Cyberfrags 69 ist jetzt dauerhaft gratis auf Steam, das steckt dahinter

Auf Steam ist ein kleiner, aber ausgesprochen gut bewerteter Co-Op-Shooter dauerhaft kostenlos geworden. Cyberfrags ’69 kann seit dem 7. Oktober 2026 gratis heruntergeladen und gespielt werden. Es handelt sich nicht um eine zeitlich begrenzte Rabattaktion, weshalb Interessierte keinen Stichtag beachten müssen.

Der schnelle Arena-Shooter erschien ursprünglich am 10. Dezember 2021 im Early Access und war bislang kostenpflichtig. Zum regulären Release hat Solo-Entwickler D.A.S. Games den Preis vollständig gestrichen und Cyberfrags ’69 als Free-to-Play-Titel veröffentlicht.

Die Resonanz der bisherigen Community fällt äußerst positiv aus. Am 13. Oktober 2026 waren 98 Prozent der insgesamt 149 Steam-Rezensionen positiv. Bei den Bewertungen der vergangenen 30 Tage lag der Anteil positiver Stimmen bei 92 Prozent.

Rasante Gefechte mit ungewöhnlichen Waffen

Was bietet Cyberfrags ’69? Im Mittelpunkt stehen extrem schnelle Feuergefechte, bei denen Stillstand fast immer tödlich endet. Per Doppelsprung, Wall-Run und Rutschmanöver bewegen sich die Teilnehmenden durch kompakte Arenen und können dabei enorme Geschwindigkeiten aufbauen.

Neben einer Einzelspieler-Kampagne unterstützt Cyberfrags ’69 Online-PvP und Online-Koop. Im Solomodus übernimmt man die Rolle von Cyber-Frank, der sich mit einem futuristischen Waffenarsenal durch die Reihen eines fiktiven faschistischen Regimes kämpft.

Im Mehrspielerbereich stehen klassische Modi wie Team Deathmatch, Free-for-All und Capture the Flag bereit. Hinzu kommt Death Relay, das die schnellen Bewegungsmechaniken stärker in den Vordergrund rückt. Die kleinen Karten sind für bis zu sechs Personen ausgelegt, wodurch die Gefechte bewusst hektisch bleiben.

Ein persönlicher Abschied vom Early Access

Warum ist der Co-Op-Shooter jetzt dauerhaft kostenlos? Hinter der Umstellung steckt keine klassische Werbeaktion. Der Entwickler erklärte, dass er nicht mehr regelmäßig an Cyberfrags ’69 arbeiten könne und das Projekt deshalb in seinem aktuellen Zustand offiziell veröffentlichen wolle.

Da ich offenbar nicht kontinuierlich daran arbeiten kann, habe ich Cyberfrags ’69 offiziell als Free-to-Play-Spiel veröffentlicht.

Auf der Steam-Seite bezeichnet D.A.S. Games das Projekt als persönliche Liebeserklärung an Movement-Shooter. Gleichzeitig macht der Entwickler deutlich, dass ihn das Leben inzwischen von der aktiven Arbeit an dem Spiel weggeführt hat. Eine spätere Rückkehr schließt er zwar nicht vollständig aus, neue Inhalte oder regelmäßige Updates sind aktuell jedoch nicht versprochen.

Ganz ohne abschließende Verbesserungen erfolgte die Veröffentlichung trotzdem nicht. Ein kleines Update passte mehrere Waffen an, erhöhte unter anderem die Beschleunigung des Greifhakens und entfernte eine weniger gelungene PvP-Karte. Cyberfrags ’69 bietet zudem freischaltbare Waffen und Skins sowie zahlreiche Schusswaffen mit alternativen Fähigkeiten, die häufig zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten eröffnen.

Für Fans von Quake 3 Arena, Titanfall 2 und anderen rasanten Arena-Shootern dürfte sich der kostenlose Download besonders lohnen. Beachtet werden sollte lediglich, dass Cyberfrags ’69 ausschließlich englische Bildschirmtexte unterstützt und für Windows-PCs angeboten wird.

Werdet ihr Cyberfrags ’69 kostenlos ausprobieren, oder sind euch derartige Movement-Shooter zu hektisch? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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