rückkehr über die Steam-Community bekannt gegeben. Auch im deutschen Steam-Store lässt sich H-Hour: World’s Elite kostenlos herunterladen. Zusätzlich steht das Paket Custom Workshop Maps mit Karten aus der Community ohne Aufpreis bereit.

Die Rückkehr des SOCOM-Nachfolgers

Warum verschwand H-Hour: World’s Elite von Steam? SOF Studios beantragte im Jahr 2023 selbst die Entfernung des Spiels und seiner kostenpflichtigen Zusatzinhalte. Als Gründe nannte das Studio unter anderem das nachlassende Interesse sowie Einnahmen, die nicht mehr zur Deckung der laufenden Kosten ausreichten.

Am 29. September 2023 wurde der Shooter schließlich aus dem Steam-Store entfernt. Besitzer konnten ihn weiterhin herunterladen und auf den noch verfügbaren Servern spielen, neue Nutzer hatten jedoch keine Möglichkeit mehr, den Titel regulär ihrer Bibliothek hinzuzufügen.

Nun folgt das Comeback als dauerhaft kostenlos spielbares Angebot. Das ist besonders bemerkenswert, da der Titel zuvor zeitweise rund 25 Euro kostete. Einen klassischen Neustart mit neuen Inhalten oder einer langfristigen Update-Roadmap sollten Interessierte allerdings nicht erwarten. Der Entwickler unterstützt das Spiel nicht mehr offiziell und plant keine weiteren Aktualisierungen.

Taktische Gefechte ohne zweite Chance

Welche Spielerfahrung bietet der kostenlose Taktik-Shooter? H-Hour: World’s Elite wurde unter der Leitung des früheren SOCOM-Kreativdirektors David Sears als geistiger Nachfolger der frühen SOCOM-Spiele konzipiert. Der Third-Person-Shooter setzt auf Teamarbeit, vorsichtiges Vorgehen und eine gute Kommunikation innerhalb der Gruppe.

Im Mittelpunkt stehen Partien für bis zu 16 Teilnehmer, die üblicherweise in zwei Teams mit jeweils acht Mitgliedern antreten. In den besonders anspruchsvollen One-Life-Modi steht pro Runde nur ein Leben zur Verfügung. Wer ausgeschaltet wird, muss das restliche Geschehen als Zuschauer verfolgen. Ergänzend gibt es Varianten mit Wiedereinstiegen, die sich zum Aufwärmen und Kennenlernen der Mechaniken eignen.

Insgesamt umfasst das Spiel sechs zentrale Modi:

Elimination

Demolition

Breach

Sabotage

Suppression

Hostage Extraction

Eine zweite Chance durch die Community

Wie lebendig ist H-Hour: World’s Elite im Jahr 2026? Die bisherigen Nutzerbewertungen auf Steam fallen ausgeglichen aus. Rund 60 Prozent der mehr als 1.000 Rezensionen sind positiv. In der Vergangenheit sorgten der eingestellte Support und Probleme mit Störenfrieden auf den Servern für deutliche Kritik.

Dass H-Hour: World’s Elite weiterhin spielbar ist, liegt vor allem an einer kleinen, engagierten Community. Fans betreiben eigene Server, organisieren gemeinsame Spielabende und kümmern sich darum, dass der ungewöhnliche Taktik-Shooter nicht vollständig in Vergessenheit gerät.

Der kostenlose Neustart senkt nun zumindest die größte Einstiegshürde. Ob dadurch dauerhaft genügend neue Teilnehmer für gut gefüllte Gefechte zusammenkommen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Werdet ihr H-Hour: World’s Elite ausprobieren oder habt ihr den Shooter bereits früher gespielt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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