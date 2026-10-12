Metro 2039 bekommt offenbar eine 300-Euro-Sammlerbox mit tragbarem Helm

Für Metro 2039 sind offenbar die europäischen Preise und Inhalte der physischen Editionen durchgesickert. Laut dem Leaker billbil-kun soll der Einstieg bei 69,99 Euro liegen. Für die Collector’s Edition mit einer tragbaren Helm-Replik werden dagegen 299,99 Euro genannt. Die Preisangaben sind bislang nicht offiziell bestätigt.

Drei Editionen von 69,99 bis 299,99 Euro

Wie GamingBolt unter Berufung auf billbil-kuns Bericht bei Dealabs berichtet, sind drei Handelsversionen vorgesehen:

Edition Preis laut Leak Genannte Inhalte Day One Edition 69,99 Euro Hauptspiel und Vorbesteller-DLC Deluxe Edition 109,99 Euro Hauptspiel, Steelbook, physisches Artbook, Kartonverpackung, digitales Artbook, digitaler Soundtrack und Story-Erweiterung Collector’s Edition 299,99 Euro Laut Bericht die Deluxe-Inhalte sowie eine tragbare Replik des Spartan-Helms

Die Deluxe Edition würde damit 40 Euro mehr als die Einstiegsversion kosten. Details zum Umfang und Erscheinungstermin der genannten Story-Erweiterung fehlen noch.

Bildquelle: Deep Silver / 4A Games

Die Helm-Replik ist bereits offiziell angekündigt

Während die Preise aus dem Leak stammen, ist die Collector’s Edition mit Helm bereits bestätigt. 4A Games hat das Sammlerstück im August vorgestellt.

Laut der offiziellen Vorstellung handelt es sich um eine Nachbildung des Helms des neuen Protagonisten The Stranger in Originalgröße. Als Vorlage dient das 3D-Modell aus dem Spiel. Auch Gebrauchsspuren und die integrierten Gasmasken-Elemente gehören zum Design.

Die Replik soll ausschließlich Bestandteil der Collector’s Edition sein. Die Stückzahl ist begrenzt, eine konkrete Auflage nennt das Studio allerdings nicht.

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Konsolen-Disc mit Download, PC-Box mit Code

Dem Bericht zufolge enthalten die Day One und Deluxe Edition auf Konsole eine Disc, benötigen aber zusätzlich einen Download. Welche Daten nachgeladen werden müssen, bleibt offen.

Die PC-Handelsversionen sollen dagegen ohne Disc auskommen und einen Downloadcode enthalten. Für welchen PC-Store dieser gilt, ist bislang nicht bekannt.

Vorbestellungen könnten am 13. Oktober starten

Billbil-kun nennt Dienstag, den 13. Oktober 2026, als voraussichtlichen Vorbestellstart. Spätestens am 14. Oktober soll es so weit sein. Auch dieser konkrete Termin ist zunächst eine Leak-Angabe.

Der Veröffentlichungstermin steht dagegen fest: Metro 2039 erscheint hierzulande am 4. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X|S und PC.

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