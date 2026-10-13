Metro 2039 startet Vorbestellungen: Diese Inhalte stecken in den Editionen

Die Vorbestellungen für Metro 2039 sind gestartet. Deep Silver hat die Inhalte der Standard-, Deluxe- und Collector’s Edition vorgestellt und eine Story-Erweiterung für die Zeit nach dem Release bestätigt. Wer vorbestellt, erhält außerdem Baupläne für drei Rucksack-Upgrades.

Der Shooter von 4A Games erscheint am 4. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Auf dem PC stehen Steam, der Epic Games Store und Xbox auf PC zur Auswahl.

Collector’s Edition mit tragbarem Spartaner-Helm

Das Herzstück der Collector’s Edition ist eine tragbare Nachbildung des Spartaner-Helms des neuen Hauptcharakters, des Fremden. Die Replik übernimmt auch die Kampfspuren des Vorbilds aus dem Spiel.

Bildquelle: Deep Silver / 4A Games

Dazu kommt die vollständige physische Deluxe Edition: Neben dem Hauptspiel bekommt ihr ein SteelBook, ein gebundenes Artbook und digitale Extras. Auch die spätere Story-Erweiterung gehört zum Paket.

Über die Collector’s Edition und die vorab durchgesickerten Preisangaben hatten wir bereits berichtet. Die aktuelle Pressemitteilung bestätigt nun die Inhalte, nennt allerdings keine Verkaufspreise.

Den neuen Trailer zur Collector’s Edition könnt ihr hier ansehen:

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Standard, Deluxe und Collector’s Edition im Vergleich

Standard und Deluxe gibt es sowohl digital als auch als Handelsversion. Bei der Deluxe Edition unterscheiden sich die zusätzlichen Inhalte je nach Ausführung:

Edition Inhalte Standard – digital oder physisch Hauptspiel Deluxe – digital Hauptspiel, Story-DLC, digitales Artbook und digitaler Soundtrack Deluxe – physisch Hauptspiel, exklusives SteelBook, gebundenes Artbook, besondere Verpackung, Story-DLC, digitales Artbook und digitaler Soundtrack Collector’s Edition Alle Inhalte der physischen Deluxe Edition sowie die tragbare Spartaner-Helm-Replik

Bei den Handelsversionen gibt es einen wichtigen Unterschied: Auf PS5 und Xbox Series X|S liegt eine Spiele-Disc bei, auf dem PC ein Downloadcode. Das gilt auch für die Collector’s Edition.

Die Story-Erweiterung erscheint erst nach dem Launch von Metro 2039. Einen konkreten Termin oder Details zur zusätzlichen Geschichte nennt Deep Silver bislang nicht.

Vorbesteller erhalten drei Rucksack-Upgrades

Als Vorbestellerbonus gibt es das Specialist Pack. Es enthält drei Baupläne, mit denen ihr besondere Rucksack-Upgrades frühzeitig freischalten könnt. Jedes davon unterstützt einen anderen Spielstil:

Equipment Specialist Pouch: Hilft dabei, fortgeschrittene Waffen und Ausrüstung schneller herzustellen.

Hilft dabei, fortgeschrittene Waffen und Ausrüstung schneller herzustellen. Chemtech Specialist Pouch: Unterstützt die Erkundung radioaktiver Gebiete mit mehr Gasmaskenfiltern sowie sauberer und zuverlässigerer Ausrüstung.

Unterstützt die Erkundung radioaktiver Gebiete mit mehr Gasmaskenfiltern sowie sauberer und zuverlässigerer Ausrüstung. Munitions Specialist Pouch: Erleichtert das Finden und Nutzen seltenerer, leistungsstärkerer Munition.

Ihr könnt jeweils nur eines dieser Upgrades ausrüsten. Alle drei Vorteile gleichzeitig stehen euch also nicht zur Verfügung.

Baupläne sind ein neues Feature in Metro 2039. Mit ihnen stellt ihr Upgrades und Anbauteile für Waffen und Ausrüstung her. Das Specialist Pack ermöglicht einen früheren Zugang zu den genannten Rucksack-Erweiterungen.

Einen Eindruck davon vermittelt der neue Vorbestellungstrailer.

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